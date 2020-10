Altın fırsat

İLK soru şu! Dünya bazı odakların ya da isimlerin projelerine göre mi şekil alıyor? İkincisi de şöyle... Her ülke kendi yolunu mu çiziyor?

İkinci şıkkı benimsersek HER ÜLKENİN kendi oyununu KURDUĞUNU VE DÜNYANIN BÖYLE DÖNDÜĞÜNÜ KABUL

ETMİŞ OLURUZ. Bu pencereden bakılınca, mesela El KAİDE'nin TALİBAN'ın eseri olduğu, Covid-19'un da hayvan pazarından dünyaya yayıldığı ŞIKKINI satın almış oluruz...

Oysa PANDEMİ ile birlikte hayat bize çok şey öğretmeye başladı. Dijital çağ dijital parayı alıp evimizin önüne bıraktı...

Ben her zaman akıllı insanların dünyayı yönettiğine ve kendi haline bırakmadığına inandım.

Pandemi yazılarımda bile EKONOMİNİN değişeceğini yüzlerce kez aktardım. Amerika Birleşik Devletleri kendisine ait olmayan PARAYLA dünyaya yön veriyordu. "Bunu değiştirecek olan da yine ABD" diye defalarca not düştüm.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem eskimişti.

Sallanıyordu! YENİ PARA ile yeni yolun açılması gerekiyordu... Şarttı.

Covid-19 bunun için gerekliydi. Mesela her zaman önemli bulduğum isimlerin başında Prens Charles geliyordu. Charles, Coronavirüs krizinin ekonomiyi yeniden başlatmak için "altın bir fırsat" sunduğunu söylüyordu. Prens Charles'a göre Covid-19 salgını dünyaya ekonomiyi daha yeşil ve daha sürdürülebilir hale getirme fırsatı sunuyordu.

Peki EKONOMİYİ YENİDEN BAŞLATMA FİKRİ IRAK'TA-MISIR'DA- NİJERYA'DA-ARJANTİN'DE-URUGUAY'DA-VİETNEM'DA-

İRAN'DA tartışılıyor muydu? Bu ülkelere fikir soran var mıydı? Galiba yoktu. Bu nedenle hep BİRİNCİ ŞIK geçerliydi...

IMF BAŞKANI Kristalina Georgieva'dan "Dünya ekonomisini yeniden birleştirmeliyiz" açıklaması geldi.

Georgieva bunun için yeni bir Bretton Woods anlaşmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yani PANDEMİ ile başlayan süreç EKONOMİK değişimle devam edecekti. Değişim artık herkesin dilinde, yazan çizen çok. Ama oyunu kim kuruyordu, kim kazanacaktı?

Bunun cevabı çok yerde yok!

Belki de hiç yok! Burada çok kişi bilmese de ABD MERKEZ BANKASI yani FED uzun zamandır Massachusetts Institute of Technology ile yani MIT ile işbirliği içinde. Proje de DİJİTAL DOLAR'la ilgili...

"Dolar DİJİTAL olursa ne olur?" sorusuna cevap arıyorlar. Kağıt dolar dijital dolar'a dönerse saklanması, harcanması nasıl olacak? Ülke borçları nasıl yönetilecek? Borçlanma nasıl yapılacak? ABD'nin borçları nasıl silinecek? GÜNDEMLERİ BU! IMF de startı verdiğini ilan etti... GREAT RESET yani BÜYÜK SIFIRLAMA yakında... Açalım biraz daha...

"Büyük Sıfırlama" adlı yeni plan çok denklemli bir çal��şma.

Bu çalışma önemli liderler, bakanlar ve işadamlarıyla güçlendirildi. Buna karşı çıkan isimler oldu. Great Reset'in büyük Amerikan planı olduğunu bilmeyen yok. Bazı isimler buna karşı çıktı! Dün Trump ve Coronavirüs hikayesine değindim, geçtim... ABD Başkanı Trump, Great Reset'in büyük riskler içerdiğini ve 3.

Dünya Savaşı olarak gördüğünü söyledi. Diğer karşı çıkan isimler de önemliydi. Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Monaco Prensi Albert, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı M. Venkaiah Naidu, Güney Afrika Enerji Bakanı Gwede Mantashe... "Büyük Sıfırlama" enerji alanıyla başlayıp, finansla devam edecek, son olarak da ticaretle tamamlanacak bir proje. Büyük Sıfırlama'ya karşı çıkan liderler arka arkaya Covid-19 oldu. Her birinin Great Reset çıkışından birkaç gün sonra Covid-19 olması kabul edilecek olağan bir durum değildi.

Haziran ayı başlarında Dünya Ekonomik Forumu'nun ev sahipliği yaptığı sanal bir toplantıda, gezegenin en güçlü iş liderlerinden bazıları, hükümet yetkilileri ve aktivistler küresel ekonomiyi "sıfırlama" önerisini kabul ederken, bu isimler sessizce karşı çıkıyorlardı. Prens Charles, Büyük Sıfırlama fikrini ortaya atan ilk kişiydi. Yıllar önce. Ancak onun istediği yöntem bu değildi. Davos'ta da hep Great Sıfırlama'dan söz etti. Desteklediğini da açık şekilde ifade etti. Mart ayında kumandanın Washington'da olmasını istemediğini söylediği hafta Covid-19'dan hayatını kaybedebilirdi. Büyük Sıfırlama'ya en çok karşı çıkan isim de Trump'tı. Belki Trump buna karşı çıkmasa 4 yıl daha ABD Başkanı seçilmesi kesin gibiydi. Trump bu konuda belki de yanlış bilgilendirildi. Çünkü o Büyük Sıfırlama'yı kendisine karşı yapılan bir operasyon olarak algıladı. Görevden aldığı Jim Mattis ve özel savcı Robert Mueller'in Büyük Sıfırlama'ya karşı çıktığı için kendisine siyasi tuzak kurduğuna inandı.

Covid-19 olan tüm liderler, projeye karşı çıkan önemli isimlerdi. Burada en önemli isim Prens Charles. Şu anda ne düşünüyor? Açıklamalarına göre Büyük Sıfırlama'yı destekliyor. Sizi bilmem ama IMF açıklamasına baktığınız zaman bile DÜNYANIN kendi haline bırakılmayacağını görüyorsunuz. Bu doğal. ABD dış politikası son dönemde pek çok ülkeyi yanına aldı. Bu da YENİ PARA BİRİMİNİN işaret fişeğiydi. IMF yeni BRETTON WOODS diyor yani yeni bir ORTAKLIKTAN söz ediyordu... ABD hem yeni para sistemi kurmak hem borçlarından kurtulmak istiyor...

Bu adamlar kahvehane köşelerinde göreceğimiz tipler değil. Dünyaya hükmetme motivasyonları var. Bu denklemden bakılınca ÇİN'i büyüten ABD'nin CORONAVİRÜS'le birlikte dünyayı sarsması ve yeni sisteme zorlaması hiç uzak ihtimal değil. Hatta ÇİN ile yapılan mücadelenin bile çok derinlerde KURGU olma ihtimali de fazla! Görünürde yok ama OLMA ihtimali var.

ABD ÖTEKİNİ MEYDANA GETİRMEDEN OYUN KURMAZ çünkü...

Parası olanların, yatırım için adres arayanların bakacağı kısım ise bambaşka! YENİ PARA SİSTEMİNDE ALTIN OLACAK MI OLMAYACAK MI? Bence DEVLETLER de buna kafa yormalı! MERKEZ BANKALARINI ALTINLA DOLDURANLAR DA DÜŞÜNMELİ... PARA sisteminin alacağı şekil SİYASETİ de belirler. Kimse bundan kaçamaz. Biz de...

Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay bize GELECEĞİ gösterecek... Yeni, yepyeni bir DÜNYA geliyor... Yeni sistemin gelmesi ya da bir sistemin değişmesi için SAVAŞ şarttır!

CORONAVİRÜS bu nedenle vardı. SAVAŞ'ın etkilerini ve sonuçlarını gösterdi! Korkufakirleşme- işsizlik-belirsizlik gibi bütün olgular CORONA ile yakamıza yapıştı. Corona korkusu bize dünyanın nasıl değişeceğini bile göstermiyor.

ENGELLİYOR! Yeni sistem için herkes görevini eksiksiz yapıyor.

Aylardır söylediğimiz de buydu...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

