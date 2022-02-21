ERMAN TOROĞLU

için bu maçın bir güzel tarafı var. Sahada ter döken pırıl pırıl genç futbolcular demeyeceğim, genç çocuklar. Fenerbahçe'nin genç çocukları.Tamam çocukları da hemen öyle böyle diyerek havaya sokmayalım ama bunlar aşağıdan gelen, işlendikleri zaman bayağı bir şey olacak çocuklar. Belli oluyor. Yalnız transferle olmaz. Önce elindekileri nasıl değerlendireceksin, ona bakacaksın. Sonra eksik yerlere transfer yapacaksın. Bizde transfer yapmayan yönetim, seyirci tarafından tu-kaka ilan ediliyor.Yine söylüyorum; aferin İsmail'e. Çünkü artık F.Bahçe'nin yok Avrupa maçıymış, yok şuymuş hedefi olmaması lazım. Seneye ne yapacaklar ona bakmak lazım. Bu cümleler G.Saray ve Beşiktaş için de geçerli.Çünkü onlar iyi işler yaparken diğer Üç Büyükler kötü işler yaptılar. Bir de VAR çıkınca Üç Büyükler için yandım keten helva oldu lig. 60 yıldır böyle lig yaşamadık. Mucize olmazsa şampiyon belli. Hatay eski Hatay değil. Eskiden Hatay ile oynarken rakipler şöyle bir düşünürlerdi. Ama bu sene o havaları yok.Yurt dışından gelen turşu futbolcular, bizde de turşuluk hakemler var.Geçmişe şöyle bir bakıyorum, şu anda VAR koordinatörü Barış Şimşek diye bir hakem vardı. Bu hakem Trabzon bölgesindendi. Ama Aziz Yıldırım yıllarca Şimşek'e F.Bahçe maçı idare ettirmedi. Bu komite yıllar sonra Yasin Kol isimli Trabzonlu hakemi bir F.Bahçe maçına atadı. Aferin. 10-15 hakem denersiniz, içinden 5'ini kazanırsanız iyi olur. Çünkü bu hakem alemi arı kovanı. Elini kovana sokan yanıyor. Onlar sizi sokmadan siz işinizi ha-ledin.