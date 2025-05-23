Şükür!Hepimiz için hayati önemde fakat hem tarım sermayesinin hem de tarım bürokrasisinin sürekli boğuntuya getirdiği bir konuya nihayet en tepeden parmak basıldı...Orada bulunanların gözlerinin içine bakarak "dedi.Bunu milat sayıyorum...Devamı öyle gelsin!

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On küsur sene önce...Bol miktarda meyve, sebze üreten bir köyde bağların, bahçelerin arasından geçerken hayvan ölülerine rast gelmiştim...Yerini söylemeyeyim...Şahane bir çınar ağacının altındaki kahvede otururken sordum...Yaşlı bir köylü eğildi, fısıldar gibidedi; sonra sustu.O dönem görüp işittiğimi tam olarak anlamlandıramadığımı itiraf edeyim.Sonra film yönetmeni bir dostum çektiği filmde benzer sahnelere yer verince, ona sordum; "" dedi; "Zaten resmi rakamlara bakınca da görülüyor: Ülkemiz tarım üretiminde ruhsatsız zirai ilaç kullanımı bütün ilaçlamaların üçte birine kadar yükselmiş...ve üzerindeki zararlı maddeleriyıkayıp atmak hiç kolay değil!

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Tarım Orman Bakanlığının raporuna bakılırsa, tahlil edilenPeki en çok hangi ürünlerde bu kalıntılar var...En baştaUzmanlar salamura yaprakla yemek yapmayı unutun diyorlar ama mümkün mü?onu takip ediyor...Yanideğil mi?

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Şunu da unutmamalı!

Pestisit zehirlenmesinin bir boyutu KÜRESEL SALDIRI niteliği taşıyor.

Zararlı pestisitleri bizim gibi ülkelere beş dev şirket pazarlıyor.

Kazandıkları milyar dolarların yanında sade insanın sağlığı umurlarında olur mu?

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NOT DEFTERİ

Maske takmak bir mevcudu gizlemek değil, mevcudun olmayışını gizlemekti. Zaten olur da bir maskesini çıkaran bunu ancak başka bir maske takmak için yapardı. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)