İlk füze

BURALARDA pek bilen yok. Sanırım ilgilenen de fazla değil. Oysa KÜRESEL savaşta BÜYÜK GÜÇLERİN kullandıkları enstrümanlar önemlidir. Washington geçtiğimiz günlerde daha önce hiç yapmadığı bir şeyi hayata geçirdi! ENERJİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİNE

AKDENİZ ve AVRASYA'da SONSUZ GÜVENCE verdi... Washington'un belli ki kararlılıkla bulunmak istediği koordinatlar bizim merkezinde bulunduğumuz coğrafyaydı...

Birkaç kanaldan, birkaç frekanstan gidebiliriz.

Konuyu aktarmak açısından hepsi önemli. Ancak sadece EKONOMİYE bakmak bile kavganın tomografisini çekmeye yetmekte... İRAN'a bakın! Rusya'ya bakın! Türkiye'ye bakın! AVRASYA-HAZAR-AKDENİZ üçgeninde önemli üç büyük oyuncu. Üç ülkede de hissedilir derecede MİLLİ PARALARDA DEĞER KAYBI yaşanmakta. Türkiye operasyonu en iyi savuşturan ülke. İran resmen yıkıldı. Ruhani geçtiğimiz günlerde ABD'ye seslenip "Yeter bizi bırakın.

Ne istiyorsunuz bizden. Battık..." diye feryat etti. IMF de vereceğini söylediği rakamı vermedi. İran'da sarsıntı içte devam etmekte.

TL ile İran RİYALİ, DOLAR karşısında aynı konumdayken TL yaklaşık 4'ten 8'e doğru yol aldı.

İran Riyali (Tümen) ise 30'a fırladı.

Ruble için de durum pek parlak değildi. Ataklar sonrası RUBLE de değer kaybetti. 1 dolar 80 RUBLE dengesi oluştu... 1 dolar 20 rubleyken 80 barajını aşıyordu...

Sarsıntı büyüktü yani...

Küresel dengede Washington'un söz geçirmek istediği koordinatlarda BASINÇ fazlaydı. Yerel para üzerinden içeriye baskı kurulmakta ve hedef ülkelerin rotalarını değiştirmeleri istenmekte...

Amerika Birleşik Devletleri dün de yazdığım gibi RUSYA'nın İLETİ GÖREVİ üstlenen bir ülke olup ÇİN'i AVRUPA'ya, AVRUPA'yı ÇİN'e taşımasını istemiyor. Çin'i üretim canavarı olarak yaşatıp kendi pazarına mahkum etme planını hayata geçirmek niyetinde.

RUSYA gibi YAŞLI DEVİ kontrol etmenin yanı sıra AFRİKA'nın kuzeyini ve AKDENİZ'i de listeye ekliyor.

Gelin önemli bir isimden hareketle ilerleyelim...

Zbigniew Brzezinski'nin Avrasya konusundaki yaklaşımını bilmeyen yoktur. Ancak Zbigniew Brzezinski'nin az bilinen ama önemli masalarda hep tekrarlanan Azerbaycan'la ilgili bir fikri de vardır. Brzezinski, "Azerbaycan çok büyük topraklara sahip değil.

Çok güçlü bir ordusu da yoktur.

Ancak çok büyük enerji yataklarına sahiptir. Jeo-stratejik konumdadır.

Azerbaycan üzerinde Rusya'nın etkinliği artarsa, bu Orta Asya'nın tamamen Amerikan kontrolünden çıkmasına neden olur. Bu da İpek Yolu'nun, Washington'ı dışarıda bırakarak yol almasının önünü açar. Ermenistan, ABD'nin en önemli kozudur. Belki bugün değil ama İpek Yolu projesi için bölge karışacak" dedi.

Bunu söyleyen Zbigniew Brzezinski'nin kim olduğunu aktarmama gerek yok sanırım...

KARIŞIKLIK ve SAVAŞ için ön hazırlık çok önceden yapılmış yani... BALTIKLAR'da NATO şemsiyesinin altında ABD'nin yaptığı çalışmalara da bu açıdan bakmakta fayda var...

Washington, Hazar Denizi çevresindeki petrol oyununda ve ticaret rotasında da Rusya'yı istemiyor. Bu Avrasya'nın geleceğiyle ilgili. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada belirlediği 5 stratejik noktadan en önemlisi Akdeniz, diğeri de Avrasya'dır... Amerika Birleşik Devletleri belki 100'ün üzerinde ülkede askeri varlığını sürdürmektedir. Ancak bu bölgelerdeki artan hareketlilik çıplak gözle bile görülebilmekte...

Avrasya ve Akdeniz'de enerji alanında faaliyet gösterecek Amerikan şirketlerine ilk kez 'Washington güvencesi' verilmesi de bunun sonucu! Anlamı şu:

Amerika Birleşik Devletleri var olduğu sürece, hiçbir konuda zarar görmeyeceksiniz. Ne Apple ne Microsoft ne de Google'a böyle bir güvence verildi.

Devam...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin en önemli noktasında Washington var. Aynı şekilde Akdeniz'de de artık varlığını hissettiren Washington'ı görüyoruz. CIA'nın Avrasya raporunda, "Son 5 yılda Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinin "Batı" eğilimleri arttı.

Ancak son dönemde Rusya tekrar eski nüfuzunu sağlamaya başladı" notu düşülmüş durumda. Rusya'yı bu konuda Çin destekliyor. Washington ile Pekin arasındaki gerilimin önemli nedenlerinden biri de Avrasya. Çin, Avrasya'da Rusya ile ortak hareket ediyor. İpek Yolu'nun, Avrasya coğrafyasının tamamına hükmedeceğini Pekin gizlemiyor. Pekin "Kazan kazan" vaadiyle Rusya'nın desteğiyle Avrasya'nın en önemli gücü olmak istiyor. O nedenle İpek Yolu çok önemli. Yaklaşık 2 hafta önce Ermenistan'dan Azerbaycan'a ilk atılan füzeyi Washington'ın İpek Yolu'na gönderdiği en etkili mühimmat olarak görmeliyiz.

Washington mikrofonlar karşısında İran'ın aksine Rusya ve Türkiye ile ilgili doğrudan negatif tanımlamalarda bulunmuyor. Rus ve Türk halkını karşılarına almamak, AMERİKAN KARŞITLIĞINI köpürtmemek için FİNANSAL OPERASYONLARLA GELMEYE ÇALIŞIYOR. PARMAK İZİ BIRAKMADAN İLERLEMEK NİYETİNDELER YANİ...

Coğrafi alanı ve etkisi itibariyle ABD'ye ters düşen RUSYA ilk hedef. Uzun süredir sürdürülen politikaları zaten ortada. Afrika'nın kuzeyinden de Ortadoğu'dan da RUS izini silmek için geliyorlar.

Sıra KAFKASLAR'a geldi.

Ermenistan ve ardından karışan KIRGIZİSTAN, RUSYA'nın ciddi sınavlarının başladığının göstergesi... Suriye'de Türk askerine saldıran, Moskova'da Türk heyetini bekleten KREMLİN'in yanındaki en büyük koz yine TÜRKİYE oldu.

Putin de bunu yaşayıp öğrendi.

KAFKASLAR'daki fırtınayı Kremlin tek başına durduramaz.

AVRASYA'ya tek başına hükmedemez. Hiç öyle bir şansları yok.

Son birkaç yıla odaklanın!

Londra-İstanbul-Berlin-Paris- Brüksel gibi dünya merkezleri terörle sarsılırken ÇİN bunu hiç yaşamadı. Neden? Çin'in etnik yapısını hiç kaşımayan ABD, Pekin'in yanaştığı ülkeleri hedefe koydu. Listenin başında da Rusya bulunuyordu. Türkiye de hedefti. Washington finalde Pekin ile anlaşıp yürüyecekti.

Bunu hissettiriyorlardı. Ancak Dağıstan-Çeçenistan ve Türki Cumhuriyetler karışacaktı. Planlar içinde DARBELER de vardı. Bazı rejimler doğrudan menzildeydi.

Gördünüz işte! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa sinyali verdi. "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz görevi bırakmaya hazırım" dedi... Almazbek Atambayev'i hapisten çıkaranlar seçimleri de iptal ettirdi. Ülke buz üzerinde kaymaya başladı. Ancak ABD için hesaplar tutuyordu.

Bütün bunlar İpek Yolu'nu kontrol etmek ve oyunu bozma ihtimali olan RUSYA'yı tasfiye etmek içindi...

Verilen güvence de gösteriyor ki AKDENİZ ve AVRASYA odaklı mücadele zıplayacak...

Rusya AKDENİZ'de yok!

Ancak savaşı oraya götürecekler.

Zaten başladılar... KIZILORDU KOROSU'nu taşıyan uçağı düşürenler, FSB merkezinde silahlı çatışma başlatanlar, Karlov'u vuranlar, Suriye'de Rus hava üssünü DRONE'larla basanlar yine gelecekler... Türkiye'nin S-400'leri SİNOP'a yollaması da ABD'ye meydan okumasıdır... Bu da madalyonun diğer yüzü...

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