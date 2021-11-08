ERMAN TOROĞLU

2-geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu, Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı.Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık, 4 top direkten döndü, aynen devam." Ama Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor.Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler.Kayseri çok iyi bir takım değil. Bazı sorunlarla mücadele ediyorlar. Böyle bir takıma karşı bile anca kafa kafaya oynayabiliyorsun. Hani transferler? Hani kadro? İki kadro arasındaki fark dağlar kadar. Önlerinde Galatasaray maçı var. O maçta ikisini de tam tartacağız. Çünkü Galatasaray Avrupa'da iyi ama Türkiye'de ikisi de kötü.

***

Cüneyt Çakır, ilk penaltıyı görememiş olabilir, VAR güzel süzdü, verdi. 2. penaltıyı Cüneyt gördü ama pozisyona inanmadı. Çekme var ama çekmenin şiddetine çıplak gözle inanmadı.Tabii bir de şu yönden bakmak lazım; Kayserili oyuncu, niye son saniyede rakibini tutuyorsun?Gelelim Karagümrük-Galatasaray maçına… Karagümrük'ün belli oyun sistemi var, herkes ezberledi. Terim maçtan sonra "Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik" diyor, ben aynı fikirde değilim. Galatasaray'ın attığı golü Karagümrüklüler hediye etti.Galatasaray'da sahada süratli isimler vardı ama Karagümrük defansı yerini aldıktan sonra 40 tane orta açsan ne fayda? Her topa rakip vurdu. Elinde Mostafa ile Diagne gibi santrforlar var ama kenarda oturuyorlar! Ne zaman oyuna aldın, o zaman topa vurmaya başladın.Fatih hep yanına "Haklısın padişahım" diyenleri alıyor. Yıllar önce Bülent Ünder ve Müfit Erkasap vardı, onlar Fatih'i yönlendiriyordu. Yıllardır böyle yardımcılar alamadı, belki de almadı.