ERMAN TOROĞLU

Rezalet saha!

Trabzonspor-Kayserispor maçından sonra bu maç yavan bir yemek gibi geldi, tatsız tuzsuzdu. Aslında 5 gol var. Diyeceksiniz ki "5 tane gol var müthiş bir maç olmuş" ama öyle değil. Şunu söyleyebilirim; çok kalitesiz bir mücadele, iki takım da iyi değil, maalesef hakem de iyi değil. Fırsatları değerlendiren Beşiktaş 3-2 kazandı o kadar.

Sivasspor geçtiğimiz yıllardaki Sivasspor değil. Yaşlandılar. Bu maçta sahaya çıkan kadro 30 yaşın üstünde. Yiğidolar'ın heyecanlı, tempolu oyunu yok. Beşiktaş da kopuk kopuk ve bireysel. Bazıları bir iki hareket yapıp gol atıyor, bazıları da özellikle kaleci Ersin, iyi oynayarak maç kurtarıyor. Son zamanlarda ne Sivas ne Beşiktaş keyif veriyor. Bu kötülüklerin içine sahanın zeminini de koyabiliriz. Futbol güzel bir zeminde oynanır. Bu Sivas'ın zemini bir zamanlar iyiydi zaten alttan ısıtması var demek ki görevliler gerekli özeni göstermiyor. Bazen yakın çekim oluyor; güya saha çim ama yerden bir ton toprak kalkıyor. Bu tip zeminlerde sakatlık çok olur. Milyonlarca lira futbolculara veriliyor ama onların çok daha düşük bir ücretine düzeltilecek zemine özen göstermiyorsunuz. Sakın hava böyle yağmur, kar demeyin. Almanya'da çok şehrin iklimi Sivas'tan daha sıcak değil. Oynadıkları zemine bakın, sonra da utanın. Futbol mermerde ve böyle rezalet zeminlerde oynanmaz. Orta sıralarda iki takımın mücadelesi, ikisinin de hedefi yok. Gazozuna maç yapıyorlar, öyle olunca bize de bol bol çay, maden suyu içmek kalıyor. Böyle kalitesiz maçta yazacak fazla bir şey bulunamıyor.

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