SİCİLYA'DA batan ve önemli isimlerin ölümüne neden olan BAYESIAN isimli teknenin hikayesini, sahibini, ilişkilerini, başındaki belayı geçtiğimiz hafta yazdım. Çok da soru aldım.

Merak ediliyordu belli ki. O yazıda ÖNEMLİ SÖZCÜKLER kullanarak aslında önemli mesajlar vermiştim. Bugün konuyu açalım.

Ve sonunda şaşıracağınız yere gelelim...

CIA-FBI-MI6-MI5-GCHQHewlett Packard, dinlemeler, gizli takipler, Silikon Vadisi ve istihbarat dünyasıyla içli dışlı önemli isimler...

Mike Lynch, İngiltere'nin Bill Gates'i olarak biliniyordu. Ortağı da Stephen Chamberlain'di.

Bu iki ismin Hewlett Packard ile başı dertteydi. Autonomy'yi Hewlett Packard'a 11 milyar dolara sattılar. Yıl 2011...

Satın alan şirket de SİLİKON VADİSİ'NİN kurulmasına öncülük eden bir hayalin kahramanıydı. 1930'larda Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Frederick Terman, mezunlarını, Kaliforniya'da kalmaya ikna ediyordu. HP kurucuları Bill Hewlett ve David Packard da Terman'ın tavsiyesini dinleyen ilk Stanfordlu öğrencilerdi.

Bu iki genç orada kaldı. 367 Addison Avenue olarak bilinen ve tarihe geçen eve taşındılar.

Garajda çalışmaya başladılar.

Oradan dünya devi çıktığı gibi Amerikan dünyasının kurgusu hayat buldu. Yani Hewlett Packard çok önemliydi. Maddi manevi olarak... Zaten yazdığım gibi CIA'nın yönettiği In-Q-Tel işin hem içinde hem arkasındaki büyük gölgeydi.

Devam...

Autonomy'nin satılmasının ardından Lynch, siber güvenlik şirketi Darktrace'i kurdu ve Chamberlain'i de mali işler müdürü olarak atadı. Para bildiği elde toplanıyordu. Şirketlerin gelir gider dengesi de bu elle şişiriliyordu. Hewlett Packard bunu söylüyordu. Uzun sürecek dava da bu nedenle start alıyordu. Cambridge merkezli şirket, bir organizasyon içindeki her aktörün davranış kalıplarını öğreniyor ve alışılmadık aktiviteleri tespit eden bir yazılım kullanıyordu. SİBER SALDIRILARI böylece püskürtüyordu. Mike Lynch ve Stephen Chamberlain çok kişinin anlamakta zorlandığı ancak "TESADÜF"le açıklanan bir şekilde öldüler. Öldürüldüler. 56 metrelik süper lüks BAYESIAN isimli tekne SİCİLYA'da batmadan bir gün önce Chamberlain spor yaparken bir aracın altında kalıyordu.

Bayesian olayı ise başka bir operasyondu. Mike Lynch, Amerika'daki davadan yakayı kurtardığı için yatta parti veriyor ve kendisine destek olanları ağırlıyordu.

Mike Lynch ve Stephen Chamberlain hem ABD hem İNGİLTERE istihbaratıyla iç içeydi. Lynch, 2011'de Autonomy'nin satışını gerçekleştirdikten sonra 2013'te İngiliz istihbaratıyla Darktrace'i inşa etti! Kurucu ortaklardan biri, MI5'in siber savunma ekibinde üst düzey bir isim olan Stephen Huxter'dı. Lynch'in Autonomy'nin satışının ardından kurulan 1 milyar dolarlık VC fonu Invoke Capital, Cambridge yan kuruluşunu 12 milyon sterlinlik ilk yatırımla destekledi.

Huxter, şirketin genel müdürü olarak 30 yıllık GCHQ emektarı Andrew France'ı işe aldı! Daha sonra şirketin yönetim kuruluna katıldı. Ancak asıl kahraman MI5 ajanı olan Dave Palmer'dı.

MI5'in eski Başkanı Jonathan Evans da bir süre Darktrace'in yönetim kurulunda yer aldı.

NSA'dan Jim Penrose ise şirketin Amerikan operasyonlarına başkanlık etti. Ancak Lynch'in istihbaratın karanlık alanıyla bağlantıları Darktrace'den önceye dayanıyordu. Cambridge Neurodynamics, İngiliz istihbaratıyla sözleşmeler yapmıştı. Bunun tarihi de 1990'ların başına dayanıyordu.

Lynch, 1996'da Autonomy'yi, yani HP'ye satacağı şirketi, yazılımı Neurodynamics'ten çıkardı.

Chamberlain de 2005'te buraya park etti! Şirket, neredeyse tüm telefon görüşmelerini ve e-postaları yakalıyordu.

Bu da büyük hizmetti ve para ediyordu. Mike Lynch hayali CASUS James Bond hayranıydı. Autonomy'nin genel merkezindeki konferans odalarına Dr. No ve Goldfinger gibi isimler koyuyordu. Şirket PENTAGON, NASA ve ABD istihbaratı dahil olmak üzere pek çok kurumla sözleşmeler yapmıştı. Richard Perle de, şirketin yöneticilerinden biri olarak sahne alıyordu. HP, Autonomy'nin değerinin abartıldığını iddia etti. 2018'de ABD savcıları Lynch'e karşı suçlamalarda bulundu ve Lynch, 2022'de yargılanmak üzere ABD'ye iade edildi.

Şirketin mali işler müdürü Sushovan Hussain, 2018'de dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Mike Lynch "Gerekli parayı bulmak" bahanesiyle kaçıp kurtuldu. Süreç tamamlandığında ise önemli bir avukat önemli ilişkileri sayesinde Mike Lynch ve ortağı Stephen Chamberlain'i kabus dolu günlerin içinden çekip alıyor ve aklıyordu. Mike Lynch bile bu zafere inanamadığı için YATTA büyük parti verdi.

ONUR KONUĞU ise kendisine özgürlüğü ve serveti getiren AVUKAT Chris Morvillo'dan başkası değildi.

Peki bir avukat böylesine bir davayı tek başına kazanabilir miydi? Kesinlikle hayır.

Morvillo'nun önemli ve özel bir dostu vardı! JEFFREY EPSTEIN! Aynı zamanda avukatlığını da yapıyordu! O çemberdeki herkes tek tek ölüyordu ölecekti... Hayali kahraman James Bond'a hayran olan Lynch ve arkadaşları gerçek casuslar tarafından tasfiye ediliyordu...

Morvillo'nun ortağı olduğu CLIFFORD CHANCE, avukatlık bürosunun burada da partneri vardı. Yakın zamanda önemli bir TÜRK'ün milyarlık davasını kazanmışlardı.

Geçtiğimiz haftada yazdığım gibi BAYESIAN'dan sıyrık almadan kurtulan KAPTAN JAMES CUTFIELD Türkiye'de kimin yanında görev yapmıştı!

Ölen ikilinin kurduğu Darktrace, siber saldırıları önlemek amacıyla gelişmiş bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Önemli oyunculardan biri CIA'dan Alan Wade'di. Wade, Ghislaine Maxwell'in kız kardeşi Christine Maxwell ile birlikte bir veri yönetim şirketi olan Chiliad'ı kurdu. Maxwell, MOSSAD ile belgelenmiş bağlantıları olan Jeffrey Epstein ile birlikte yürütülen çocuk seks ticareti şebekesindeki rolüyle tanınıyordu. Sicilya'daki kazada ölen Morgan Stanley Başkanı Jonathan Bloomer ve Chris Morvillo da gücünü MORGAN AİLESİ'nden alırdı.

JP MORGAN'ın Epstein ile yakınlığı için milyonlarca dolar ceza ödediği ortadaydı.

Öndekiler figüran arkadaki aktör ise MORGANLAR'dı.

Bu aynı zamanda MİT'te efsane profesör olan amcadan dolayı TRUMP demekti. Bir diğer ifadeyle KAMALA HARRIS'le yarışacak ekip demekti.

Yeni bir JAMES BOND filmine konu olacak malzemeden çok daha fazlası ortadaydı.

Görene tabii...



NOT: Clifford Chance, ABD'de Rıza Sarraf'ı da savunan ofisti!