COVID-19 dünyayı sarsarken gelişmelere bakalım. Tek tek hatırlayalım... Sonra içeri dönüp istikamete odaklanalım. Muhtemel iç senaryolara uzanalım...

Öncelikle LONDRA'ya gidelim...

İngiltere, askeri harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarma kararı aldı. Kaynaklar uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerine harcanacak. 40 bin kişi bu nedenle görev alacak.

Pandemi hayatı durdururken İngiltere yönünü belirliyordu.

Almanya'ya geçelim...

Federal Meclis'te görüşülen ve salgınla mücadelede hükümetin daha sert kararlar almasını sağlayacak tasarıya tepki için Brandenburg Kapısı etrafında yaklaşık 300 bin kişi protesto gösterisi düzenledi.

"Maskeye hayır" diye sloganlar atan göstericilerle polis çatıştı. 11 milletvekili polisin şiddeti nedeniyle yaralandı. Yaralanan gösterici sayısı ise 200'ün üzerinde.

AŞI'LAR BİRBİRİ ARDINA

GELİRKEN böylesine büyük kalabalığın MASKE İSTEMEMESİ ilginç değil mi!

Dünyaya format ATTIRACAK OLAN Covid-19'dan ilerleyelim...

Yaklaşık 1 yıl içinde 56 milyon 16 bin 137 kişi Covid-19'a yakalandı.

1 milyon 345 bin kişi hayatını kaybetti. Yani hayatını kaybetme riski yüzde 2.4 civarında.

BioNTech'in başarı oranı yüzde 90, Moderna'nın ise yüzde 94.5...

Aşı olmamanın başarı oranı ise yüzde 97 civarında. Aklı başında insanlar olaya böyle bakıyor.

Ama AŞI pazarı bir anda kızıştı.

Peş peşe "BİZİMKİ ÇOK DAHA İYİ" mottoları dolaşıma sokuldu...

Hatırlayın Başkan TRUMP enfekte olsa da MASKE takmamış, olayın bir YAPAY rüzgar olduğunu ifade etmişti. Her şeye rağmen ülkesini KAPATMAMIŞTI... Berlin'de sokağa çıkanlar ya da çıkmaları için zemin hazırlayanlar TRUMP'ın arkasındaki gücü temsil etmekte.

Bunun benzeri Fransa gibi başka ülkelerde de var. ULUSAL anlayış KÜRESELCİ anlayışla AŞI üzerinden de kapışmakta yani...

Bütün bunların arasında değişik bir ses yükseldi. Daha doğrusu pek yükselmedi ama bize kadar geldi...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: Avrupa Birliği'ndeki zayıf devletler cezalandırılıyor.

Polonya'nın üye olduğu tarihlerde bu yoktu. Avrupa oligarşisinin etkin olduğu AB'nin geleceği yok. ABD'de başlayan değişim, ailelerin etkinliğindeki Avrupa'yı da değiştirecek... Zaten dünya üzerindeki KAVGA ya da SAVAŞ bildiğimiz, bilmediğimiz BÜYÜK AİLELER arasındaydı. Anlaşma da öyle...

Yavaş yavaş içeri girelim...

AK PARTİ karşısında birleşen MUHALEFETE bakınca görünen ilk tablo hepsinin aynı ağızdan FAİZLERİN ARTIRILMASINI

İSTEDİĞİDİR... AK PARTİ'yi her konuda eleştirenler ısrarla FAİZLE barışık bir zemin istemekteler ve bu yönde çaba harcamaktalar.

Aksi halde DÖVİZ'e dışarıdan ve içeriden gelen baskı ortada...

Muhalefete kabaca bakıldığında Biden'ı BEYAZ SARAY'a getiren EKOLE yakın olduğu görülmekte.

DEMOKRATLAR üzerinden dünyaya yayılan AĞ'ın içinde yer almaktalar. Bu HATTI ise siyasi ve ekonomik olarak BERLİN-WASHINGTON üzerinden tanımlayabiliriz.

Başkan Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi KÜRESEL SİYASİ ve EKONOMİK değişim başladı.

Erdoğan da bunu çok iyi gören bir lider olduğu için Merkez Bankası Başkanı olarak Naci Ağbal'ı görevlendirdi. Hazine ve Ekonomi Bakanı olarak da dümene Lütfü Elvan'ı getirdi. Efkan Ala ve Cevdet Yılmaz da DEĞİŞİMİN diğer yeni yüzleri oldu.

Gelenler KÜRESEL SİYASİ ve EKONOMİK değişim talebine uygun isimlerdi... Erdoğan, Biden ekolüne sırtını dönmeyip "Geldiğinizi görüyorum. Aramızda büyük fikir ayrılıkları ve sorunlar olsa da çözülemeyecek bir sorun yok. Masaya gelmeye hazırız" şeklinde ÖRTÜLÜ mesaj vererek sistemin karşısında olmayacağını, olmadığını açıklıyordu. Biden daha Beyaz Saray'a geçmeden atılan bu adımlar, Başkan Erdoğan'ın öngörüsü ve deneyimiyle biçimleniyordu. Ankara'da görev değişiklikleri olunca herkes haliyle MERKEZ BANKASI'na odaklanıyor ve şu sorunun cevabını arıyordu: FAİZLER NE OLACAK?

Bunun da cevabı dün verildi. Bağımsız olarak çalışacağı açıklanan MERKEZ BANKASI ve yeni yönetimi faizleri 4.75 puan yukarıya çekti. Faiz oranları YÜZDE 15 oldu... Akabinde DOLAR ve EURO geri geldi.

Borsa yükseldi. Bu FAİZ kararı da siyasal olarak bakıldığında Biden ekolüne yani Berlin- Washington hattına verilen UYUM MESAJIYDI... İşin ekonomik yönünü tek başına ele almak asla ve kat'a yeterli olmaz. KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKALARI, SİYASİ

AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN

HAYATA GEÇİRİLİRDİ...

KÜRESEL bakış