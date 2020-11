TRUMP'I da Biden'ı da yazdık. Büyük oyundaki büyük hamleyi defalarca buraya taşıdım. ABD sevseniz de sevmeseniz de nefret etseniz de etmeseniz de BÜYÜK olarak hala ayakta ve yoluna devam ediyor. Dünya ekonomisinin yüzde 25'ine hükmeden, parası REZERV para olarak kullanılan, en büyük teknolojik gelişmelerin anavatanı ve en büyük askeri güç... Sanırım bu tespitlere katılmayan yoktur. Zaten bu nedenle TÜRKİYE seçimlerinden daha fazla yer buldu medyada. Dünya medyasında da...

Biden geldi ne olacak? Soru bu. Cumartesi gazetede yer alan yazıda olacakları zaten yazdım. Biden'ın başkanlığı netleşmeden önce de yazdım.

Bizim buralarda bilinmeyen üzerinde konuşulmayan SİYASİ FAY HATLARI vardır. Bunlar asla şaşmaz. Düğmeye basıldığı an hedefte kim varsa tasfiye edilir etkisiz hale getirilir... Bir görünmez el gerekeni yapar... Böyledir...

Dünya üzerinde KAVGA eden iki ana akım vardır.

Bunlar ALMANYA ile İNGİLTERE'dir... Bunların etki alanları, etkili aileleri, hükmettikleri ilişkiler, ekonomik yapılar, arka bahçeleri bulunmaktadır...

Mesela HABSBURGLAR'ı, HOHENZOLLERN'leri, WETTİN'leri, WİTTELSBACH'ları, OLDENBURG'ları pek bilmeyiz.

Mesela HOHENZOLLERN'ler Alman Ulusal Birliğini kuran aileydi... Iskalarız ama...

Birinci büyük savaşla birlikte iki imparatorluk yok oldu. Osmanlı ve Romanovlar... Peki ya diğer SOYLU AİLELER SOYLU

KANLAR nereye gitti? Yer yarılıp içine mi girdi? Hayır elbette...

Bu aileleri çoğaltmak mümkün...

Sayıları artırabiliriz. Bilmemiz gereken ALMANYA'nın içinden çıkan İNGİLİZ HANEDANLIĞI ile ALMANYA'nın tarihi kavgasıdır...

Birinci ve İkinci büyük savaşta kim kiminle çarpıştı? Elbette Almanya İngiltere ile... Daha geriye gidelim. Çok önemli bir tarihe uzanalım... Aklı başında isimler BUGÜNKÜ ULUSLARARASI

SİSTEMİN VESTFALYA

ANLAŞMASI sonucu dünyaya geldiğini belirtmektedir... 30 yıl ve 80 yıl savaşları AVRUPA'nın kendi içindeki savaşıydı... Önemli olan PROTESTANLAR'ın KATOLİKLERLE savaşıyor olmasıydı...

Bir yanda FRANSA, İSVEÇ, HOLLANDA,

DANİMARKA, BOHEMYA, ve PROTESTAN PRENSLİKLERİN ittifakı, diğer yanda ise HABSBURGLAR'ın başını çektiği ittifakın yani KUTSAL ROMA GERMEN

İMPARATORLUĞU'nun İspanya ve KATOLİK dünyasını yanına alarak PAPA'nın da desteğiyle mücadele veriyor olmasıydı... Karşı tarafın en büyük destekçisi ise İNGİLTERE'ydi!

ANLAŞMADAN SONRAKİ yıllarda Fransız yazar Voltaire şunları söylüyordu: Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu artık ne Kutsal ne Romalı ne de İmparatorluktur...

Tarihin içinde akıp giden SAVAŞLAR bugün kılık değiştirerek GÜNCELLENEREK devam ediyordu. Anlamadığımız da sanırım buydu! Trump- Biden olayı da böyleydi. Trump İngiltere ile ilişkisine önem veriyor Çin'i de yanına alıyordu.

Hatırlayın İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'a gidiyor KRALİÇE'nin mesajını veriyor ülkesine uğramadan Türkiye'ye geliyordu. Boris Johnson tarihi bir açıklama yapıyor ve "Biz dostlarımızla birlikte eski ilişkilerimizi canlandıracağız.

Yeni bir dünya kuracağız. Herkes hak ettiğini alacak" diyordu. Bu parantezin içinde Türkiye de vardı. Zaten BREXIT bu nedenle gerçekleşmişti. Türkiye'nin de Çin'in de içinde olduğu yeni sistemle dünyayı tanıştırmak için yapılmıştı... ABD'nin ULUSLARARASI arenadan çekilmesi BÜYÜK İKİLİYİ yani ABD ve Çin egemenliğini getirecekti. Trump'ın bunu bilerek yaptığını düşünen çok isim var oralarda... Bu nedenle başı derde girerse de hiç şaşırmamak gerekir...

İpek Yolu-yeni ticaret sistemidijital para-yeni internet-5G hepsi kurgulanmıştı. Bunun hayata geçmesi için İNGİLTERE'nin merkezde olduğu akımın yani TRUMP'ın tekrar gelmesi gerekiyordu.

Gelemedi. Biden ve DEMOKRATLAR zafere ulaştı...

John F.

Kennedy örneğini verdim.

"Ben bir BERLİN'liyim" dediği için öldürüldüğünü aktardım.

Washington'dan Berlin'e uzanan hattan söz ettim. Eski ilişkiler eski KATOLİK ağı tekrar BIDEN'la birlikte öne çıkan taraf oldu. Artık ÇİN üzerinde de İngiltere üzerinde de ABD-ALMANYA baskısı kurulacaktır. Almanya çok ama çok öne çıkacaktır. Biden'ın dünya üzerindeki partneri MERKEL olacaktır... Siyaset de ekonomi de bunun üzerine şekillenecektir...

Türkiye kilit önemde olduğu için dengenin önemli ülkesi olduğu için yeni yerini alacaktır... Bu çok da zor olmayacaktır... Türkiye yeni koordinatları paylaşınca Biden da buna uzak kalamayacaktır.

Almanya'dan küçük bir örnekle devam edelim... Trump'a bakınca hiç olmayanı gördük. Trump, Temmuz 2017'de Hamburg'daki G-20 zirvesine katıldı. 2018'in sonunda da Rammstein'daki ABD üssüne yakıt ikmali için uğradı.

Trump Almanya'ya resmi ziyarette bulunmadı. Trump, 50 yıldan fazla bir süredir bunu yapan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Her ABD Başkanı'nın yaptığını yapmadı yani... BIDEN seçilince Almanlar ne yaptı? İlk arayan MERKEL'di... Almanya Başbakanı "Artık ABD-Almanya ilişkileri çok güçlü olacak. Tebrikler!

Kalbimin derinliklerinden başarılar diliyorum" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Biden'in seçim zaferini "Yeni bir başlangıç" diye niteledi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer ise daha netti:

ABD ile son dört yılda zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldık.

Bunca soruna rağmen kendimizi ABD'den ayırmadık... Beyaz Saray'a giden Merkel'in Trump'ın tavrıyla ne kadar zor duruma düştüğünü hatırlayın... Trump, misafirinin yüzüne bakmamıştı adeta... Elini de sıkmamıştı...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden'i tebrik etmesini de bu parantezden değerlendirmeliyiz.

Dünyanın tepesinde İNGİLİZALMAN mücadelesinin olduğunu bilmek yeter... Bunun ekonomide, siyasette, teknolojide, ticarette kolları var... Sık sık tekrarladığım gibi isimlere girmek istemem.

Ama içerideki siyaset daha doğrusu MUHALEFET uzun zamandır TEK PARÇA... AK Parti'nin karşısında... Burada muhalefetin DEMOKRATLARA yakın olduğu kadar BERLİN'e yakın olduğunu da unutmamak gerekir. Aldığım işaretlere göre Türkiye ABD-Almanya ve Çin arasında yeni bir DENGE bulacak... Daha doğrusu ABD-ALMANYA ile ÇİNİNGİLTERE arasında...

Haklı çıktığım için değil ama George Bush'un Biden için söyledikleri de anlamlı...

ABD'nin eski Başkanı yeni BAŞKANI arayıp tebrik ediyordu.

CUMHURİYETÇİLER'in eski BAŞKANI yaptığı açıklamada "Şimdi ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile konuştum. Dün gece verdiği vatanseverlik mesajından dolayı teşekkür edip, onu tebrik ettim. Siyasi farklılıklarımız olsa da ülkeyi birleştirip yönetme fırsatını yakalayan Joe iyi bir adamdır" ifadelerine yer veriyordu.

Kilit ülke İNGİLTERE. Onların ne yapacağı şimdi çok önemli.

Ya Biden'la savaşacaklar ya da AVRUPA BİRLİĞİ'ne dönecekler... İlk şık zayıf ihtimal...

Bakalım görelim...