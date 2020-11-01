ERMAN TOROĞLU

Taraftarı aldatıyorlar

Galatasaray'daki dahili kargaşa takıma da yansımış. Dün gece Ankaragücü kötü, Galatasaray ondan kötü. Al birini vur diğerine… Galatasaray yatıp kalkıp dua etsin dün gece Ankaragücü ile oynadı. Normal bir lig takımına karşı paçavra olurlardı.

Sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular koşuyorlar, bazıları yürüyorlar. Fatih Terim, Diagne'yi oyundan alıyor, niye aldığını anlamak mümkün değil. Diagne'ye top mu getirdiniz de Diagne gol atamadı!

Fatih Terim, Fenerbahçe'yi kastederek beyanat vermiş. "Duyuyorum ki bazıları şimdiden şampiyonu ilan etmiş" diye… Yahu sevgili Fatih, adamlar sahada mücadele ediyorlar, iyi oynamaya çalışıyorlar, teknik adamlar da kendini sahaya vermiş, iyi olmak için uğraşıyorlar. Onlarda bir ışık var. Kimse onlara "Şampiyon oldu" demiyor. Ama sende ve senin takımında ışık yok Fatih hoca…

Sen böyle olursan, Trabzonspor böyle olursa, Beşiktaş da bir şeyler yapamazsa haliyle şu görüntüyle tek takım Fenerbahçe kalacak. Alanyaspor'un ne kadar nefesi yeter onu bilemeyiz tabi.

Galatasaray takımına bakıyorum hani iyi oynayan biri var mı diye. Bulamıyorum! Ankaragücü'ne bakıyorum, onda da yok. Bunun sorumlusu kim? İki takımın teknik direktörleri. Türkiye'de bu takımlar futbol severleri aldatıyorlar.

Futbolumuz iyi hatırlıyorum yıllar önce bir ihaleye çıkmıştı. Digiturk Genel Müdürü ile Fenerbahçe Başkanı basın toplantısı yaptılar. "Bu paralara malı sattık. Artık Türk futbolu yükselecek, marka değerini yükseleteceğiz" dediler. O günden bugüne bakıyorum. Markanın değerini yükseltmeyi bırakın, ortada marka yok. Neyi yükselteceksiniz? Onun için de Avrupa'da belli bir sınıfın altında futbol oynayan ülkelerin takımı, bizimkileri badem yapıyorlar. Daha bu iyi günlerimiz. 10 sene evvel bunları söylerken tu kaka olmuştum. Ama işte kral çıplak artık. Bir türlü giydiremiyorsunuz kralı. Sonunda çıplak kral size giydirecek!

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