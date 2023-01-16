NATO'ya üyeliğimizden iki yıl sonraydı...zamanın ünlü hafif müzik sanatçısıCelal İnce'nin bu plağı dağıtılıyordu.Şarkının adı "Türk-Amerikan Dostluğu"ydu ama sözlerine bakınca anlardınız;bir Amerikan hayranlığının şarkısıydı."O muhteşem beldelerin,Pınarların nehirlerin,Ünlü şelalenNiagara,Türkler dünya durdukçaBeraberdir seninleHürriyet savaşında"

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Bütün bunlar nereden aklına geldi demezsiniz, eminim.ÇünküHer şeyintarihsel momente doğru...2023 önemli.

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Büyük Savaşın hemen ardından Sovyet tehditinin de etkisiyle Truman doktrinine ve yardımlarına dört elle sarılmıştık.1947-49 arasında askeri olanlar da dahil topu topu152 milyon dolar yardım gelmişti.Yunanistan'a aynı çerçevede dört katı yardım yapılmıştı.

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Tarihler önemli...1946'dagazetesi kuruldu ve gazete Amerikan cemiyet haberlerine Türkiye'de olup bitenden daha çok yer veriyordu.Tek parti vekili Abidin Daver Cumhuriyet'te çıkan makalesinde ABD'yi "" olarak tanımlamıştı.ilan edildi.Sonra 14 Mayıs 1950'deiktidara geldi.25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı.18 Şubat 1952'de meclisimizonayladı.

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ABD'yle ilişkimiz hiç Celal İnce'nin dediği gibi geçmedi.Hani DP'den söz ettim ya...Daha 1950'lerin ortasında Menderes ABD yardımlarının samimiyetinden ve yeterliliğinden şüphe duymaya başlamıştı.Nitekim, 1959'da Washington'da Eisenhower doğrudan Menderes'e "" demişti.Malum,Menderes'in altyapı yatırımları için Sovyetler'edümen kırmasının büyük payı vardır.

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Bunları hatırlayalım istedim...

Tam zamanı çünkü.

Sonra üzerine çok konuşacağız.

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NOT DEFTERİ

Görüyorum ki dünya gerçekten yuvarlakmış.Fırıldak gibi de dönüyormuş. ( KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu )