Akşam yavaş yavaş gecenin içine doğru sokulmaya başladı...Balkondayım...Zihnim bulunduğum yerlerden çok uzaklara gidiyor.Hatıralara...Eski yazlara...

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Şükrediyorum...Ne güzel yazlarım olmuş...Hele gencecikken...hatırlıyorum da...

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Birbirimizden azıcık ayrı kalsak...Büyük bir boşluğa düştüğümüzü sandığımız...El ele tutuşmadığımızda ayakta duramayacakmışız gibi hissettiğimiz yazlar...Ama bir dakika...Dönüp dönüpokuduğum yazlar da vardı...Hani şair bir plajda etrafına bakar da "

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Bebek semtinin kalabalık ve aşırı gösterişçi sosyetikliğe teslim olmasından çok öncesini nereden bileceksiniz...İlkyaz ve Haziran'da çok severdik tenhalığını...Troleybüsle gittiğimiz dönemi bile hatırlıyorum, sanki bir filmde seyretmişim gibi...

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Hilmi Hoca'yla (Yavuz ) buluşurduk Bebek Kahve'de...O da kararlı bir yaz aşığıdır.Ama bu günlerde aklıma hep şu dizeleri düşüyor, sebebini anlarsınız:

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Bahar ne zaman gelecek diye beklerken birden yaza girdik, değil mi?Açan güneş bahar güneşi gibi değildi sanki...Yağan ve bir iki güne kadar yine yağacak yağmur bahar yağmuru muydu peki? Emin değilim.Şimdi güzelim yaz yağmurlarını bekleyelim...Biliyorum, Nazım Hikmet'im Moskova'da yazdığışiiri mesela, insanı fena yapar:

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Hatıralar, şiirler falan derken, bana ayrılan yerin sonuna geliverdim...Artık şüphedeyim...Sanki sadece bir "" olup çıktı.Tatsız işte bu!Sonra konuşuruz.