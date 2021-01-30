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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Devletler biliyor mu?
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi notları: Devletler biliyor mu?

Cumartesi notları: Devletler biliyor mu?

30.01.2021, Cumartesi
Malum şu sıra astrologlar çok gözde... Bir astroloğun "2021'de Suudi sarayı karışacak" dediğini siyasal tarihçi dostuma aktardım. Cevabı şöyle oldu: "Suudi sarayı bu yıl pek sakin olacak, kimse kimseyi doğrayıp çöpe atmayacak, prensler hapsedilmeyecek, diyen bir astrolog olursa haber ver abi. Esas bu ilginç olur!"

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Astrologların yaptığını biz yapsak, kimse kulak vermez... Yani geleceğe dair tahminlerini sıralarken on cümle kuracaksın, dokuzu "Güneş ve Jüpiter kavuşumu, Onuncu evi Mars'ta olanlar, Satürn'ün beş derecelik açısı" gibi anlaşılmaz şeyler olacak ve kalan tek cümleyle herkesin gönlünü çalacaksın... Tabii o cümleler bir tür hipnotik etkiye sahip. Hele ardından kehanet geliyorsa... Uzun lafın kısası, her şey geçen yüzyılın başlarını andırıyor; büyük sosyal dönüşümler, yükselen ezoterizm ve astroloji, kıyamet beklentileri, vd.

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İnsanlık, ilaç endüstrisini hak ettiği gibi sorgulamaya fırsat bulamadan pandemi patlak verdi. Şimdi belki de iş işten geçti. Davos konuşmalarına baksanıza... Kovid- 19 aşısının üreticilerinden Astra-Zeneca'nın tepe yöneticisi Pascal Soriot iyilik perisi gibiydi. "Herkes güvendeyse, biz de güvendeyiz. Sağlık çok değerli bir şey, onu büyük bir kazanç kapısı olarak görmemeliyiz" gibi şeyler söyledi. Ancak ettiği bir laf var ki, ürpertici: "Artık insanların hastalanmasını beklemek yerine, hastalanmadan harekete geçmeliyiz." İlk bakışta çok doğru bir önleyici tıp ifadesi gibi görünüyor. Ancak son bakışta "sağlıklı insanlara önlem diye kimbilir, neler yapacaklar!" diye düşündürüyor.

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Geçen hafta herkes Kanada'nın ihtiyacı olandan altı kat fazla aşı almasını konuştu. Olaya hep "zengin ülkelerin aşı konusunda da açgözlü davranması" üzerinden bakıldı. Bilmiyorum, belki de böyle yaparak sarsıcı bir gerçek gizleniyor. Devletler salgının çok uzun süreceğini ve tekrar tekrar aşılama kampanyalarına ihtiyaç duyulacağını "biliyor" olamazlar mı? Öyle ya, aşıların etki süreleri belli değil. Uzun bir salgın, birkaç aşılama kampanyası gerektirebilir.

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Global ölçekte yapılan araştırmalar, insanların ekonomik krizden pandemi kadar korktuğunu gösteriyor. İlginçtir, kitlelerin gözünde "tehdit sıralaması"nın en dibinde ekolojik sorunlar yer alıyor.
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