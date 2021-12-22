ERMAN TOROĞLU

G.Saray’ın hali yürekler acısı

Futbolda bu iş böyledir. İki karşılaşma oynanıyor aynı anda. Galatasaray maçına fazla bakmıyorum sebebi gayet basit. Çünkü sarı-kırmızılı takımın ligde iddiası yok. Neredeyse düşme hattına inecek. Haliyle liderin maçına bakıyorsunuz.

Orada da enteresan işler oldu. Güzel goller, ölümüne mücadele, güzel hareketler, ama hepsi kopuk kopuk. İlk yarı Trabzonspor iyi değil Altay derseniz onun belli gücü var, belli bir planda oynuyorlar. Mükemmel bir gol attılar; vuruş golü.

İkinci yarıda da 2-1'in üzerine bu sefer Trabzon gerildi, Altay 2-3 pozisyon yakaladı. Uğurcan müthiş oynadı. Trabzonspor sahadan galip ayrıldıysa kaleciye borçlu. Çok kritik yerlerde kritik hareketler yaptı. Yani kaleci bir takımın yarısıdır tezini dün Uğurcan sergiledi.

Ama şu gerçek Bakasetas ile Nwakaeme olmayınca Trabzonspor'un hem estetiği hem oyun gücü eksiliyor. Bakasetas'ın attığı top ve ilk golü düşünün. Dün golcü Cornelius da çok çalışanların içindeydi; ama Hamsik denen beyni unutmamak lazım. Resmen takımı bilgisayar gibi idare ediyor.

Geçen maçlarda Trabzon defans açısından daha topyekün hareket ediyordu. Dün kopuk kopuk oynayınca Altay pozisyon buldu. Belki de biz Altay'ı yeneriz dediler ama golü yiyince bu sefer Altay'ın direnme gücü arttı, Trabzonspor da istediği oyunu oynayamadı.



HAKEM DİYE DİYE TAKIMI BİTİRDİLER

Galatasaray maçına baktım arada. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih Terim, zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedi ki, "Nasıl olsa Fatih hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor, biz iyiyiz hakemler kötü." İşte dün gece Adana Demir "Al sana hakemler" dedi. G.Saray başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçecektir.

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