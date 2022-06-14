TÜRKİYE 2023 seçimlerine giderken, çok kişinin kafası hala net değil.

6'lı masa, kimi aday gösterecek? Kemal Bey aday olacak mı? Meral Hanım CHP liderine geçit verecek mi? HDP nasıl tepki gösterecek? Böyle bir çok soru var. Bu soruların cevaplarını önemli kılan asıl unsur ise dışarısı. Yani RUSYA'nın UKRAYNA'yı işgali ve yaşanan siyasi, askeri ve ekonomik sonuçları...

Daha önce de sık sık yazdım... AK PARTİ kurulurken parti içindeki en yalnız isim ERDOĞAN'dı.

Belki kendisi bile bilmiyordu.

Ancak YAPI Erdoğan'ın dışında ve bir EKOL'e sırtını dayayan isimlerden oluşmaktaydı. Ve en başından beri ERDOĞAN TASFİYE EDİLMESİ gereken isimdi. Zaten parti kapatma davasından 17-25 Aralık'a kadar uzanan yolda hep hedefti. Peki NEDEN? Çok kişi bu sorunun cevabını içeride arıyordu. Yanıldığımız nokta burasıydı. 2014'te Erdoğan CUMHURBAŞKANLIĞI'na giderken rakibi CHP-MHP'nin desteklediği EKMELETTİN İHSANOĞLU'ydu.

CHP'lilerin tamamı İHSANOĞLU'nun destekleneceğinden haberi yoktu. Ancak Kemal Bey bu tercihi kullandı. Seçimi Erdoğan kazandı. Burada Kemal Bey'in desteği İHSANOĞLU'na değildi!

Erdoğan'ın kazanacağını herkes gibi CHP lideri de biliyordu. Başka bir oyun kuruluyordu. AK PARTİ'yi ve BAŞBAKANLIĞI alacak olan Davutoğlu'na destek oluyordu! Erdoğan yukarı çıkacak, ANAVATAN gibi parti de el değiştirecek Ahmet Davutoğu'na geçecekti. Zaten CUMHURBAŞKANLIĞI seçimleri ile Davutoğlu'nun gelişi arasında 2 hafta gibi kısa bir süre vardı. Kemal Bey ilk hamleyi doğru hesaplamış ancak sonrasında ERDOĞAN partiyi de geri almıştı... Kemal Bey ile Ahmet Bey iki ayrı siyaset iki ayrı figür iki ayrı frekans gibi görünse de AVRUPA'ya yakın EKOL'de geleceği arıyorlardı. Parti farklı olsa da POLİTİKALARI aynıydı. Bizlerin ıskaladığı buydu! Şimdi bu koalisyon 6'lı masa için de geçerliydi...

Şimdi bunu biraz açalım.

Dışarıdan çıkıp tekrar içeriye dönelim...

Rusya UKRAYNA'ya uzatılan AB VE NATO ÜYELİĞİ kartlarına itiraz etti. Ve 24 ŞUBAT'ta Ukrayna'ya daldı. Zaten ABD medyası, UYDU FOTOĞRAFLARIYLA gelen savaşı günler öncesinden haber verdi. Putin askerlerini yolladı, yaptırımlar da peş peşe geldi! Kopan fırtınaya bakılırsa BATI İTTİFAKI tek parçaydı ve Moskova'yı batıracaklardı.

Hatırlayanlar olacaktır.

EN başından bu yana İKİ EKOL'ÜN SAVAŞTIĞINI anlattım. ABD ile RUSYA'nın İNGİLTERE'nin de içinde olduğu bir GİZLİ İTTİFAK oluşturduğunu yazdım...

En son yapılan araştırmaya göre Rusya'nın savaşın ilk 100 gününde fosil yakıt satışından 93 milyar euro gelir elde ettiği ortaya çıktı... Savaş öncesinde AB'nin gaz ihtiyacının yüzde 40'ı ile petrolün yüzde 27'si Rusya'dan karşılanıyordu.

Savaşla birlikte yaptırımlar gündeme geldi. KREMLİN'in ihracatı 5'te 1 oranında düştü.

Ancak fiyatların artması gelirleri daha da yukarıya çekti. Geçen yıla göre Rusya yüzde 60 daha fazla gelir elde ediyordu. Savaşın ilk 100 gününde, Rusya fosil yakıt ihracatının yüzde 61'ini AB ülkelerine yaptı.

AB'nin Rusya'dan ithal ettiği petrol, kömür ve doğal gaz için ödediği miktar yaklaşık 57 milyar euro. Arkasına ÇİN'i de koyduğunuz zaman 100 milyar dolara giden bir yol oluşmaktaydı!

Devam...

Rusya'nın işgali, AVRUPA'yı bitirmeyi, frenlemeyi ve kontrol etmeyi amaçlıyordu.

UKRAYNA ikinci derece muhataptı aslında. Sadece faturayı onlara ödetiyorlardı.

Bu iklimde pek çok AVRUPALI siyasetçi KİEV'e gitti. Geçtiğimiz gün de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de boy gösterdi. Ukrayna'ya gitmediği için eleştirilerin hedefi olan ALMAN BAŞBAKAN OLAF SCHOLZ ay sonunda İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Kiev'e gidecek. Rusya saldırıyor UKRAYNA'nın en değerli toprak parçalarını, en değerli limanlarını, en değerli yeraltı zenginliklerini ele geçiriyor, AB ise sadece mikrofonlar önünde konuşuyordu. Asıl oyuncu ABD ise tam destek verdiği ZELENSKY'yi ateşe atıyordu.

Başkan Biden "Beni dinlemedi, Rusya ile savaş tutuştu..." diyerek NATO üzerinden açtığı kapıyı unutuyordu!

"Rusya'ya bedel ödeteceğiz" sözlerini anımsamıyordu!

Bu işler böyledir.

Eğer liderler, ZELENSKY gibi KÜRESEL MÜCADELEYİ, TARAFLARI ve AMAÇLARI bilmezse ateş gelir onları yakar! Rusya değerli mi değerli koca bir toprak parçasını ele geçiriyor ve bir de SAVAŞTIĞI DEVLETLERE artan enerji fiyatları üzerinden operasyonun maliyetini ödetiyordu. BU KURGU ASLA ve KAT'a sadece RUSYA'ya ait değildi. Zaten NATO GENEL SEKRETERİ de Kissinger gibi Biden gibi "TOPRAK VERİN BARIŞ GELSİN" demeye başlıyordu!

ABD koca okyanusla ayrılıyor ve uzaklarda kalıyordu.

EKONOMİK, ASKERİ ve SİYASİ olarak iki rakibi AB ile ÇİN'di. Rusya üzerinden kesintisiz TEK KARA PARÇASI İLE BİRBİRLERİNE bağlanan Paris-Berlin ile Pekin'i birbirinden ayırıyordu.

Ayırmak istiyordu. SAVAŞIN GİZLİ KOD'u buydu.

ABD iki önemli rakibine RUSYA'nın savaş gücüyle format atıyordu. Haliyle bunun küresel sonuçları oluyordu, olacaktı. AB tam da bu gerekçeyle burada 6'lı masaya destek olacak ALMANYA'nın ve dolayısıyla AVRUPA'nın güvenliğini sağlayacak bir ADAY'a omuz verecekti.

Türkiye burada kilit roldeydi.

AVRUPA'nın karşısında duruş sergileyen TÜRKİYE önemli bir HEDİYE ALMAK ZORUNDAYDI. Kesinlikle bir şey gelecekti. Bakalım bu ne olacaktı? Enerji fiyatlarından dolayı Türkiye'nin ödediği fatura ciddi olarak artıyordu.

Bunun karşılanması, gönlünün alınması gerekiyordu. Aksi halde AVRUPA geleceği buradan yazmaya başlar ve bunun sonucunda ABD de RUSYA da İNGİLTERE de kaybederdi. Dünyanın çatısında tüm hızıyla devam eden savaş buraya nasıl bir gölge düşürecekti. Birbirine bağlı pek çok vagonla Türkiye 2023'e gidiyordu... Birileri ciddi olarak kaybedecekti...

Dünya BÜYÜK SARSINTI meydana getirecek olaylara gebeydi... Daha önce hiç yaşanmadığı kadar gürültü koparacak eylemlere...

Bakalım... Görelim...