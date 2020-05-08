ERMAN TOROĞLU

Hükümet, Sağlık Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu üçgeni, konumuz futbol... Bu Koronavirüs dünyada öyle şeyleri değiştirdi ki insanın özel hayatı, aile hayatı, ekonomik hayatı, spor hayatı, sosyal hayatı, daha çok şey sayabiliriz. Dikkat edin Sağlık Bakanlığı, bu mevzular için çok rahat başlık bulabilir. İyi güzel de bu Koronavirüs'ten sonra futbol ne olacak? Yakın çevrem telefon açıyor, 'Ya Erman hocam bu ne olacak' diye. Bilsem derde derman olacağım…Nihat Özdemir, Ankara'ya gitti. Sağlık Bakanı ile görüştü...Şimdi federasyon, öyle bir yerde ki bir tarafta UEFA var; bir tarafta Türkiye'deki gerçekler var. UEFA da ligleri 31 Ağustos'ta bitirin diyor.Yani UEFA'ya topu attığınız zaman onun her dediğini yapacaksınız. Dönelim ülkemize:Puan durumumuz bu. Şimdi burada bu dört takımın yöneticileri resmen bir satranç masasındalar. Oynansın diyenler var, oynanmasın diyenler var. 2-3 maç sonra ne olur onun gardını alanlar var. Herkes hesabını en ince ayrıntısına kadar yapıyor.Patlarsa onlar yanacak,patlamazsa kahraman olacaklar. Neden? Maçları başlattınız...Öncelikle ulaşım, uçakların çalışması lazım.En önemli şey, sporcuların sağlığı.Nihat Özdemir,dedi. Şimdiburada önümüze şöyle durumlar çıkıyor: Hertakım maçtan 48 saat önce test yaptıracak vemaça çıkacak. Bunlara hakemler de dahil. Maçoynandı, bu futbolcular memleketlerine dönecekler.Evlerine dağılıp ve oradan antrenmanalaragidecekler. Buyrun bana cevap verin. Peki,bunun hal çaresi ne? Futbolcular, şehirlerindebelli şartlarda antrenman yapacaklar, yatacaklar,yemek yiyecekler. Yani bir yerde karantina…Aynı futbolcuların, memleketlerine döndüklerindeyine kampa girmeleri lazım.Bazı yöneticiler,diyebilir. Eve gönderirsenne olacak? Zaten 1.5 ay kampta tutuyorsunama seyahat edecekler, çokfarklı otellere gidecekler. Sürekli hareketedecek, psikolojik olarak o kadar etkilenmeyecekler.Eğer bunlara uymayantakım ve futbolcular olmazsa ve test pozitifçıkarsa ne olacak? O futbolcu pisttendışarı çıkacak, diğerlerinden devamedeceksiniz. Yani, genelde baktığınızdabu testler yapılır, kurallarauyulursa sorun çıkmaz. Uyulmazsada yangın çıkar. Zaten,bu 4 takımın yöneticilerişu an aportta bekliyor.Şimdi gelelim sadede:Şunu çok net söylüyorum: Federasyonun, bu kadar geniş kapsamda test yapabilecek ve takip edebilecek ekipleri var mı? Bence zor. Peki burada devreye kim girecek? Çok net Sağlık Bakanlığı.Eğer Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki ekiplerle futbol takımlarını devamlı testlere tabi tutarsa yani, federasyona tam teşekküllü destek verirse ligler oynanır. Yoksa büyük sorunlar çıkar. Şu aşamada Sağlık Bakanlığı,derse bu iş yürümez. Zaten, Sağlık Bakanlığı bu işe yüzde yüz değer verirse söylediğim şekilde lig maçları oynanır. Ama ben karışmıyorum deyip topu Nihat Özdemir ve ekibine atarlarsa ve o ekip de bu işe girerse; bizim futbol tabiriyle dizlerinden darbe yer sakatlanırlar. Sağlık Bakanlığı da bu işten kendini kurtaramaz. Madem, bu işi şu ana kadar mümkün olduğu kadar iyi götürdük finali güzel yapalım. Sonunu mutlu bitirmezsek bütün filmi mundar ederiz. Kimse de kendini kurtaramaz.Statlarda görev alacak emniyet güçleri, federasyon görevlileri, maçlara gelecek yöneticiler, maçlara alınacak basın mensuplarının sayıları, naklen yayın yapacak ekipler, bunların hepsinin teker teker 48 saat önce testten geçirilerek stada alınması lazım. Geçemeyenlerin, sinek olsa dahi statlara yaklaştırılmaması lazım. Allah muhafaza, 'Denizi geçerseniz, derede boğulursunuz' en kötü iş de budur.