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Haberler Erman Toroğlu Orta oyunu oynanıyor! Kokusu çıkar
ERMAN TOROĞLU
Orta oyunu oynanıyor! Kokusu çıkar

Orta oyunu oynanıyor! Kokusu çıkar

01.02.2023, Çarşamba
Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 85'ti. Bu dakikaya kadar maçın genelinde Karagümrük daha kontrollü, daha etkili, ne yaptığını daha çok bilen takımdı. Beşiktaş, kopuk kopuk oynadı ama şunu da yazmadan geçemeyeceğim… Bu dakikaya kadar aynı ikili mücadelelere Karagümrük aleyhine düdük çalan hakem Ali Şansalan, aynı pozisyonlarda Beşiktaş aleyhine çalamadı. Maçın içinde de enteresan bir pozisyon var. Ofsayt mı, penaltı mı? Bir kere pozisyon net penaltı. Ama ondan önce ofsayt var mı? VAR, hakemi çağırdı ama neden çağırdı? Penaltıdan çağırması lazım, ofsayttan niye çağırsın? Sonra bir düdükle oyun başladı. Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor ama bunun kokusu daha net bir şekilde çıkacaktır. Şu bir gerçek Fabio Borini, Karagümrük'ün bütün akınlarını dizayn eden adam. Mükemmel işler yapıyor. Siyah-beyazlılarda bu tarz bir oyuncu yok. Öyle olunca da Cenk'e ve Aboubakar'a istediği toplar gelmiyor. Şenol Güneş'in, Redmond ve Aboubakar'ı devre arasında çıkarmasına anlam veremedim. Hani 1-0'a yatmak mı istedi, yoksa daha başka şeyler mi yapmak istedi çözemedim. Karagümrük'te Diagne ikinci yarıda oyuna girdi, bazı pozisyonlarda ağır kaldı. Çabuk bir adam olsa kaleciyle karşı karşıya kalırdı. Beşiktaş'ın defans anlayışı maalesef iyi değil. Biraz ciddi oynayan bir takım çok pozisyona girer. Bir bakın Mert Günok, Beşiktaş'ta oynamaya başladıktan sonra kaç net pozisyon kurtarmış? O zaman düşünün Mert kalede olmasa neticeler ne olurdu?
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