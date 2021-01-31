ERMAN TOROĞLU

Yazık! Orta oyunu oynuyorlar

Bir tarafta 42 puanlı, şampiyonluğa oynayan F.Bahçe, diğer tarafta 25 puanlı bir şehir takımı Rizespor vardı. İddia ediyorum; bu maç sabaha kadar oynansa Rizespor bu sahadan puan çıkaramazdı! Şunu görüyorum; üç gün önce Süper Kupa'daki Başakşehir- Trabzonspor maçının VAR hakemi, dün sahadaydı. Hani penaltılardan birini verip, diğerini vermeyen yani birinde hakemi çağırıp, diğerinde çağırmayan VAR.

G.Antep-G.Saray maçında Onyekuru'nun ilk golü ofsayt mıydı, değil miydi? 5 dakika izlediler, karar veremediler, sonunda çizgiyi nasıl çektiler bilmiyorum gol kararı çıktı. Bugün yine sahada bir hakem var bununla F.Bahçe'nin mağlup olması çok zordu. Şu net gözüküyor; F.Bahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk potasında boğuşacak. Yayıncı kuruluş para kazanacak. Ama oynanan futbol 'orta oyunu' olacak. Bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Rizespor. Peki, oynanan futbol bu kadar para farkını gösteriyor mu, hayır. Dün bir maç seyrettik keçiboynuzu. Rizeli futbolcular "Artık hakeme itiraz etmeyelim. Şekil belli bari atılmayalım" dediler. Bu hakemin babası da hakemdi benim yardımcılığını da yaptı. Bu, babasından iyi olacak dedim ama maalesef aynı toprağın tohumu. Hakem yazmayalım da ne yazalım? Güzel hareketler, verkaçlar, şutlar diyelim. Ama yok! F.Bahçe Mesut'u aldım diyor, dünya yıldızı diyor. Mesut'u top oynatacağı sahada ancak patates ekilir. Veya bu sahada ikili mücadelede patates olursun. Onun için de Avrupa'da esamamiz okunmuyor. Altay'ın bir pozisyonu var, top elinde miydi, değil miydi, tartışılır. Ama tartışılmayacak şu var; bu hakemle bu maçtan Rize puan çıkaramazdı. Bunu F.Bahçeli futbolcular da Rizeli futbolcular da gördü. Damarlarına kadar hissettiler. Yazık, yazıklar olsun…

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