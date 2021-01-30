Malum şu sıra astrologlar çok gözde... Bir astroloğun "" dediğini siyasal tarihçi dostuma aktardım. Cevabı şöyle oldu: "Suudi sarayı bu yıl pek sakin olacak, kimse kimseyi doğrayıp çöpe atmayacak, prensler hapsedilmeyecek, diyen bir astrolog olursa haber ver abi. Esas bu ilginç olur!"

***

Yani geleceğe dairtahminlerini sıralarken on cümle kuracaksın,dokuzu "" gibi anlaşılmaz şeyler olacakve kalan tek cümleyle herkesin gönlünüçalacaksın... Tabii o cümleler birtür hipnotik etkiye sahip. Hele ardındankehanet geliyorsa... Uzun lafınkısası, her şey geçen yüzyılınbaşlarını andırıyor;

***

İnsanlık, ilaç endüstrisini hak ettiği gibi sorgulamaya fırsat bulamadan pandemi patlak verdi. Şimdi belki de iş işten geçti. Davos konuşmalarına baksanıza... Kovid- 19 aşısının üreticilerindeniyilik perisi gibiydi. "Herkes güvendeyse, biz de güvendeyiz. Sağlık çok değerli bir şey, onu büyük bir kazanç kapısı olarak görmemeliyiz" gibi şeyler söyledi. Ancak ettiği bir laf var ki, ürpertici: "" İlk bakışta çok doğru bir önleyici tıp ifadesi gibi görünüyor. Ancak son bakışta "sağlıklı insanlara önlem diye kimbilir, neler yapacaklar!" diye düşündürüyor.

***

Geçen hafta herkeskonuştu. Olaya hep "zenginülkelerin aşı konusunda da açgözlü davranması"üzerinden bakıldı. Bilmiyorum,belki de böyle yaparak sarsıcı bir gerçekgizleniyor. Devletlerve tekrar tekrar aşılamakampanyalarına ihtiyaç duyulacağını" olamazlar mı? Öyle ya, aşılarınetki süreleri belli değil. Uzun bir salgın,birkaç aşılama kampanyası gerektirebilir.

***

Global ölçekte yapılan araştırmalar, insanların ekonomik krizden pandemi kadar korktuğunu gösteriyor. İlginçtir, kitlelerin gözünde ""nın en dibindeyer alıyor.