ERMAN TOROĞLU

Analarının ak sütü gibi hak ettiler

Bu Beşiktaş şampiyon olsa da olmasa da haftalardır şunu söyledim: "Bu sene şampiyonluğu köküne kadar hak eden takım Beşiktaş. Hak eden teknik adam Sergen Yalçın." Allah da onların gönüllerine göre verdi. Çok zorlandılar. Kadroları inanılmaz dardı. Karşılarında her türlü faktörle oynayan iki büyük takım vardı. Hepsini sahada yendiler. Oyunu çirkinleştirmedikleri gibi hep güzelleştirdiler. 9-10 kişiyle defans yapmaya kalkmadılar. Hep hücumu düşündüler. Hatta bu konuda hata bile yaptılar. Ben Beşiktaşlı değilim, Fenerli, Galatasaraylı da değilim ama bu sezon bu takım şampiyon olmasa hem bu takıma hem Sergen'e yazık olurdu. Şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak ettiler. Hem de bu şartlarda. Düşünün G.Saray ve F.Bahçe'nin yedek kulübesini. Bir de Sergen'in yedek kulübesini. 'Bu sene Beşiktaş'ın maçı olsa da iyi futbol seyretsem' diye televizyonun başına geçtim. Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un maçları angarya geldi. Ama Beşiktaş'ın maçını açardım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Karagümrük, bu hafta Göztepe ve Malatyaspor, 3 takıma da helal olsun. Ellerinden ne geliyorsa mücadele ettiler, oynadılar. En ufak bir şaibeye meydan vermediler. Zaten onun için de şampiyon olan takımın keyfi büyük oldu. Hani derler ya "Helal şampiyonluk" Evet Beşiktaş helaliyle şampiyon oldu. Fırat Aydınus da çok düzgün maç yönetti. Zaten Fırat 10 yıldır bu ülkenin en iyi hakemi. En iyi kumaşı. Ama kendi hataları ama başkalarının babaları tarafından önü kesildi. Buraya kadar denildi. Dün gece Kayserispor sarı-kırmızı, Göztepe sarı-kırmızı, Malatya sarı-kırmızı, Galatasaray sarı-kırmızıydı. Bu kadar sarı-kırmızının arasından şampiyon siyah-beyaz çıktı. Can-ı gönülden tebrikler.

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