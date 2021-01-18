ERMAN TOROĞLU

Kırmızı kart doğru karardı

Birine Kartal diyoruz, birine Aslan. Aslan'ın görüntüsü şöyle; doymuş, avlanmaya pek niyeti yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama çıkmaya hiç niyeti yok. Aslan'ın başındaki adam da öyle. Öbür tarafta bir Kartal var. Bayağı aç. Ha bire avını arıyor! Kazanmayı daha fazla istiyor Kartal. Aslan doymuş. Aç olan Kartal, Aslan'ı devre dışı bırakıyor.

Lig uzun maraton tamam, ama iki takımın arasındaki havaya bakınca siyah-beyazlılar daha fazla istiyorlardı ve hak ederek kazandılar. 11'e 11 Aslan gene biraz idare ediyordu ama 10 kişi kaldıktan sonra Kartal'a gücü yetmedi. G.Saray'ın iki stoperi iyi şeyler yapıyor gözüküyor ama dün ikisi de öyle birer hata yaptılar ki biri gol oldu, diğerini inanılmaz şekilde Beşiktaşlı oyuncu kaçırdı.

Diagne atılır mıydı? Kesinlikte evet. Kafaya oynama mesafesine tabanı sokarsan olacağı bu.

G.Saray bundan sonra toparlar mı? Bu görüntüyle zor. Terim'in bu davranış biçimleriyle bu iş zor. Terim de yeni yönetimi bekliyor. Şimdiden ona yatırım yapıyor. Ama yönetime kim gelirse gelsin, Terim teknik direktör olsun veya olmasın, 'Demokles'in Kılıcı' gibi yönetimin üzerinde duracaktır; G.Saray teknik adamlığından elini ayağını çekmediği müddetçe...

Sergen hep söylerdi, "Benim mümkün olduğu kadar kısa sürede büyük takım çalıştırmam lazım. Çünkü Anadolu'da ne yapsanız yapın, bir yere gelip tıkanıyorsunuz. Ama büyük takımlarda öyle değil" derdi. Onu yakaladı ve şu ana kadar da az hatayla geldi. Sergen'in gözü daha da yukarılarda biliyorum. Çalışana Allah yardım eder, dedikodu yapana değil.

Hakem kırmızı kartta bence doğruydu. Bazı ikili mücadelelerde iki takıma da eşit davrandı. İki yardımcısı onu iki yerde yanlış yönlendirdi

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