ERHAN AFYONCU

Yemen'deki gelişmeler bana kesintilerle birkaç asır süren zorlu Yemen hâkimiyetimizi hatırlattı. Yemen, Osmanlı Devleti'nin en zor hâkim olduğu, devamlı isyanlarla mücadele ettiği ve defalarca yeniden fethettiği bir bölgeydi.Hulusi Yavuz, İdris Bostan, Ahmet Önal ve İhsan Süreyya Sırma, eserlerinde Yemen'deki hâkimiyetimizi teferruatıyla anlatırlar.15. yüzyılın sonlarında Ümit Burnu'nu dolaşan Portekizliler, Yemen ve civarını tehdit etmeye başladılar. Yemenliler, Portekizlilere karşı koyamayınca Memlük Devleti'nden yardım istediler. Memlükler, Portekizlilerin ilerleyişini durduramadılar. Osmanlı Devleti, kendisinden yardım istenincei bölgeye gönderdi.un Memlük Devleti'ni ortadan kaldırması üzerine Yemen'de hutbe Osmanlı padişahı adına okundu. Ancak daha sonra bölge hâkimiyetimizden çıktı.1538'de Yemen'i bizzat Osmanlı Devleti'ne bağladı. Bir süre sonra Yemen Eyaleti kuruldu.Yemen daha rahat yönetilebilmesi için San'a ve Yemen diye iki beylerbeyliğe ayrıldı. Ancak iki beylerbeyinin çekişmesini fırsat bilenisyan etti.Yemen'deki isyan, Osmanlı yönetimini uzun süre uğraştırdı. Sonundavenın gayretleriyle isyan bastırılarak 220 civarında kale ele geçirildi.olarak anıldı.tahta çıktıktan birkaç yıl sonra Manisa'da şehzade iken yanında bulunanyı bir türlü karışıklıkların bitmediği Yemen'e vali tayin etti.Hasan Paşa'nın 1580-1604 yılları arasındaki yaklaşık 25 yıllık valiliği Yemen'i gerçek manada bir Osmanlı toprağı yaptı.Yemen'deyken Doğu Afrika sahillerine kadar geniş bir alanda faaliyet göstermişti.tariheolarak geçti.ın 1598'den başlayıp 1635'e kadar süren ayaklanması sonucunda bölgede Zeydi şeyhleri hâkim konuma geldi. Osmanlı ordusunun 1635'te bölgenin önemli kısmından çekilmesinin ardından Yemen'de Kasımiler dönemi başladı.Osmanlı Devleti'nin Yemen'de kurduğu sistem Kasımiler döneminde de devam etti. Yemen'de kalan Osmanlı idarecileri ve askerleri de yeni yönetimde görev aldı. Yemen'de Osmanlı idaresinin yeniden kurulması için 17. yüzyılın sonlarında birkaç teşebbüs olduysa da neticelendirilmedi.ya isyan edenadlı bir bey, Cidde'den topladığı askerlerle 1833'te Yemen'e girip bazı şehirleri ele geçirdi, ancak orada tutunamadı.1835'tein komutasında Yemen'e kuvvet sevk edip Lühayye ve Hudeyde'yi aldı.da Tihame'yi zaptetti. Mısır kuvvetlerinin Asir'i boşaltırken yönetimi bıraktığıya yenilince Hudeyde idarecisi olan yeğeni tarafından kurtarıldı.İngiltere, 1820'de Muha'yı denizden bombaladı. Daha sonra Aden'i işgale çalıştı. Osmanlı Devleti, 1849'da İngiliz tehdidi üzerine harekete geçip Yemen'in bir kısmına hâkim oldu. Bölgeye atanan valiler, Hudeyde ve Asir civarında baş gösteren ayaklanmalarla uğraştılar. Bölgede karışıklık bitmiyordu.1872'de San'a'yı aldı.19. yüzyıl, Avrupalıların Yemen'le ilgilendikleri bir dönemdi. Arapça bilen casus ve misyonerler bölgede faaliyet göstererek halkı Osmanlı'dan soğutmaya çalıştılar. Özellikle İngiltere, Zeydi imamlarla iyi geçinerek, onlara para ve hediyeler göndererek bölgeye yavaş yavaş yerleşti. Osmanlı yönetimi, İngiliz yayılmasını engellemeye çalıştıysa da başarılı olamadı.1889'da çıkan isyan zorlukla bastırıldı. 1895'te yeni bir isyan daha çıktı. İki yıl sonra bastırıldı.1902'de isyan ederek halifeliğini ilan etti. Bu Osmanlı'nın karşılaştığı en büyük isyanlardan biriydi.bir türlü ele geçirilemedi.1906'da İstanbul'dan gönderilenyönündeki telgrafa sinirlenendiye sert bir cevap vermişti.1911'deile yapılan antlaşma, Yemen'de senelerce süren isyanı sona erdirdi. San'a dahil Zeydiler'in yaşadığı dağlık bölgelerin yönetimiya bırakıldı.iseolma iddiasından ve zekât toplamaktan vazgeçti.Yemen'deki durum Birinci Dünya Savaşı yıllarında devam etti.Yemen'deki Osmanlı ordusunun ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oldu. Osmanlı birliklerinin gerek Asir'dekigüçlerine gerekse İngilizlerin Aden'deki üssüne karşı giriştiği harekâta destek verdi.Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı askerlerinin İngilizlere teslim olması sırasında onlara sahip çıktı. Osmanlıların Yemen'deki silah ve cephaneleri gerektiğinde İngilizlere karşı direnişte kullanılmak üzereya bırakıldı.Son Yemen Valisile birlikte temsili de olsa San'a'da 10 civarında asker ve memur görev başında kaldı. Nihayet Yemen, Lozan Antlaşması sonucunda hukuken Osmanlı toprağı olmaktan çıktı veMayıs 1924'te Yemen'den ayrıldı.Osmanlılar fethettikleri yerleri birer vatan parçası olarak görmüşler, bu yüzden de her karış toprağını binlerce şehidin kanıyla yıkamadan terk etmemişlerdi. Ayrıca Yemen, Haremeyn'in güvenliği için son derece önemliydi. Yemen'in kaybedilmesi kesinleşmişken bile son kurşununa kadar savaşmamızın sebepleri bunlardı.Yemenlilerin önemli bir kısmı Zeydi oldukları ve Osmanlı hilafetini kabul etmedikleri için sık sık isyan çıkmıştı. Yemen şeyhleri, imam unvanıyla kabileleri yönetirlerdi. Şeyhler vergi toplar, halkı istedikleri gibi çalıştırırlardı. Zeydiler, kendi imamlarına sıkı bir şekilde bağlı oldukları için onun her dediğini yaparlardı. Bu yüzden de Osmanlı Devleti, bölgede istediği şekilde bir hâkimiyet kuramamıştı.