12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu Önündeki penaltıyı görmedi
ERMAN TOROĞLU
Önündeki penaltıyı görmedi

Önündeki penaltıyı görmedi

12.09.2021, Pazar
Sergen Yalçın doğal olarak kaliteli ithal oyuncuları oynatmak için önce onları tahtaya yazmış, sonra Türk oyuncuları. Doğru bir iş olmuş. Ama bunun riski vardı tabii ki; çok iyi antrenman yapmadıkları için sakatlanmaları gibi. Takımı Şampiyonlar Ligi'nden önce görmesi lazımdı. Beşiktaş bu ligde iş yapacak, belli. Ama Şampiyonlar Ligi için biraz zor. Sebebi, hücumu iyi yapan siyah-beyazlı oyuncuların ne kadar defans yapacağı önemli.
Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi orgeneral. Korgeneral yok, albay hiç yok. Bu kadro birbirine alışırsa, bu yıl Beşiktaş'tan güzel maçlar bekleriz Türkiye'de.
Yeni Malatyaspor etkisiz bir görüntü verdi. Dün Yeni Malatya'yı ve Adana Demirspor'u gördük. Eğer böyle giderlerse ligin yarısından sonra alt kattakiler-üst kattakiler ligine döner Süper Ligimiz. Uilenberg diye bir adam geliyor hakemleri eğitmeye. Önce bu adamın kendini eğitmesi lazım. Bir takımın hocasını konuşuyor ve onu hakemlere hedef gösteriyor. Şimdi hakemler ne yapacak? Vazife çıkarırlar, dün akşam olduğu gibi. Sergen de açıklama yapıp Uilenberg'e iteleyince, hakem de gözünün önündeki penaltıyı görmez. VAR'daki hakem de görmez ve ikaz etmez. Yeni bir şey çıkardılar. Neymiş efendim hakemin kanaatinde ise VAR çağırmazmış. Nitekim VAR sistemi, aynen yersen kirşen gibi! Yersen verirsin, yemezsen vermezsin! VAR'da çok eski bir gazeteci arkadaşımızın oğlu var. Hakemlikte bir şey olmadı. Olamayanları VAR'a alalım ya da düşürelim dediler. Onlar da 'VAR'a alın' dedi. Hakemlikten para kazanmaya devam ediyorlar (Ufak ufak da almıyorlar). Eskiden mecliste tabii senatörlük sistemi vardı. Oturup iş yapmazlardı. Bazı hakemleri onlara benzetiyorum.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Serdar Aziz’in pozisyonu penaltı 30.08.2021 Pazartesi
Bir arpa boyu ilerleme yok! 24.08.2021 Salı
Dünyanın her yerinde penaltı 23.08.2021 Pazartesi
Yaptığı hareketler ahlaksızca! 17.08.2021 Salı
Maçın en iyisi hakemdi! 16.08.2021 Pazartesi
Gördüğünü çal, o kadar! 14.08.2021 Cumartesi
Şeytan üçgeni varken hakemlik ilerlemez 16.07.2021 Cuma
İsminizden ödün vermeyeceksiniz 12.07.2021 Pazartesi
O kağıda istifasını yazmalı! 21.06.2021 Pazartesi
Sıklet farkı! 12.06.2021 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA