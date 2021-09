YENİ sistemin kapının önünde olduğu belli.

ABDRusyaİngiltere- Almanya- Fransa- Türkiye kilit oyuncular. ABD'nin İngiltere ve Avustralya'yı yanına alarak kurduğu yeni çerçeveye Hindistan, Güney Kore ve Japonya'yı da oturtma ihtimali güçlü. Bu nedenle Macron sık sık AVRUPA ORDUSU fikrini gündeme getirmekte. Defalarca da yazdım. NATO üzerinden, BREXIT üzerinden, İPEK YOLU üzerinden yeni bir dünya kuruluyordu...

Rusya ve Türkiye bu dengede önemliydi.

Türkiye daha net yol alırken AVRUPA'ya mesafe koyarken Rusya'da işler sanki görüldüğü gibi değildi.

İçten içe kaynayan kazan olduğunu yazançizen çoktu...

Olayları okuyup geçtiğimiz için hepsini bir zeminde toplayıp yan yana getirmek çok kolay olmuyordu. Hangisine yetişeceksiniz ki!

Fransa Devlet Başkanı Macron'un KREMLİN'le yakın ilişki kurmak için harcadığı çabaları bir kenara koyalım.

Suriye'de ve Irak'ta Paris ile Moskova'nın öne çıktığını not ederek yürüyelim.

Ortadoğu'da da...

8 Eylül gibi ajanslara bir haber düştü!

Geçen son dakika haberi şöyleydi:

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, Kuzey Kutup Bölgesi'nde düzenlenen bir tatbikat sırasında, ünlü film yapımcısı Aleksandr Melnik'in hayatını kurtarmaya çalışırken, onunla birlikte trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Cenaze töreninde Rus lider Putin'in tabuta sarılıp verdiği fotoğraf çok ama çok konuşuldu. Bir dostu, bir yakın arkadaşı kaybetmenin derin üzüntüsü vardı. Ancak fısıltılarla yapılan konuşmalarda Bakan Yevgeniy Ziniçev'in suikasta kurban gittiği ileri sürülüyordu...

Daha da ötesi PUTİN SONRASI DEVLETİN BAŞINA GEÇECEK KİŞİ O'YDU denilmekteydi... Ziniçev üzerinden Başkan Putin'e büyük bir mesaj verildiği iddiası dillendiriliyordu...

Aradan birkaç gün geçiyor bu kez başka bir türbülans Kremlin'i esir alıyordu.

Putin'in ekibinden birinin COVİD-19 testi yaptırdığı ve POZİTİF ÇIKTIĞI bildiriliyordu. İşin garibi BAŞKAN PUTİN'in etrafında olan herkes AŞILARINI çoktan olmuştu. Mart'ın 23'ünde de Putin aşısını oluyordu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, "Putin, Covid-19'a karşı aşılandı. Kendisini iyi hissediyor" ifadelerini kullanıyordu.

Putin'in kameralar karşısında aşı olmayacağı da açıklanıyordu!

Bir de Rus liderin hangi aşıdan kaç doz olduğu bilinmeyenler arasındaydı.

Bakan Ziniçev'in ölümü Putin'i sarsarken açıklanmayan asıl mesele Kremlin'de inanılmaz sayıda POZİTİF VAKA çıktığıydı. Açıklanan sayı BİR olsa da gerçeğin çok farklı olduğu ileri sürülmekteydi.

Bunun nasıl olduğu ise bilinmiyor ve araştırılıyordu.

"AŞILAR SAHTE MİYDİ?" gibi pek çok soru sorulmaktaydı.

Ziniçev'in ölümü ile başlayan sarsıntı CORONAVİRÜS ile devam ediyordu.

Ve Başkan Putin kendisinin hedef alındığını düşünüyor, acilen ortadan kayboluyordu.

Daha önce gittiği tatillerde güçlü kuvvetli fotoğraflar veren PUTİN yanındaki ŞOYGU ile balık tutarken görülmekteydi. Bu kez Rus lideri sağlıklı, mutlu güçlü gösteren bir çalışma ortada yoktu...

Durum böyle olunca Putin bütün toplantıları, davetleri iptal ediyordu. Nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığını anlamaya çalışıyordu... Rus tarihi BAŞKENTTEN uzaklaşanlara yapılan operasyonlarla doluydu. Biliyordu.

Buna rağmen güvendiği isimlerle kenarda olmayı tercih ediyordu.

Putin, yakın dostunun ölümünden sonra yaşadığı CORONA şoku nedeniyle soluğu SİBİRYA'da aldı.

OLİGARŞİ yani RUSYA'nın derinleri MOSKOVA'nın karar vermesi gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

RUSYA NEREDE OLACAKTI? Sanırım bizim 2013'ten bu yana yaşadığımız KARAR VERME, EKSEN BELİRLEME mücadelesi gelip MOSKOVA'yı esir almıştı. Yine iddialara göre PUTİN'in tasfiyesi bile gündemdeydi...

Putin'in, Başkan Erdoğan'la yapacağı KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ kaybolması, dinlenmeye çekilmesi ne anlama geliyordu...

Ortadoğu ve Türkiye ile ilişkiler ne yana düşecekti... Ve Putin ne yapacaktı..

Birbirine çok uzak gibi dursa da Macron'un dün, TOKATLI saldırıdan sonra ikinci kez yumurtalı operasyona uğramasının bunlarla bir ilgisi var mıydı?

RUS OLİGARKLARI ve DERİNLERİ açısından bakılırsa PARİS, Kremlin'in hemen yanı başındaydı...

Olan bitende bir tuhaflık olduğu kesin.

Yakında anlarız..

Ancak gidişat garip!