Şirket

OLMASI muhtemel gelişmelere odaklanmakta fayda var.

Dengelerin kurulması ve sonrasında uygulanacak basıncı tahmin etmek zor değil. Dünya üzerinde iki büyük marka olduğunu düşünün. Bu iki marka üretiyor ve dünya üzerindeki ülkelere ürünlerini veriyor. Oradaki distribütörler üzerinden satış gerçekleşiyor. Pazar kuruluyor ve ekonomi çarkları dönüyor. İKİ BÜYÜK MARKANIN birini temsil eden şirketin ya da ismin geleceği, doğal olarak MERKEZE yani o ürünün ANAVATANINA bağlı. Orası isterse daha fazla ürün yollar, isterse daha fazla kar payı verir, isterse seni alır batırır, değiştirir...

Çok kimse konuşmuyor ama şu an içinden geçtiğimiz zaman diliminde olan bu. Siyasi isimler ya da partiler üzerinden yürümemiz bu gerçeği değiştirmez. OLAN BU! OLACAK OLAN DA BU! Daha önce yazdım, sanırım yazan da sadece bendim... ABD BAŞKANLIK seçimleri yapılırken VİYANA'da terör saldırısı oldu.

Bütün dünya medyası bunu "TERÖR" diye geçiştirdi. Elbette terördü ancak arka planda ne vardı? Yazan çizen yoktu! VİYANA önemli merkezdi! Ve bu önemli ÜS, ABD'de iktidara gelecekti.

Beyaz Saray'a çıkacaktı. Olan buydu. Kaybeden de görünürde Trump arkada ise onu 4 yıl BEYAZ SARAY'da tutan ekoldü. Yani yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi İKİ BÜYÜK MARKANIN biriydi! Kaybedenler KAZANANA evinde uyarı veriyordu. DEAŞ saldırıyor, 4 kişi hayatını kaybediyordu. Saldırganın DEAŞ'lı olması, olayı DEAŞ'ın yaptığı anlamına gelmiyordu. Saldırı Washington-Londra hattının uyarısıydı. Aynı zamanda saldırı, seçimleri kimin kazandığının da göstergesiydi! Trump seçimlere o günlerde itiraz etse de KAZANAN belliydi. Kaybeden de... Kaybedenler saldırıyordu zaten...

Kutsal Roma İmparatorluğu yaklaşık 900 yıl hüküm sürdü. ALMAN KRALLIĞI temelinde olsa da aslında DEVLETÇİKLER bütünüydü.

Daha doğrusu imparatorluk toprakları tek bir HANEDANIN malı değildi. Federal bir yapılanma vardı. Mesela HABSBURG HANEDANI Avusturya-Bohemyaİspanya'yı kapsıyordu. Bunun dışında Hohenzollern Hanedanı, Wettin Hanedanı, Wittelsbach Hanedanı, Oldenburg Hanedanı gibi güçler İMPARATORLUĞU oluşturmaktaydı... Merkez üs, akıl merkezi ya da başkent VİYANA'ydı!

Habsburglar gerçekten çok güçlü bir hanedandı. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun taşıyıcı kolonuydu. VATİKAN'dan Beyaz Saray'a, oradan PENTAGON'a kadar uzanan hatta bunlar vardı...

Bu ekol seçimi kazanıyor ve saldırıya uğruyordu...

Bunu neden hatırlattım?

Şundan... Seçimleri kaybeden Donald Trump, önceki gece TV'deydi. ABD Başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından ilk defa televizyon yayına katılıyordu. Adalet Bakanlığı ve FBI'dan şikayet ediyordu.

Seçimlerin tekrarı için hiçbir şey yapılmadığını anlatıyordu...

Doğaldı! Trump, "Bu seçimler sahtekarlık dolu" diyerek kendisine ait binlerce oyun rakibi Biden'ın hanesine yazıldığını ileri sürdü.

Ama en önemli yer burası değildi!

Söylediği bir cümle bütün dengeyi anlatıyordu. Günlerdir yazdıklarımın altına imza atıyordu adeta...

Trump şöyle diyordu: SEÇİMDE KULLANILAN OYLARIN BİR KISMI İSPANYA VE ALMANYA'DA SAYILDI!

O cümle bu cümleydi!

Emin olun sadece burada değil, ABD'de de bunun ne anlama geldiğini bilen fazla kişi yoktu. Kendisini Beyaz Saray'a taşıyan seçimlerde RUS ETKİSİ olduğu ileri sürülmüş ve DOSYALAR açılmıştı. Şimdi ise İSPANYA-ALMANYA etkisi dile getirilmekteydi... Peki AVRUPA'daki HANEDANLARA bakıldığında ya da KUTSAL ROMA GERMEN İMPARATORLUĞU'na bakıldığında ALMANYA-İSPANYA kime düşüyordu? EVET!

HABSBURGLAR'a... İspanya krallarını bile seçen ALMANLAR'dı!

Zaten akrabalık, kız alıp verme sınırsızdı. Bu nedenle Başkan Trump kendisini BEYAZ SARAY'dan yollayan gücü açıklıyordu. Zaten yerine gelen BAŞKAN Joe Biden, AVRUPA ile işbirliği yapacağını gizlemiyordu...

Önceki gün Financial Times yazdı...

Biden'ın seçildiğinden bu yana yazdıklarımızı tekrar etti... Gazeteye göre Avrupa Birliği, Çin'in yarattığı tehdit, meydan okuma karşısında Trump döneminde ortaya çıkan gerilimleri bir tarafa bırakarak ABD ile yeni çok güçlü bir ittifak oluşturmak istiyor... Doğru mu? Elbette doğru! Haberin devamında şunlar vardı. Avrupa Birliği'nin üzerinde çalıştığı taslak plan, ABD ile dijital regülasyondan, COVID-19 salgını ile mücadeleye kadar bir dizi konuda ilişkilerin, bağların yeniden inşa edilmesini öngörüyor... Finaldeki son cümle her şeyi anlatıyordu:

Avrupa Birliği istihbarat uzmanları, 5G alt yapısının Çin'de olması, Avrupa'nın bunu kullanması büyük risk taşımaktadır!

Bu nedenle Joe Biden'la yakın zamanda iki telekonferans yapacaklar. Sonra Başkan Biden AVRUPA'ya gelecek... İTTİFAK hazırdı, vardı, sadece canlandırıldı...

İşte bu ittifakın TÜRKİYE ile çatışacağı da ortadaydı... 10 ARALIK'TAKİ AB ZİRVESİ'nde Türkiye ana gündemdi. Trump varken AKDENİZ-KIBRIS-LİBYA- AFRİKA-KAFKASYA gibi virajlarda istediklerini yapamayan Avrupa şimdi Biden'ın gelişiyle birlikte daha açık adım atacak.

Türkiye ile karşı karşıya gelmekten geri durmayacak.

Nasıl HAMBURG Firkateyni Libya'ya giden Türk gemisini basıyorsa, dengelerin değiştiği denizde ilan ediliyorsa, aynısı İran'da hayata geçiriliyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk atom bombasını geliştiren Manhattan Projesi'nin başındaki J. Robert Oppenheimer'a benzetilen Muhsin Fahrizade, suikastta ölüyordu. Saldırıya 12 kişi katılıyordu! Kameraların olmadığı bir dilimde infaz gerçekleşiyordu...

İran, Kasım Süleymani'den sonra önemli ikinci kurbanı veriyordu.

İran'ın nükleer programının başındaki isim olan Fahrizade'nin ÖLÜMÜ ciddi bir uyarıydı...

Burada sanıldığı gibi ya da yazıldığı gibi konu İRAN'IN NÜKLEER ÇALIŞMALARI değildi. Londra- Washington arasında yer tutan EKOLE uyarıydı... Nasıl 17-25 ARALIK'la burada operasyon yapılıyor ve Türkiye'nin İRAN'dan kopması isteniyorsa, şimdi aynısı İNFAZ'la gerçekleşiyordu. Mesaj yine aynıydı. Tahran'ın hem Londra'dan hem Pekin'den ayrılması talep edilmekteydi. Bu saldırı "İLİŞKİLERİNİ KES" uyarısıydı.

DER SPIEGEL kapağını hiç unutmayın... Trump-Erdoğan-Putin- Cinping hedef alınmıştı... Trump gitti. Gitmekle olay kapanmayacak.

Başı çok ama çok ağrıyacak. İkinci hedef PUTİN! KAFKASYA-İPEK YOLU ve AKDENİZ birbirini tamamlayan altın yol. KAFKAS CEPHESİ'NDE Putin'i süpürmeyi deneyecekler. Putin'i tasfiye edip hem Londra'yı hem Pekin'i kontrol etmeyi hedefleyecekler...

Ermenistan-Azerbaycan savaşına da böyle bakın! HAZAR enerjisi- İpek Yolu güvenceye alındı. Kaybeden AVRUPA ile ABD'ydi... GERGİNLİK bu nedenle TAVAN yapacak... Merkel'in "Türkiye ile AB ilişkilerinde gereken ilerlemeyi sağlayamadık" çıkışını önemsemekte fayda var.

Olayların rengini belli etmesi açısından not edilmeli... İçeride MUHALEFETE bakınca da durum aynı... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin magazinleştirilmesinden Katar'a kadar açılan bir eleştiri yelpazesi var.

Muhalefet, Merkel-Biden hattının gölgesini içeriye taşımakta...

10 ARALIK'taki AB ZİRVESİNDEN sonra bu tansiyon daha da artacak...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın