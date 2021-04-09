ERMAN TOROĞLU

şeylere inanamıyorum. Yıllarca futbolun içinde olunca; şu andaki baz ı profesyonellere inanmak mümkün değil.Rakip serbest vuruş kazanıyor, ceza alanının civarında baraj yapıyorsunuz.suyu tutacak, insanların suyu olmadığı zaman da su ihtiyac-ı nı karşılayacak.'Kaleye gol girmesin' diye topun geçmesini engellemek. Ama bakıyorum futboldan binlerce Euro kazanan futbolcular,İnanamıyorum!Serbest vuruşlarda futbolcular, yüzleri topa dönük olarak barajı kuruyorlar. O futbol topu insanın alnına, suratına, göğsüne, diz-i ne gelirse; zaten yaratan, insanın ön tarafını korumaya almış. Alın, elmacık kemiği, göğüs kafesi, diz kapağ ı gibi... Ama arkanı dönersen daha zayıf... Çünkü orada fazla koruma yapmamış yaratan... Tehlikenin önden geleceğini daha fazla gördüğü için vücudu korumaya almış.Bakınız maçı yazacaktım, insan vücudundan bahsediyorum. Ama niye! Arkadaş, toptan korkuyorsan, futbolu bırak! Bunu yalnız barajı bozan Malatyalılar için değil bu işi yapan tüm futbolcular için söylüyorum.Eğer bu Fenerbahçe ve eğer bu Galatasaray oynadıkları bu futbolla şampiyon olacaklarsa vah Türk futbolunun haline! Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta işe Sergen ile başladı. Ama son zamanlarda Sergen' i bıraktı, Fatih gibi olmaya özendi. Bak Sergen; kendin gibi ol. Hayatta kopyalar iş yapmaz.Evvelki gün Beşiktaş'ı seyrettim, dün akşam da Fenerbahçe'yi... İki takım arasında büyük farklar var. Ama 'puan farkı' derseniz sezon başından bu yana şu anda adaletli değil.. Çünkü başarı varsa en üsttedir,başarısızlık varsa yine üstte! Gerisi teferruat.Beşiktaş-Alanya maçından sonra benimağzımdan bazı şeyler yazılmış sosyal medyada...Bunun haricindekihiçbir cümle benim değildir.