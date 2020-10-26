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Haberler Erman Toroğlu Yedek kulübesini hazırlayan kazanır
ERMAN TOROĞLU
Yedek kulübesini hazırlayan kazanır

Yedek kulübesini hazırlayan kazanır

26.10.2020, Pazartesi
İlk yarı çok iyi bir Trabzonspor, kötü Fenerbahçe vardı sahada… İkinci yarıda ise çok çok iyi bir Fenerbahçe, kötü bir Trabzonspor... Peki bunun sebebi ne? Çok basit; Kadro genişliği.
Fenerbahçe yedek kulübesi ile Trabzonspor yedek kulübesi arasında büyük fark var. Eğer bütün futbolcuları iyi hazırlar ve adaletli davranırsan otomatik olarak başarı gelir. İlk yarı Trabzonspor Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ü orta sahaya çekti, ileride tek forvet… Hücuma çıkarken toplara vurmadan, pas yaparak çıktılar ve etkili oldular. Fenerbahçe de bu bölümde fazla bir varlık gösteremedi. Gösteremediği gibi enerjisini de herhalde sakladı. İlk 45 dakikada Trabzonspor fazla efor sarf etti. İkinci yarıda Sosa'nın çıkıp, Fenerbahçe'nin orta sahada daha etkili olması işin rengini değiştirdi.
Şu bir gerçek... Fenerbahçe takımında Gustavo tam bir profesyonel. Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Her şeyi ile ama her şeyi ile takım için oynuyor. Ve arkadaşlarını ateşliyor. Yani onun için şöyle demek lazım; sonuna kadar Gustavo! Bu arada Ozan Tufan'ın da fizik olarak iyi durumda olduğunu yazmadan geçemeyeceğim. Fenerbahçe stadının zemini güzel. Ligdeki diğer statlara göre iyi bakmışlar. Sarı-lacivertlilerde takım da yavaş yavaş oturuyor. Trabzonspor'un ise işi bu sene şampiyonluk yarışında zor. Kovalar belki ama bu kadroyla değil.
Maçın geneline baktığımızda tamam, ilk yarıda Trabzonspor iyi oynadı, ilk yarıyı önde bitirmeyi hak etti ama maç 90 dakika. Fenerbahçe, dün akşam galibiyeti sonuna kadar hak etti. Çünkü maçlar 45 dakikada bitmiyor!

Zeka sorunu var!
Türkiye'de bir şeyi çözemiyorum. Caner korner atıyor, Gökhan Gönül ön direkte kaldırıyor ve sonunda bu gol oluyor. Saymadım ama tahmin ediyorum ama çok yüksek bir rakam çıkar. Önce Fenerbahçe'de yaptılar, sonra Beşiktaş'ta yaptılar, şimdi bir daha Fenerbahçe'de yapmaya devam ediyorlar. Yani Süper Lig'de oynayan bir takım bu golü yiyorsa fazla söz söylemeye gerek yok, gerisi teferruat olur.
Caner ile Gökhan varsa, korner oluyorsa ve buna önlem alamıyorsan burada bir zeka sorunu veya otorite boşluğu veya laubalilik var demektir. Artık siz nereye çekerseniz çekin…

Faulü yapan tacı da attı!
Maçın içinde birkaç tane enteresan pozisyon oldu. Top taca çıktı, taca çıkarken Fenerbahçeli oyuncu faul yaptı, ama tacı Fenerbahçeli oyuncu attı. Sonra top kornere çıktı, sonra kornerden gol oldu! Bunu konuşanlar var ama bu biraz uzun bir hikaye. Faul olur, devamında gol olursa varım. Ama bu kadar uzun hikayede yokum! Bunu da tartışırsan 'Yok artık' derler.
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