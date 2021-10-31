ERMAN TOROĞLU

Artık Pereira dikişi tutmaz

Fenerbahçe'de işler yine kötü. Yolda Fenerbahçelilere rastlıyorum 'Hocam ne olacak bu takımın hali?' diyen o kadar çok var taraftar var ki inanılır gibi değil. Ve seyirci takımdan ümidini kesmiş durumda. Şu bir gerçek, Fenerbahçe'de Ali Koç da tutmadı, Pereira da... Bu kadar futbolcu alıp bu kadar harcama yapıp ve yüzde 80 futbolcudan verim alamayan, bu kadar teknik adam değiştiren bir başkanın bence Fenerbahçe'de artık durmaması gerekir. "Hakemler" dedi, "Rakipler" dedi, futbolculara ceza verdi, uçak yerine otobüsle İstanbul'a gönderdi, seyirciyle tartıştı, protokolden atladı, eline mikrofon aldı, milleti yollara döktü. Yani hep hata karşıdaydı, hiç kendisinde yoktu en sonunda duvara vurdu.

Şu net; futbolcuların çoğunun teknik adamla elektriği tutmadı. Aralarında bir mücadele var. Hiçbir hoca futbolcusuyla mücadele etmez, onlarla yürür. Oyunculara bakıyorum yüzler mutsuz. Ben bu işlerde önce başkana bakarım. Eğer başarı varsa başkan ve yönetimdedir, başarısızlık varsa aynen başkan ve yönetimdedir... Fenerbahçe'de artık Pereira dikişi tutmaz. Yeni bir hoca gelse ne yapar, o da bilinmez. Ne demişler, rüzgâr eken fırtına biçer. Şu andaki görüntü o. Arkasına sığınacak bir bahane de kalmadı. Takımda ışık yok, ışık olsa dersin ki 'Bu durumu çeviririz.' Koca Fenerbahçe'ye yazık oluyor.

Ali Koç geldiğinde ümitlenmiştik, bu kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturup adını büyütür demiştik, yanılmışım. Konyaspor maçı sonuna kadar hak etti. Yedikleri golde rakibe kendileri verdiler. Yani futbol ukalalığı yaptılar. Attıkları ikinci gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Golü yiyen için de rezaletti. Aslında Konya'ya 2-0'dan sonra iki tane yüzde 100 pozisyon geldi, atsalar 3-4 olur, bu maç bu hale gelmezdi ama maalesef bazı oyuncularda bencillik vardı. Halbuki golü takım atacaktır, sen de kazanacaksındır. Sonra bu maçı ıslıklarla bitirirsin gol yemeyeyim diye.

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