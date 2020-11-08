ERMAN TOROĞLU

Bu görüntülerle iptal olmaz!

Dün gecenin kahramanı mı desem veya mimarı mı desem, İsmail Kartal'a... Takımını hem fiziksel olarak hem de beyin olarak çok iyi hazırlamış. Top tekniği yüksek oyuncular var. Ona da güvenen Konyaspor defanstan çıkarken, hiç topa vurarak çıkmadı. Hep pas yaptılar.

İlk başta Fenerbahçe, rakibini hafife aldı, baskı yapmadı. Fakat vakit ilerledikçe baktılar ki işin şakaya gelir tarafı yok, bu sefer 60'tan sonra panik başladı ve şemsiye tersine döndü. Sahada son derece rahat bir oynayan Konyaspor ve topu almak için topun peşinden koşan bir Fenerbahçe vardı. Şöyle de diyebiliriz; maçın büyük bölümünde Konyaspor rakibiyle kedi-fare oyunu gibi oynadı. İlerleyen dakikalarda 'Fenerbahçe, baskı yapar, topu kapar, hücuma gider' dedik. Onu da yapamadılar. Caner ile Gökhan çok orta attılar. Bakın 'Orta yaptılar, asist yaptılar' demiyorum, orta attılar. Yüzde 95'i aut çizgisine inmeden şişirme ortalardı. Caner çalışıyor, gözüküyor ama onun önceki işi defans. Gol yemeyeceksin sonra gol atmaya yardım et. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde ofsaytı bozan Caner, yerinden çıksa gol olmayacak. Konyaspor bu maçı bileğinin hakkıyla hak etti.

İki tane çok güzel gol vardı. Biri Fenerbahçe'nin Pelkas ile attığı, diğeri de Jevtovic'in attığı... Gollerin biri sayıldı, diğeri sayılmadı. Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde top oyuncunun göğsünden (böğründen) mi yoksa kolundan mı el olarak sayıldı? Yayıncı kuruluş, birkaç yerden gösterdi ama ben seyrederken tatmin olamadım. Bana kola gelmiyor gibi geldi ama bir türlü net görüntüyü alamadık. Eğer VAR, bizim gördüğümüzden görüntülerden hakemi çağırdıysa; hakem de pozisyonu iptal etmişse ben net bir şey söyleyemem. Çünkü görüntüler çamur gibi, ne olduğu belli değil. Bakalım bu pozisyonlar için yeni bir görüntü çıkacak mı? Çünkü zamanla çıkıyor bazı maçlarda.

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