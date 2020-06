Yeni hayat

GELİN bugün vitesi artıralım. Coronavirüs sonrası neler olacağına kafa yoralım... Artık herkesin dilinde olan YENİ KÜRESEL SİSTEM...

Detaylara girelim. Buradan ilerleyelim...

Yaklaşık 3 yıl önce yazdıklarımı da hatırlatarak yarını anlamaya çalışalım...

Yeni küresel sistem artık hayatımızın her anında karşımıza çıkacak.

Şimdi Amerikan Derin Devleti yeni sayfa için start verdi. Akıllı Güç yani Smart Power'ı sahneye sürdü.

SMART POWER ile şekillendireceği ticaret sisteminde ailelere yer yok.

Özellikle de Rothschild ailesinin ticaret sistemini çökertecek.

Savaşın en temel tanımı bu... Çatısı bu.

Açalım...

Londra'nın finans merkezi City of London'ın Politika Direktörü Catherine McGuiness, Global Akıllı Güç ile büyük bir çöküş yaşayacaklarını gizlemiyor.

Yeni sistemde üretim, pazar payı, kilit ülkeler, nakit ticaret akışı ve kilit oyuncular bir anda Londra merkezden çıkıp Amerikan Derin Devleti'ne bağlanıyor. Bu da YENİ KÜRESEL SİSTEM demek zaten...

En önemli nokta da kilit oyuncular. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, Amazon, Apple, Google, Microsoft, AT&T, Coca Cola, Fuji Electric, Facebook, EDP Europe, Verizon, United Technologies, ICBC, Sysmaster Smart Power, Xantrex LLC, China Constraction Bank, Eaton, ROHM Semiconductor ve Intel Corporation gibi dev şirketler en kilit oyuncular.

Bu şirketlerin de tamamı Akıllı Güç (Smart Power) sistemi içinde Amerikan Derin Devleti ile hareket etmeye yakın. Birçoğu sisteme dahil oldu bile...

Bazıları özellikle ICBC ve China Constraction Bank doğal olarak Londra'dan kopmak istemiyor. Bu da doğal.

Catherine McGuiness, bu iki bankanın çok önemli olduğunu ve sistemde yer değiştirmesi halinde küresel etkiye neden olacağına inanıyor. Ki haklı...

Akıllı Güç Yönetimi oyunculara ve ülkelere büyüme vaad ediyor. Çin'in yerini alacak ülkeler yeni dönemde Londra'nın da etkisini azaltacak.

Akıllı Güç planı nerede yapıldı?

Centre for Strategic & International Studies (CSIS).

Amerikan Derin Devleti'nin yansımasıdır.

Bu kuruluşu 3 yıl önce yazdım. Ve en önemli ismi olan John Hamre'den söz ettim... Akdeniz, Kıbrıs ve Türkiye planlarını aktardım...

"HAMRE derin devletin en önemli karakterlerinden biridir" diye de eklemiştim.

Devam...

Bugün dünyanın en önemli düşünce kuruluşu olarak gösterilen Centre for Strategic & International Studies (CSIS), çok önemli etkiye sahiptir.

Şirketler üzerinde etkilidir.

İş adamlarının rotalarını belirleyecek kadar 5 kıtaya yayılmıştır.

Şimdi Akıllı Güç (Smart Power) hem CSIS'i hem de Amerikan Derin Devleti'ni 5 kıtada daha etkin hale getirecek.

Akıllı Güç (Smart Power) bugün kurgulanmış bir sistem de değil. Bu sistemi ortaya atan kişi yine Joseph S. Nye... ABD'nin önemli profesörlerinden olan Nye, Akıllı Güç için, "Değişen dünyada ABD etkin olacak.

Ancak yeni hükümetler ve liderler, Amerikan akımıyla yürümeyi kabul etmek zorunda kalacak. Bugün için erken olsa da Washington küresel meydan okumaların ele alınacağı çerçeveyi inşa edecek. Meydan okumaların tamamı Washington'ın verdiği sınırlar kadar olacak.

Bu sistem bir gün gerekli olacak" dedi. Tiyatro oynanacak ama patron belli olacak yani... SOĞUK SAVAŞ da böyleydi. Sovyetler'in ABD'nin rakibi olduğu sanılıyordu. Bunu yapan ve isteyen Washington'du. Kimse anlamadı ama... Buna benzer sistem yolda, kapıda yani...

Coronavirüs'le birlikte Akıllı Güç sistemine ihtiyaç çoğaldı.

Çünkü Çin'in etkisi, Londra ile açığa çıktı. Bu yıllarca inkar edilen bir gerçekti.

O nedenle Coronavirüs Çin'den başladı, dünyaya yayıldı. Bugün Akıllı Güç için Çin'i köşeye sıkıştıracak bir formül gerekiyordu. O da Coranavirüs oldu.

Eğer AMERİKAN DERİN DEVLETİ, Coronavirüs sonrası Akıllı Güç sistemini hayata geçirmekte zorlanırsa, Çin tazminat davalarıyla tanışacak. Davalar kısa sürede sonuçlanacak ve Çin trilyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Tesadüf yok yani... Bunu da sık sık yazdım...

Akıllı Güç içinde olmak istemeyen ülkelerde ise farklı bir yol izleyecek. Bu ülkeler terörle yola getirilecek. Terör her zaman Amerikan Derin Devleti için önemli bir koz oldu. Bu kozu belki 100 ülkede kullandı. Önemli bir bölümünde de başarı sağladı.

Londra'da ailelerin etkisini azaltmak için de terör kullanıldı. 22 Mart 2017'de İngiltere Parlamentosu yakınlarındaki Westminster Köprüsü'ndeki saldırı, 22 Mayıs 2017'de Manchester Arena saldırısı, Kraliyet ailesini bir seçime zorladı.

Dikkatle incelendiğinde, Kraliyet ailesinin kararları özellikle Kraliçe II. Elizabeth, Rothschlid ailesinden ayrılmaya başladı. Birçok önemli kararı kanunlaşmak üzereyken iptal ettiren Kraliçe II. Elizabeth'ti.

Amerikan Derin Devleti, BREXIT'in hızlanmasını istiyordu. 2016'da medyaya servis edilen haberde, "Kraliçe, BREXIT'i destekliyor" manşetleri ortaya çıktı. Kraliçe bundan rahatsızlık duydu. 2016 yılındaki bu haber, Rothschild ile Kraliçe II. Elizabeth'i karşı karşıya getirdi. Rothschild ailesi, kopuşu gördü.

Ancak Kraliçe tedirgindi.

Adım atarken de temkinliydi.

İşte BREXIT yavaşlamaya başladığı anda Kraliçe II. Elizabeth'e terörle mesaj verildi. 2017'deki terör saldırıları Kraliçe II. Elizabeth'i Rothschild ailesinden tamamen kopardı. Akıllı Güç için de Kraliçe'nin Rothschild ailesiyle ayrılması gerekiyordu.

DERİN AMERİKA'yı günlük hayatta görmeyeceğiz.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı kamplar, ülkeler, şirketler, isimler bile aynı merkezden yani WASHINGTON'dan yönetilecek... Yeni oyun bu... Savaşın tanımını zaten yıllardır yapıyorum... Bu sistemin bilinçli olarak dışında kalmaya çalışacaklar da tasfiye edilecek... Şablonu alıp her yere taşıyın... Ve olacaklara iyi bakın...

