ERMAN TOROĞLU

Başakşehir’e kurban ettiler!

Üst üste 2 maç seyrettik. 4 takım içinde en kötüsü Galatasaray. Ankaragücü çatır çatır mücadele ediyor. Son ana kadar da edecekler. Zaten Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ankaragücü'nü Başakşehir'e haftalar önce kurban ettiler. Birine "Sen düş öl" dediler, diğerine de "Sen şampiyon ol" dediler. Yani köşe başı bir maçtı. Dün gece bir köşe başı maçı da Fenerbahçe yaşadı. Sivasspor, bu yoldaki en tehlikeli rakibini İstanbul'da saf dışı bıraktı. Sivas fizik olarak iyi bir takım. Oyun şekilleri de belli. İyi defans yapıp çabuk öne çıkıyorlar. Birbirlerini tanıyan oyuncuları var. Enerjilerini boşa harcamıyorlar.



MURİQİ'E DARBE VAR

Bir gol yediler, yüzde 100 kaleci hatası. Maç 90 dakika keyifli oynandı. Bu şartlarda iyi bir mücadele oldu. Sivasspor'un kazandığı penaltı bence doğru. Ozan'ın ayağı Sivassporlu futbolcunun ayağı havadayken geliyor. Yalnız Muriqi'in pozisyonu var, o enteresan. Hakem takdir hakkını 'devam'dan yana kullandı. Ama Sivaslı oyuncunun Muriqi'e kalçayla bir hareketi var, top oyunda. Sivaslı oyuncu vuruyor, top oyunda kalıyor.

Hakemin hatalı kararları vardı. Tolgay rakibin ayağına bastı, sakatlandı. Faul Tolgay'ın aleyhine olması lazım lehine verdi. Hava topuna çıkmayıp, kambura yatana dikkat etmesi gerekir. Avrupa'da üst düzey maçlarda bunlar önemli. Futbolcular cin gibidir, hemen çözerler. Ali Palabıyık iyi maç yönetirse daha üstlere çıkma ihtimali var.

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