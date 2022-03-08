ERMAN TOROĞLU

Seneye hayırlı işler!

Alt yapıdan gelen Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli herhalde yönetimle de konuşarak gelecek senenin hazırlığına başladı. Türkiye Kupası da elden gittikten sonra bence doğru da yapıyorlar. Zaten kiralıklardan birisi hiç yok. Pjanic, Barcelona'ya dönmeyi bekliyor. Batshuayi ise yedek. Mecbur kalınca oyuna alındı. Larin de zaten gidecek, kenarda oturuyor. Bir de sahada oynayanlara bakıp 'seneye bunlardan hangisinden faydalanırım'a bakmak lazım. Hem yerli hem yabancı için geçerli, onun için de takımın işi seneye zor. Para durumu da iyi değil. Bu maçlar gelecek senenin hazırlık maçları. Dünkü karşılaşmanın 4-2- 2'si 4-3-3'ü olmaz. Beşiktaş'ta hangi futbolcular kalmak istiyor, hangileri gitmek istiyorlar? Yerli-yabancı dahil sahada yaptıkları mücadeleye göre bunların kararı verilecek. Ligde 3. olsan ne olur, 4 olsan ne olur bence. Ya şampiyon olacaksın ya da takımı gelecek sezon için hazırlayacaksın. Bakıyorsunuz zaman zaman hata yapmasına rağmen Rosier canla başla oynuyor. Ghezzal eh işte, eski gücü yok. Söyleyin bana başka mücadele edeni... Bunlardan hangisi seneye Beşiktaş forması giyer de Beşiktaş şampiyonluğa oynar. Yılların boş vermişliği, hatalı transferler, bayağı yüklü paraların buharlaşması, Beşiktaş'ı bu hale getirdi. Duyduğuma göre Beşiktaş yönetimi de teknik adam olarak yabancı bir isme yönelmeye başlamış. Ama kime yöneleceklerse çabuk yönelsinler çünkü gelecek hocanın bu takımı baya seyretmesi lazım. Tamam kasetleri izler ama canlı izlemek başka. Siyahbeyazlı yönetimin hakem hakkında söyleyeceği fazla şey olmasa gerek. Bana göre de hakem maça tesir etmedi. Yani öyle bir bahane de yok. Beşiktaş için tek cümle lazım: Seneye hayırlı işler.

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