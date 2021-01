Maymuncuk

BIDEN seçildi, Trump kabul etmedi.

İtirazların ardı arkası kesilmedi.

Biden'ın resmi olarak ONAYLANACAĞI günün sabahı da Trump düğmeye bastı.

Washington'ın göbeğinde binlerce kişiyi topladı. Miting yaptı. "Yenilgiyi kabul etmiyoruz. Hırsızlık var" dedi. Binlerce kişi KONGRE binasını bastı. Darbe girişimi olarak adlandırılan olay bastırıldı. Kanlı bir şekilde... Can kaybı yaşandı. Sonrasında BİDEN resmen CUMHURİYETÇİ BAŞKAN gibi konuştu. Trump işlerin kontrolden çıktığını görünce, daha doğrusu MUHAFIZLAR'IN gelip olaya el koyması sonucu dönüp kendi taraftarlarını suçladı. O da bu kitleye "TERÖRİST" demeye başladı... Ancak her şey kontrol altına alındıktan sonra Biden'ın açıklaması çok önemliydi. Ne yazık ki yine buralarda kimse bundan bir şey anlamıyordu...

Biden kendisini tarif etmekle kalmıyor SAVAŞACAĞI adresi açıklıyordu. Ve şunları söylüyordu: " Trump demokrasimizin kurumlarına en başından itibaren topyekün bir saldırı başlattı. Bir ÇETEYİ kullanarak yaklaşık 160 milyon Amerikalının sesini bastırmayı denemekten suçludur..." Peki koca ABD BAŞKANI "ÇETE" derken neyi, kimi, kimleri kastediyordu? İşte bu sorunun cevabını bulmadan kimse olan bitenden bir şey anlayamaz... Dün de altını çizdiğim gibi bütün olan biteni yazamam!

NET! Kimse de yazamıyor zaten... Gazeteci olarak, kendi halinde biri olarak DENGEYİ tanımlayabilirim. Gidebileceğim en uzak nokta da burası olur... Dün buraya taşıdığım isimler üzerinden yürümeyi başaran varsa zaten en tepedeki kavgayı anlar. Çıplak gözle görür.

Dünya üzerindeki AĞ da bulunur. Gelen mesajlar üzerine BASKIN OLAYINI biraz daha sadeleştirmek gerektiğini anladım...

Burada Trump'ın Rusya ile olan bağını, damadını, kızını, Felix Sater'i, Tevfik Arif'i ve ilişkilerini aktardım. Bu ilişki ağ'ı Rusya'dan Çin'e aktarılıyordu. Sadece görüntülemek zordu. İşte yazdıklarımın benzeri, daha doğrusu onayı Foreign Policy'den geldi:

Trump, Şi Cinping ve Vladimir Putin'i memnun etti...

Sade işinde gücünde olan insan bu cümleden bir şey anlamaz. Bırakın sade vatandaşı okumuşu-yazmışı anlamıyor.

Bilmiyor çünkü... Ben de buna şaşırıyorum ancak yapacak bir şey de yok...

YAHUDİLER'İ DE KARŞISINA ALAN ÖZEL BİR GRUP YAHUDİ, ÇİN ÜZERİNDEN DÜNYAYA MEYDAN OKUMAKTA... BU AKIL İNGİLTERE-İRAN- İSRAİL-ÇİN-RUSYA EKSENİNDE YEŞERDİ. RUSYA MERKEZ... Biden'e ABD'de yaşayan YAHUDİLER'in büyük çoğunluğu OY verse de bu denge, bu savaş değişmez. Sanırım gözden kaçan da bu...

Trump'ın BAŞKAN olduğu günden bu yana başının "RUSYA SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDI" iddiasıyla ağrımasının nedeni bu... Az bir şey daha açalım...

Çok eski bir yapı olan bu organizasyon 1999'da PUTİN için olmazsa olmaz oluverdi... Putin, YAHUDİ değildi. Öyle söylenmekteydi. Ancak HAHAM'ı vardı...

Özel işlerini bilirdi. Başkan olarak pek çok şeyi ona danışırdı... SIR da değil zaten.

Ancak buralarda üzerinde duran yoktu...

Önem verilmiyordu belli ki... Putin bu büyük güç sahibi YAHUDİ GRUPLA yollarını bağlayınca iki isim öne çıktı... Lev Leviev ve Roman Abramovich... Leviev dünyadaki ELMAS işinin patronuydu. Binlerce insan altında çalışır, ELMAS ve değerli TAŞ işini yönetirdi... Çok zengin, çok etkili biri olduğu kadar içinde çok güçlü isimlerin bulunduğu muazzam bir AĞ'a hitap ederdi... Roman Abramovich'i anlatmaya gerek yok. Putin'in karakutusu ve para kaynağıydı. Seçilmiş bir kişiydi. Bir gün çalışmadan milyarlarca DOLAR'ın sahibi oldu. Bir saban uyandığında OLİGARK'tı... En son Abramovich'in LONDRA'ya gidemediğini yazmıştım.

Hatırlayın. İSRAİL PASAPORTU alarak girmek istemiş, uzun süre başarılı olamamıştı.

Rus OLİGARK İSRAİL PASAPORTU taşıyordu... İngiltere ile İsrail arasındaki yakınlıktan faydalanmak istiyordu. Futbol kulübü CHELSEA de paraları da şirketleri de Londra'daydı. Çok uğraştırdılar. Yapan da DERİN AMERİKA'ydı... Neyse... Putin bir süre sonra oyunu genişletti...

Tevfik Arif, Felix Sater ve Tamir Sapir üçlüsü sahaya sürüldü. ORTAK ŞİRKETLER üzerinden ABD'ye açılma gerçekleşti. Oradaki yapı ile bütünleşmeydi olan... Bayrock-Sapir'e bakın görürsünüz!

Manhattan merkezdi artık. Çünkü Başkan olacak Trump da orada bulunmaktaydı...

Trump SAPİR'in aile dostu olmuştu...

Palm Beach'teki düğünlere bile gidiyordu...

Leviev ile de büyük ticaretin içine giriyordu...

Medyaya yansıyan anlaşmaya göre 300 milyon dolarlık iş yapılıyordu... Haliyle ilişkiler de genişliyordu. Mesela Trump'ın kızı yani Putin'in koltuğuna oturacak kadar önemli olan İvanka Trump Abramovich'in karısı DASHA ZHUKOVA ile yakın ilişki kuruyordu... Haliyle Kushner de bu ilişkilerin merkezindeydi. Ve Moskova'ya gittiklerinde ev sahipliği elbette ZHUKOVA tarafından yapılacaktı...

Trump'ın daha başkan olmadan RUSYA ile Kremlin ile kurduğu BAĞ FBI'ın takibine takılıyordu. Bunu da dizi yapmışlardı. İzleyin...

Zaten James Comey'i yani FBI Başkanı'nı koltuğundan eden de buydu!

Yeltsin'le bugünkü RUSYA değişim için start veriyordu. Putin gelecekti.

Ancak karşı çıkan bir başka güçlü isim, bir başka etkili YAHUDİ Vladimir Gusinsky'di... Onun da İSRAİL PASAPORTU vardı. OLİGARK'tı. Medya patronuydu. NTV kanalının sahibiydi ve çok ama çok etkiliydi. Putin'in kuracağı daha doğrusu yönetmeye talip olduğu YAHUDİ AĞI'na karşıydı. Putin ağır bastı.

Acı çekti. Zayıflatıldı. Tasfiye edildi...

Daha sonra Trump BAŞKAN oluyor ve bu bağ daha da güçleniyordu. Kushner'in etkisi, İvanka'nın ön alması, Roman Abramovich ve eşi DASHA ZHUKOVA ile yakınlaşmalar iki devleti de BAŞKAN düzeyinde birbirine itiyordu... Putin muazzam bir hamle ile BEYAZ SARAY'ı kendine çekiyordu. Siyaseten bakıldığında tablo buydu... FBI bu ilişkiyi bildiği için BAŞKAN OBAMA'ya rapor veriliyor ardından "İZLEYELİM TAKİPTE KALALIM" kararı çıkıyordu. Ancak Trump geliyor ve bu kadroları tasfiye ediyordu... Derin Amerika'nın etkili isimlerinden olan Savcı Robert Mueller de bunun üzerine RUSYA DOSYASINI açıyordu. KOCH AİLESİ de POMPEO gibi yetiştirdiği isimler üzerinden destek atıyordu...

Trump'ın RUSYA KARTI ile başının derde girmesi kaçınılmazdı... Çünkü ABD ile Putin'in RUSYA'sı ayrı yerlerdeydi... Savcı Mueller üzerinden KATOLİK ekibin işin üzerine çullandığını da görmek zor değildi...

FBI Trump'ın KREMLİN ile ilişkisini tespit ettiğinde ABD'de çok kişi bunun olabileceğine inanmadı bile... Ancak olaylar Donald Trump Beyaz Saray'a oturduktan sonra kontrolden çıktı...

Köşeye sığmaz ancak bir de olayın tarihi arka planı vardı...

AFYON SAVAŞLARI'ndan sonra bazı YAHUDİ AİLELER oradaki seçilmiş ÇİNLİ aileler ile evlendirildi. Şu an ÇİN'de üst düzey görev yapan çok kişinin ANNESİ YAHUDİ'YDİ! Zaten İngiltere adına AFYON SAVAŞLARI'nı yapan ve küresel ölçekte kazanılmayan paraları kazanan da iki OSMANLI YAHUDİSİ aileydi... İngilizler'in efsane bankası HSBC bu savaştan sonra 1860'larda kuruluyordu.

AFYON PARASIYLA yani... Bu ağ doğduğum, çocukluğumun geçtiği BUCA'ya kadar uzanıyordu. Önlerinden geçtiğim malikanelerdeki YABANCILAR da bu işin merkezindeydi... Gelin görün ki kimse bilmiyordu. Bu AĞ güçlü, eski ve çok ama çok akıllı bir yapılanmaydı. Normal insanın aklının dışında bir zeka vardı. Sakın yanlış da anlaşılmasın! Bu AĞ'ı oluşturan herkes YAHUDİ değildi. Mesela TEVFİK ARİF SAVARONA'da küçük kızlarla yakalanıyor, ancak MÜSLÜMAN'dı... İçlerinde HIRİSTİYAN da çoktu. İlişki ağı yer altına iniyor ve görünmez oluyordu...

Yani Washington-New York-Moskova- Tel Aviv-Pekin arasında inanılmaz güçlü bir AĞ bulunmaktaydı. İsrail burada önemli bir merkezdi. Çünkü ÇİN'i var eden AKLIN üssüydü. YAHUDİLER üzerinde etkiliydi.

Bu nedenle POMPEO ÇİN'in TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ DU WEİ'nin infaz emrini veriyordu... Herzilya'daki çok sıkı korunan rezidansta tasfiye ediliyordu... Aslında ben bunları parça parça yazıyor ve savaşı anlatıyordum. Ancak TRUMP'ın darbeye kalkışması PUZZLE'ın tamamlanması anlamına geliyordu... Bu nedenle dün "Biden İSRAİL'i hedef alacaktır..." diye yazdım.

Arka planı buydu... Bu denge üzerinden TEKNOLOJİ de BİLGİ de PARA da ÇİN'e akıyordu... VİRÜS de... Ve Biden başkan seçildi. ABD tarihinin en kritik döneminde Beyaz Saray'da o olacak. ABD ya BATI'yı yanına alıp bu mücadeleyi lehine çevirecek ya da anlatmaya çalıştığım AĞ kazanacak...

Bir gazeteci olarak gördüğüm bu... Detaylara girmeye gerek duymuyorum. Özellikle isimler üzerinden kitaplar yazılır. Belki biri çıkar, yazar bilemem... Ancak TRUMP'ın ne olacağı savaşın nereye gideceğiyle çok ama çok ilgili...

Hatırlayın BEYAZ SARAY'ın önünde sahte Washington Post dağıtılmıştı! Peki 2019'daki bu olayda o gazetenin manşeti neydi?

TRUMP KIRIM'A KAÇTI!

Biri Trump-Rusya ilişkisini BEYAZ SARAY'ın önüne taşıyordu! İki yıl önceden TRUMP'ın gideceği yeri işaret ediyordu...

Gider mi gitmez mi bilemem. AMA benim işim KAVGAYI GÖRMEK ve bizi takip edenlerle yani okuyucumuzla paylaşmak...

Bir de KONGRE'yi basanların KABALA ŞİFRELERİYLE konuştuğunu, haberleştiğini de unutmayın... Yani anlayacağınız ABD'nin başı bu özel YAHUDİ GRUPLA fena halde dertte. Olan bu... Bunu KÜRESEL ÖLÇEKTE ele aldığınızda da olan biteni anlarsanız... Her şeyi... Alın size maymuncuk...

