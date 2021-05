BÜTÜN değerlendirmelerimiz eskiye dönük... Alışık olduğumuz çerçevelerden geleceği anlamaya çalışıyoruz.

Yanıldığımız nokta da tam burası... Yeni DÜNYA SAVAŞI topla tüfekle bombayla süngüyle yapılmıyor. Yeni sistem füzeyle nükleer güçle de gelmiyor... Bütün değerlendirme modellerimiz ise bunlar üzerinden yürümekte...

Cryptocurrency, Blockchain, Decentralized Financing (DeFi), the Internet of Things gibi yepyeni kavramlar hayatımıza girdi. Dijital bağlantılar, dijital ekonomi, dijital medya, dijital etkileşim ve DİJİTAL GÜVEN geldi hayatımızın ortasına çöküverdi. Hatırlayanlar olacaktır. Bir dönem medyada ANSİKLOPEDİ SAVAŞLARI vardı. TIR'lara ansiklopediler yükleniyor ve kupon karşılığı okuyucuyla buluşuyordu.

Yüzbinlerce insan sıraya giriyordu.

Büyük şehirlerin merkezlerinde büyük şovlar düzenleniyordu...

2000'lere gelirken hatırladığımız fotoğraflarda bunlar vardı. Ya şimdi? Kim ansiklopedi peşinde koşar?

Devletlerin işleyişi, etkinliği, emtiaların değerleri tamamen değişecek. Daha demokratik daha özgürlükçü bir dünya sunumu yapılsa da gerçekte daha kolay kontrol edilebilir daha itaatkar bir nesil hazırlanıyor.

O nesil yenilik istediği için aslında kazandığını düşünecek.

Düşünüyor da... Elindeki telefonla her yere ulaştığı için kendini şanslı hissediyor. Oysa evindeki ANSİKLOPEDİYİ okurken kimse onun neyi nasıl ne kadar okuduğunu bilmiyordu. Yeni sistemde elindeki telefonla hangi sayfalara girdiği, ne kadar kaldığı, ne tükettiği, ne sevdiği, ne sevmediği her şey ama her şey BÜYÜK GÖZ tarafından an be an takip edilecekti... Edilmekteydi!

Tamamen teknolojinin önde olduğu vücudumuzdaki akan kanın hızından, son seyrettiğimiz filme kadar bir veri bankamız olacaktı. Bu da yönetilmemizi son derece kolay hale getirecekti.

Daha mı mutlu olacağız? Hayır!

Sistem bizim böyle hissetmemizi sağlayacaktı. İşin sırrı da buydu...

DİJİTAL DÜNYA ile bir türlü borçlarından kurtulamayan ABD gibi ülkeler bunu SIFIRLAYACAKTI... Yeni Dünya Düzeni dijital bir VERİ dünyasıdır. Veri güçtür. Veri, yeni paranın adıdır! Akıllı telefonu veya bilgisayarı olan herhangi biri verilere en büyük şirket veya en güçlü hükümetler gibi erişim hakkına sahipti. Bu kulağa ne kadar hoş gelse de aslında BÜYÜK TAKİP SİSTEMİ için gerekliydi... KRİPTO PARALAR da öyleydi! Merkeziyetsiz denilen sistemde NSA (Edward Snowden'ın filminde bunlar konu ediliyordu) her yeri herkesi dinliyor ve izliyordu. Hatta bir Amerikalı uzun bir süre önce "PRİZİN OLDUĞU HER YERDE BİZ VARIZ" demişti...

Bu sistemin bu hızla yürümesi sonucu pek çok devletin bir önemi kalmayacaktı. Askerin ordunun silahın da... VERİ'yi elinde tutanlar için bunlar önemli olacaktı... Bakın GOOGLE'ın Türkiye'de bir masası bir sandalyesi bile yok! Ancak onun kazandığını bütün televizyonlar gazeteler COM.TR'ler bir araya gelse kazanamıyordu! Önümüzdeki dönemde artık ŞİRKET DEVLETLER olacaktı...

APPLE, MICROSOFT, AMAZON, FACEBOOK, ALPHABET, ALİBABA, TENCENT, NETFLİX, ANT FINANCIAL, SALESFORCE, BOOKİNG HOLDINGS, PAYPAL, BAİDU, UBER, JD.COM, XİAOMİ, AIRBNB, MEITUAN-DİANPİNG, TOUTİAO GİBİ... Çıplak gözle bakıldığında bile ABD'nin bariz üstünlüğü görünmekte... ABD bir tarafta yer alırken karşıda da ÇİN'in olduğu ortada...

Sovyetler'den sonra kurulan sistem, DİJİTAL tabanlı ÇİFT KUTUPLU dünya gerçeğini kapımızın önüne getirmekte...

BULUT SİSTEMİ-YAPAY ZEKA- İŞLETİM SİSTEMLERİ yeni generaller... Apple-Microsoft- Google yeni süper güçler...

Hatırlayın! Yakın zamanda yazmıştım... Fransa'da DEVLET GİBİ AİLE olarak bilinen DASSAULT'ların önemli bir kaybı oldu. Olivier Dassault'un helikopteri düştü! Peki Olivier Dassault ne yapıyordu da kimleri rahatsız ediyordu? Dassaultlar OVH şirketinin sahibiydi! OVH, pazara hakim olan ABD devi Amazon Web Hizmetleri, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet ediyordu! Avrupa merkezli en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı. Şirkette yangın çıktı.

Yetmedi! Daha keskin mesaj için ise sahibinin helikopteri düşürüldü!

Çekya'nın en zengin iş insanı Forbes'un yayınladığı listelerde dünyanın en zengin milyarderleri arasında gösterilen Petr Kellner da 5G ve ÇİN ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle öldürülüyordu! ABD, dengenin bir tarafına ÇİN'i alsa da AVRUPA'nın dijital kontrolünü kimseye bırakmak niyetinde değildi...

Günümüzün en etkili İSTİHBARAT örgütleri köşe başlarında gördüğünüz BAZ İSTASYONLARI artık... 5G ile birlikte bir kuşun konduğu dalı bile takip edecekler... Tarihte hiçbir diktatörün yapamadığını yapıyorlar, her şeyi kontrol etmek için olanca hızla yol alıyorlar...

Ancak kimse bundan şikayetçi değil... Dijital paradan dijital medyaya kadar olan eksende her adımın temeli İNTERNET!

Amaç büyük kontrol... Yakında hayatımıza girecek olan ÇİPLİ AŞI PASAPORTUNU da bu lig'e katmayı ihmal etmeyin! Dijital evrimle Coronavirüs'ü birlikte düşünün! Korkudan düşünmeye fırsat bırakmıyorlar...