Yakma plan!

ORMAN yangınları hala sürüyor.

Belli ki daha devam edecek. Farklı noktalara sıçrama ihtimali de hiç zayıf değil... Çünkü dünyanın gidişatını, ekonomisini, para birimini, üretimini, sıcaklığını, yani DENGESİNİ değiştirmek ve yeniden kurmak isteyen bir güç var.

2015 PARİS İKLİM ANLAŞMASI bu gücün eseridir. Dün de yazdım. İşin beyni Profesör Nicholas Stern'dir... London School of Economics and Political Sciences bünyesinde Hindistan Araştırmaları Başkanı olarak görev aldı. 2013-2017 arasında İngiliz Akademisi Başkanı'ydı.

2014 yılında Royal Society üyesi seçildi.

1994-1999 yılları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda Baş Ekonomist, 2000-2003 yılları arasında da Dünya Bankası'nda Baş Ekonomist ve Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Ekonomi bilimine katkılarından dolayı 2004 yılında "Sir" unvanı, 2007 yılında ise "Baron Stern of Brentford" olarak "Lord" unvanı aldı. 15'ten fazla kitabı ve 100'den fazla makalesi var. Peki SIFIR KARBONYEŞİL ÜRETİM nasıl ortaya çıktı? Yıl 2005'ti... ABD İngiltere'yi yanına alıp Irak'a girmiş PETROL dünyanın zirvesinde yer almaya devam ediyordu. Gordon Brown ve Tony Blair tam bu tarihte PROFESÖR'e "İklim, politika ve ekonomiyi yan yana getirip bir dünya hayal edin ve bunu bizimle paylaşın" talimatı verdi. Belli ki onlara da daha yukarıdan gelmişti! Paris İKLİM ANLAŞMASI'na giden yol o zaman açıldı. Dünyayı değiştirmek isteyenler, 197 ülkeye imza attırıyordu. Trump'la ABD buradan ÇIKAN tek ülke oluyordu...

Pandemi ve sonrasında yaşanan KÜRESEL ISINMA, ekonomiyi tamamen değiştirmek için sahne alıyordu.

Amaç dünyanın 1.5-2 derece daha az ısınmasını sağlamaktı. Bütün üretim kalıpları, teknoloji, şehirler, ulaşım, enerji üretim-tüketim anlayışı, mülkiyet algısı kısaca her şey değişecekti.

KÜRESEL ISINMA ile mücadele bambaşka dünyaya kapı aralıyordu. Amaç da buydu. Zaten Prof.

Stern, bunu gizlemiyordu... Ancak asıl mesele ABD'nin tutumuydu. Obama ile PARİS İKLİM ANLAŞMASINA imza atılıyordu. Trump ise giderayak bundan çıkıyordu. Biden'ın geleceğini ve anlaşmaya tekrar döneceğini Prof. Nicholas Stern, ABD seçimlerinden önce söylüyordu! Bu da ilginçti!

Trump ve arkasındaki güç bu imzaya karşıydı. Kavga da buydu... KRİPTO PARALARIN algısı için çalışan Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook'un da dahil olduğu Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri, Beyaz Saray'la direkt temas kurarak, iklim değişikliğini ne kadar ciddi gördüklerini başkana iletti. Trump'ın kızı Ivanka Trump bile, Amerikalı patronların babasına baskı yapmasını istedi. Dow Chemical şirketinin başkanı Andrew Liveris'e çağrı yapan Ivanka Trump diğer CEO'larla ortaklaşa bir mektup yazılmasını önerdi. Başkan Trump bu anlaşmanın Amerikan iş gücüne zarar verdiğini düşünüyordu. Fikri değişmiyordu.

Trump'ın baş stratejisti Stephen K. Bannon, Çevre Koruma İdaresi Başkanı Scott Pruitt ve Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn, DOSYALARLA gelerek Trump'ı ikna etti. Ivanka Trump, ekonomi şefi Gary Cohn ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise ANLAŞMAYI sonuna kadar onaylıyordu!

Bannon ANLAŞMADA kalınması halinde ABD'nin kayıplarını bir bir sıraladı.

Rakamlarla büyük bir sunum yaptı. Bannon, özel görüşmelerle BAŞKANI, Paris Anlaşması'nın "globalizmin" bir ürünü olduğunu konusunda ikna etti...

Bu savaş o kadar büyüktü ki BEYAZ SARAY'da kimse kalamadı. Trump dahil herkes tasfiye edildi. Ancak ABD'nin olmadığı PARİS ANLAŞMASI da zor yürürdü!

Bu nedenle bu kavga bitmiş değil. Konu asla ve kat'a sadece 1.5- 2 derece değildi. Her şeyin değişmesi her kuralın yeniden yazılması demekti.

Dünya baştan başa formatlanacaktı...

Trump'ın ABD'si buna itiraz ediyordu...

Prens Charles ise DAVOS'ta BÜYÜK SIFIRLAMAYI SAVUNUYORDU.

Trump'ın Facebook'tan Twitter'a kadar olan eksende boykot yemesinin nedeni buydu. "DİKTATÖR" denilerek saldırıya uğramasının nedeni buydu. "Amerika sahipsiz değil" diyerek binlerce insanın KONGRE'yi basmasının nedeni buydu!

Stephen Bannon'un görevi bıraktıktan sonra TUTUKLANMASININ nedeni de buydu! Daha neler neler...

Bizde hala ORMAN YANGINLARINI "OTELLERE ARAZİ AÇMAK İÇİN" mantığıyla değerlendiren çoktu. 91 ülkede yangın vardı. Kaliforniya alev alev yanıyordu! İtalya da Yunanistan da Fransa da kavruluyordu. Onlarda mı oteller için ARAZİ arayışındaydı! Eğer Prof. Stern'e görev veren GÜÇ savaşı kazanırsa, Türkiye buna çok hızlı uyum sağlamak için adım atmalı. A'dan Z'ye kadar değişim demek bu! Aksi ise büyük mücadele demek. Yani her şartta HAZIR olmak durumdaydık!

Muhalefete baktığımda genel itibariyle GLOBALİZMİ SAVUNANIN ÇOK OLDUĞUNU GÖRÜYORUM... Siyaset de bu iki akım arasında yeşeriyor zaten...

Olaylara kapımızın önünden bakmayı bırakırsak asıl meseleyi daha net anlarız...

