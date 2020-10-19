ERMAN TOROĞLU

Bundan daha iyi helva çıkmalı!

Fazla uzatmadan şunu söyleyebiliriz; F.Bahçe'den daha iyi bir futbol bekleniyor. F.Bahçe kadrosunun özellikle bu Göztepe karşısında bu kadar zorlanması mantıklı değil...

Sarı-lacivertli takımda iyi isimler var, geniş bir kadro var. Bundan da iyi bir helva çıkması lazım. Şu anda helva tat vermiyor. Önümüzde Fenerbahçe ve Erol Bulut'un 5 haftası daha var. Sarı-lacivertlilerde orkestra elemanları ayrı ayrı çalıyor. Şahsi becerilerle hücuma kalkıyor hep...

Şu önemli; eğer şampiyon olacaksan, eğer küme düşmeyeceksen iyi oynamadığın maçları da almasını bileceksin. F.Bahçe şu anda bu konumda...

Peki; F.Bahçe'yi neden böyle eleştiriyorum? Çünkü Göztepe aman aman bir futbol oynamadı. Hani rakibin iyi olur da seni oynatmaz. F.Bahçe'nin rahat futbol oynaması için bayağı boş alan bıraktı. Çoğu zaman da geriye gelerek 35 metrede defans yapmaya kalktılar. Dedim ya 5 maç daha hakkı var Erol Bulut'un...

F.Bahçe'nin penaltıdan kazandığı golden önce taç kenarında F.Bahçeli oyuncu, Göztepeli oyuncuya faul yapıyor. Ama hakem Fenerbahçe lehine devam ettiriyor ve o pozisyon devam ediyor, F.Bahçe'nin birinci golü oluyor penaltıdan...

Sonra Göztepeli oyuncular rakip ceza alanına giriyorlar. Serdar, Göztepeli oyuncuya hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Pozisyon çok net penaltı değil. Hakem veriyor! Burada esas nokta, hakem öyle görmüş olabilir; VAR niye çağırmıyor? Çağır, hakem kararında ısrar etsin. Ama hakemi VAR'a çağırmazsan o zaman kafaları karıştırırsın. Şu gözüküyor ki 'Pandemi' derken 'Milli maç araları' derken lig havasını ve gazını kaybediyor. Ama kasım ayında oynanacak milli maç aralarından sonra kimsenin 'Öyleydi, böyleydi' demeye hakkı yok.

NOT: Localara seyirci alınıyorsa belli bir oranda tribünlere de seyirci alınması gerekir. Herhalde federasyon bu konuda altlık yapıyor. Ara sıcak veriyor.

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