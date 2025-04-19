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HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Halkı delirtmek isteyen delilik!

Haftanın notları: Halkı delirtmek isteyen delilik!

19.04.2025, Cumartesi
Sabahattin Ali'yi Menderes'in öldürttüğü inancından başlayıp sonunda gelip "Marmaray'ı İmamoğlu yaptı"ya dayandılar...
İnsanı şaşırtan bir inatçı cehalet!
"Delirtici" olmak isteyen bir delilik demek daha doğru olur belki...

***

Bir şarkıcı ...
Kitleyi eleştiriyor: "Onlarla nasıl konuşabilirim, benim bildiklerimi bilmiyorlar, benim anladıklarımı anlamıyorlar."
Filozof sanırsınız.
Oysa aşırı siyasallaştırılmış seçkinci bir hezeyan sadece...

***

Sabahattin Ali'yi Menderes öldürttü sanıyorlar dedim ya...
Kürk Mantolu Madonna'yla TV sayesinde tanışmasalar, umurlarında olmayacak bir yazarın ölüm tarihine bakıp da ukalalık etmeyi bile akledemeyen tipler..

***

Çetin Altan anlatmıştı...
Sabahattin Ali'nin cesedinin bulunduğu haberini alınca Meclis'e gitmiş, orada "(çok daha sonra başbakan bile olacak) genç CHP mebusu Nihat Erim'le karşılaşmış. Erim önce Sabahattin Ali'nin kim olduğunu tam çıkaramamış, sonra "Su testisi su yolunda kırılır" demiş...

***

Google'a sağlıklı beslenme taraması verdim...
İlk 17 kaynak özel hastanelerden...
Hepsi neyi yemenin sağlıklı, neyi yemenin sağlıksız olduğunu anlatıyordu.
On maddede sağlıklı beslenme, on maddede en sağlıksız yiyecekler falan...
Sonra?..
Onu biliyorsunuz...
Bütün bu maddeleri sayan hastaneye gidiyorsunuz, tahliller, tahliller ve gelsin diyetisyen eşliğinde yaşam...
Bir de kendimizi "birey" falan sayıyoruz ya, gülüyorum.
Her türden alışverişin müşterisiyiz.
Hepsi bu...

***

İki gündür içimi saran hüzünlü gerçeği size de aktarayım...
Bir dostumu özenle muayene eden muhterem bir hekim her şey bitip ayrılma vakti geldiğinde şöyle dedi: "Bir şeyler bitti, artık bir avucuz, birbirimize emanetiz..."

***

Tarımsal ihracat... Dikkatle bakın.
Ulusal açıdan, sağdan soldan, önden arkadan bakın bu terime...
İçinde tekinsiz şeyler göreceksiniz.
Maalesef!

***

Çok uzun zamandır futbolla ilgilenmediğimi biliyorsunuz.
Zorlarsanız...
Profesyonel futbol endüstrisinin, toplumların aklına yönelik devasa bir tuzak olduğunu bile söyleyebilirim.
Fakat meslek hastalığı işte, futbol gazeteciliği ve yorumculuk hâlâ dikkatimi çekiyor.
Nerede? Youtube'da...
Bazı yeni Youtube kanallarında müthiş gazetecilik yapılıyor.
Bilinen futbol medyasının sonu göründü bile...
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