Kod adı HRC

SÜVEYŞ Kanalı deniz trafiğine kapandı... Buna bir kaza olarak bakanlar, bir de benim gibi KÜRESEL KAVGANIN ringi olarak görenler var... Genel itibariyle Türkiye'de ya da diğer ülkelerde büyük oyuncuları bilen çok az... Olaylara küçük mercekler tutuluyor.

Haliyle bir şey de anlaşılmıyor... Gelin DERİN BAĞLANTILARI SÜVEYŞ OLAYI üzerinden okuyalım...

Öncelikle kilit isimlerden biri Hillary Clinton... Eşi ABD başkanlığı, kendisi ise BAKANLIK yapmış bir isim.

Trump'a seçimlerde kaybeden hanımefendi...

Amerikan istihbaratının yani CIA'nın önemli isimlerinden biri.

Teşkilattaki KOD ismi EVERGREEN... Yani Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin ismiyle aynı!

Şaka gibi ancak değil...

Bizler her olayı "TESADÜF" diye geçiştirmeye devam edersek pek çok şeyi uzaktan izlemekle yetineceğiz...

Gemiye girmişken devam edelim...

Her gemide olduğu gibi bu gemide de CALL SIGN yani ÇAĞRI İŞARETİ vardır...

Çağrı işaretleri gemilerin yaklaştığı kıyılardaki otorite tarafından haberleşme ve kontrol için kullanılmaktadır.

Bu geminin ki de H3RC...

Yani Hillary Rodham Clinton...

İsmini oluşturan 3 kelimenin üç harfi...

Yani bir otorite EVERGREEN'le temasa geçmek istediği zaman Hillary'nin ismini KOD'laması gerekmekteydi..

CIA, EVERGREEN ismini gökyüzünde de kullandı.

Kurduğu havayolu şirketiyle pek çok operasyon yaptı.

Yine ilginç bir nokta burada karşımıza çıkıyordu!

Yine aynı isim sahne alıyordu!

Patron hapishanede öldürülen Jeffrey Epstein'dı...

Çocuk kaçakçılığından uyuşturucuya kadar pek çok alan bu sistemle taşınıyor, ayakta tutuluyordu!

Tabii olaylar buralarda pek bilinmediği için ABD Başkanlığı'na oynayan Hillary Clinton'un, Jeffrey Epstein ve sevgilisi Ghislaine Maxwell ile ilişkileri ve yakınlığı da gözden kaçırılıyordu.

Bir de dün buraya taşıdığım isim olan ve çok önemli bir görevi yürüten Scott Bergerson da bu AĞ'ın önemli karakteriydi...

Sahil güvenlik elemanıyken bir gün başına taş düşüyor ve Scott Bergerson CargoMetrics isimli şirketi kuruyordu.

2010'da...

Ve 10 yılda denizlerin hakimi oluyordu. Garip değil mi! Arkada yer alan asıl oyunculardan biri Google'dan Eric Schmidt'ti.

Ve yanına aldığı bir grup milyarder... Kurdukları daha doğrusu kurdurdukları CargoMetrics ile denizlere hükmediyorlardı. Karaya oturan EVERGREEN'de 20 bin konteyner bulunmaktaydı. Bir gemi ile yapılan ticaretin boyutunu düşünün.

Her şey ellerinde. Bütün ticarete bunlar karar veriyor.

Eric Schmidt birlikte yol aldığı milyarderleri bazı fonlardan çıkardı ve buraya kanalize etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor.

Boston merkezli CargoMetrics, dünya çapında 120 binden fazla geminin hareketlerini izliyor.

VHF radyo frekansını kullanıyor.

Kargo türlerini ve boyutlarını biliyor, nereye yanaştığını ya da hareket ettiğini an be an takip ediyor...

Gemilerin daha doğrusu denizlerin EFENDİSİYDİ...

Eric Schmidt'in yanında olan ve ayrılmayan aile OFER'lerdi. İsrailli milyarder Idan Ofer'in yanı sıra Lotus eski CEO'su Jim Manzi, Teksas'ta Red McCombs Automotive Group'un kurucusu Billy Joe "Red" McCombs da işin merkezindeydi...

San Antonio Spurs da bu isme aitti!

Sadece Ofer'in 100'den fazla gemisi petrol işinde kullanılmaktaydı...

Danışmanlar da ilginçti!

Aralarında eski senatör Bill Bradley, Citi Emtia Araştırma Başkanı Ed Morse ve Lazard'da Yatırım Bankacılığı Başkan Yardımcısı olan Gerald Rosenfeld de bulunmaktaydı.

Ve Eric Schmidt, CargoMetrics'e verdiği destekle ilgili hiç ama hiç konuşmuyordu!

Aslında yapılan sadece GEMİLERİ izlemek, denizlere hakim olmak değildi.

Emtialardan finansal piyasalara kadar uzanan koca bir HATTIN kontrol edilmesiydi... Ekonomi ellerindeydi yani...

Gemilerin yüklenmesi de istenilen yere gitmesi de gözden kaybolması da YAPAY ZEKA işiydi. Yazılımlar CargoMetrics'teydi!

Şimdi bir el EVERGREEN'le yani bir gemiyle Süveyş'i kullanılamaz hale getiriyor ve HERKESE mesaj veriyordu...

Oysa herkes dev geminin nasıl kurtulacağını izliyordu. Geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları için bölgeye dokuz römork gönderdi.

Kurtarma formülleri gemiyi kum tepeciklerinden çıkarmaya yetmedi şimdilik...

Sadece "bir gemi kazası" diye geçiştirdiğimiz bir olay koca bir savaşın denizdeki yansımasıydı.

Kahramanları bilmediğimiz sürece olanları anlama şansımız yoktu...

Sanırım bizde eksik olan da buydu...

Savaş hiç bilmediğimiz kadar derinlerde...

