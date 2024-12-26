Yeni yılçok hareketli geçecek, bu kesin!Elbette hızla anavatan sınırlarının savunmasına çekilen iki devlete özellikle odaklanacağız...Yani'ya...

***

Ama bir dakika!, manzarabirdenbire ve tam da oradan değişebilir.Rusya, orada son bir"ye uğratılırsa, şaşırmamalı...Anglosaksonlar, Belarus muhalefetiyle toplantılar yapıyorlarsa, bu boşuna değildir.

***

Gelin!Bugün bazı noktaların altını kabaca çizelim...Mesela tam bugün şuodaklanmış olabilirsiniz...Benceİki nokta önemli...Birincisi...İran nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının Azeri olduğunu unutmayalım. Yaniİkincisi...Hemen aklınıza Türkiye-Azerbaycan yakınlığı gelmesin!Ha, bu denizin öteki kıyısındaki Kazakistan farklı mı? Hayır!

***

Yazmıştım, hatırlarsınız...Nitekim Anglosakson hegemonyasının İran'ı bir türa doğru itmek istediğini anlamayan kaldı mı?, derim; o konuşmalarher şey yerli yerindeymiş havasıveriyor ama Tahran rejimi geçen yazdanbu yana muazzam bir ricat yaşıyor.Sizi bilmem ama önümüzdeki yıl boyunca gözümü İran'dan ayırmayacağıma eminim...

***

Ve Balkanlar...

Tarihin "büyük saati" Balkanlar için çalmaya başladı...

Geçtim, Kosova'yı, Arnavutluk'u, Romanya'yı...

Geçen gece Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç'i protesto edenlerin enerjisi yeni bir "turuncu devrim dönemi"nin yaklaştığını haber veriyordu...

Şunu da not edelim: Balkanlar, büyük değişimlerin "start çizgisi"dir...

Sıkı durmak gerekiyor.

***



NOT DEFTERİ

Sana neyin iyi gelmediğini öğrendiysen, bunu neyin sana iyi geleceğini anlamanın bir tür büyülü yolu olarak da düşünebilirsin. (NECİB MAHFUZ / Miramar)