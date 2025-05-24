Hem kişisel, hem de toplumsal olarak soruyorum.Bir rakam var ki, ikisinin de cevabı olabilir.Yok canım, öyle şey olmaz, diyenlere hak veriyorum da yazınca anlayacaklar...Bir karşılaştırma için 2014 yılı rakamını vereyim: 39 milyon 252 kutu...Anlayacağınız...Ruhsal hallerimiz dökülüyor, üzerine kaygı bozuklukları, migren gibi rahatsızlıklarımız çoğalıyor ve

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Lakin bazılarımız işin sırf istatistik yönüne bakarak "bak gördünüz mü, en azından bu yanımız gelişmiş ülkeleri andırmaya başladı" diyebilir.Öyle ya...Bana sorarsanız, "diye bir süreliğine ferahlayabiliriz; henüz antidepresan kullanımında

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Enformasyon, enformasyon deyip duruyoruz...İyi de öyle bir dünyada yaşıyoruz, ara ara şunu da sormalıyız:Hadi ayıklayın pirincin taşını!

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Dezenformasyon ( yani kasıtlı olarak yanlış ve doğruluktan uzak biçimde bilgilendirilmek ) bir yana...

Bir de medyatik kirlilik var.

Haber ve bilgi kirliliği...

Bilgi kirliliğinin hem yanıltıcı tarafı var hem de tatsız psikolojik sonuçları...

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TV kanallarına çok ciddi bir teklifim var ama heyecansız olduğu için kabul etmeyeceklerdir...

4 Büyüklüğünde depremler için yayınları kesmekten vazgeçseniz ne iyi olur!

Bu depremleri uzun uzadıya konuşmak bilimsel tutumdan uzak olduğu gibi panik yaymaktan başka bir işe de yaramıyor...

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İkide bir ""ndan söz edenler, biraz da insanınakıp geçen zamanla barışıp barışamayacağınısorgulasalar ya!Asıl mesele orada sanırım!Çünkü akıp geçen zamanla barıştığımızda kendimizle de barışıyoruz...