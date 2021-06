ERMAN TOROĞLU

Bizim üst düzey takımlar, Türkiye'de her maça itiraz ediyorlar. Oyun kuralı ihlali var diyorlar, maçın tekrar edilmesi lazım diyorlar. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam bu maça itiraz ederdim UEFA'ya!Neden mi? Çünkü maç boyunca İtalyanlar bizden 2 kişi fazla oynadı.Seyrediyorum, biz sanki 11 kişiyiz, onlar ise 13 kişi.. Defansta her yerde onlar var, hücumda her yerde onlar var.Futbol iki yönlü bir oyun. Hem defansı yapacaksın, hem de hücum edeceksin. Biz dün gece sadece ve sadece hep defans yapmayı düşündük.Eğer sen takım olarak hücum edemezsen, bu sefer rakip senin üzerine gelir, istediği gibi de hücum eder. Netice ne mi olur? Hem hücum ettikleri için, hem de top onlarda olduğu için oynadıkları futboldan da keyif alırlar.Öyle de oldu.. Bizim futbolcularımız dün gece adeta eziyet çektiler. Topa alabilmek için koştular durdular. Adamlar, bizimle adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar dersek abartmış olmayız.

***

Bir de spikerlerin saçma sapan anlatımları ve yorumlarını duyunca, insan iyice kahroluyor. Hani maçı radyodan anlatsalar ve biz görmesek diyeceğiz ki, "Vay anasını ya, neler oluyor maçta!" Yahu biz aptal mıyız! Göstere göstere sahada neler yaşandığını izliyoruz, olacak iş değil! Aslında 2-0'dan sonra İtalya gaz kesti. Onlar istedikleri gibi oynadılar, biz ise seyrettik.

Herhalde 50 sene önceydi..

İtalya'da, İtalya milli takımı ile 0-0 berabere kaldık. Onların kalecisi de Dino Zoff'tu. Maç sonrasında şöyle bir açıklama yapıldı: Karşılaşma sonrasında Dino Zoff, zatürreden hastaneye kaldırıldı! Demek ki bu kadar sene geçmiş, çok fazla farkımız olmamış.

Bakınız; 2-0 da yenilebiliriz, 3-0 da.. Ama böylesine zavallı bir futbol oynamamamız gerekirdi. İtalya takımı gerçekten de turnuvaya ne kadar iyi hazırlandığını herkese gösterdi. Biz ise toplama bir takım görüntüsü sergiledik. Bakmayın maçın 3-0 olduğuna, daha da farklı bitebilirdi.

Bu maçı bir Türk hakemi idare etseydi, Türkiye Ligi'nde olduğu gibi sanırım 30 kez faul düdüğü çalar, en az 7-8 de sarı kart gösterirdi. Ama öyle olmadı, çünkü adamların futbol anlayışı işte bu.

Uzun lafın kısası şu, İtalya bizden çok iyiydi ve net bir galibiyet aldı.

Onlar ağır sıklet, biz ise tüy sıklet!