ERMAN TOROĞLU

Trabzonspor’a yazık oldu

Maçın ilk yarısını anlatacak, yazacak hiçbir şey yoktu. Ama ikinci yarı Trabzonspor'a yazık oldu. Trezeguet girince biraz süratlendiler, iyi pozisyonlar buldular, 3-4 tane net pozisyon yakaladılar.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un veya Hadziahmetovic'in olmaması bir etken değil. Beşiktaş iyi oynamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe maçını kazandı, 1 kişi eksik oynadı ama Fenerbahçe verdi o maçı. Siyah-beyazlılar orta alanda çok hata yapıyor. Trabzonspor'da Bakasetas ve Siopis orta sahada çok rahat oynadılar. Sörloth gibi bir oyuncu olsaydı bu maçları koparırdı.

Bakınız Trabzon şehri takımından böyle futbol istiyor. Böyle oynasın, seneye şampiyonluğa oynamasın yine tribünleri doldurur. İkinci yarıda oynadıkları futbol hoşuma gitti. Bordo-mavililer ilk yarıda biraz durgundu ama ikinci yarıda iyi oynadı. Biraz başarıya aç bir teknik direktörle bu Trabzonspor takımı iş yapacaktır.

Trabzonspor'un teknik direktörü, Beşiktaş'ı iyi tahlil etmiş ve rakibini kilitledi. Pas bağlantılarını kesti, Redmond'a adam bağlamış, Aboubakar'a tam markaj yaptı 40 metrede, hiç bırakmadı. İhsan Derelioğlu iyi hazırlamış takımı. Siopis ile Abdülkadir, ikisi de müthiş oynadı, ne var ne yok oynadılar. Özellikle Siopis Trabzonlu gibi oynuyor, Yunanlı gibi değil. İlk yarı kötü bir maç izledik ama ikinci yarıda Trabzonspor'un oynadığı oyuna yazık oldu. Bordo-mavililer galibiyeti kaçırdı.

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