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Haberler Erman Toroğlu Muslera kendisini feda etti!
ERMAN TOROĞLU
Muslera kendisini feda etti!

Muslera kendisini feda etti!

15.06.2020, Pazartesi
Sonunda Muslera sakatlandı... Peki neden 'sonunda' kelimesini kullandım? Bu Muslera inanılmaz işler yaparak G.Saray'ı birçok maçta ipten aldı ve maçı kazandırdı. Ama dün akşam olduğu gibi arkadaşları yine yürüyorlardı. Sakatlanana kadar 2-3 kez rakiple karşı karşıya kalıp topu çıkardı, sonunda öyle bir pozisyonda sakatlandı ki G.Saray'ı ipten alamadığı gibi kendini feda etti.
Dün gece Muslera'dan başka hiçbir G.Saraylı oyuncu canı gönülden futbol oynamadılar. Hani lejyonerler vardır ya paralı askerler, aynı onun gibilerdi.
G.Saray için sezon bitti. Bu saatten sonra gelecek sezona bakacaklar. G.Saray artık diğer takımlar gibi altyapıya dönecek.
Yani canı gönülden oynayacak futbolculara dönecek.
Dün akşamdan sonra Trabzon'la Başakşehir yarışta baş başa kaldılar. Bu kadar büyük aradan sonra ve bu virüs belasından sonra sakatlıkların olacağı belliydi. Ama yazıktır piyongo Muslera'ya vurdu.
Muslera'nın arkadaşları gereğini yapsalardı bu kadar pozisonda rakiple Muslera'yı baş başa bırakmazlardı, hepsi kaçak güreştiler. G.Saray için de sezon bitmiş oldu. G.Saray aleyhine penaltıda Rizeli oyuncu yandan bir darbe alıyor. O darbeyi aldığı için mi pozisyonu kaybediyor yoksa oyuncu ayağını yere basamıyor mu yoruma açık bir pozisyon. Buna benzer bir-iki pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi. Ama G.Saray kesinlikle bu maçta hakem kararlarının arkasına sığınmasın, yanlış adrese giderler. Galatasaray bu maçtan sonra gelecek sezonun hazırlığını yapmalı.
Fatih hoca, futbolcular hakkında gereğini yaparken kendisini de iyice bir sorgulamalı aynaya bakarak. 'Ben nerelerde ne yaptım' diye...
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