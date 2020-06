Son adımlar

DÜNYA üzerinde öyle bir satranç oynanıyor ki normal akılla açıklamak hatta görmek çok kolay değil. İki büyük yapı, iki büyük oyuncu artık tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Mücadelenin ritmini çıplak gözle göremesek de çok ama çok şiddetlendi...

Açarak ilerleyelim...

New World Order (Yeni Dünya Düzeni) ya da One World Order (Tek Dünya Düzeni)... Derin Amerika ile Rothschild ailesinin planlarını böyle açıklayabiliriz.

Mücadelenin tanımı bu!

Artık gizli tarafı da kalmadı.

Rothschild ailesi Londra merkezli hiçbir ülkenin süper güç olmayacağı ancak Çin, Rusya, Fransa, Almanya gibi ülkelerin orta üstü güce sahip olacağı bir sistem istiyor.

Yeni bir adım bu! Yeni bir hesap, yeni bir sistem bu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan siyahi ayaklanma, kimse kabul etmese de dağılma sürecinin fragmanı olarak görülüyor.

Koskoca Amerika Birleşik Devletleri fırtınaya yakalanmış gibi... Uçuşan yapraklar gibi... Her yerden bir sorun ortaya saçılıyor. Net olan şu ki Londra, ayaklanma gücünü gösterdi. Hem de çok güçlü bir şekilde... Bugün Rothschild ailesi, en az 15 eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nden ayırabilecek güce ulaştı. ABD'nin dağılması Derin Amerika'nın da dağılması anlamına geliyor. Bu da NET!

Rothschild ailesi son ihtimali yine elden bırakmak istemiyor. Dağılmayan ama güç kaybeden ABD'yi yeniden Londra toprakları üzerinden yönetebileceğini biliyor. O nedenle şimdi olaylar biraz yavaşlayacak. Aile planlarını çok çok iyi uygulamayı başardı. Neredeyse kusursuz bir ayaklanma gücü ortaya konuldu. AİLE penceresinden olan biten kabaca böyle...

İstenen de... Bir de madalyonun tersine bakalım...

Derin Amerika ayaklanmalara karşılık vermiyor. Sokaklar karışsa da sert karşılık yok. Eğer isteseler ayaklanmayı birkaç gün içinde bastırabilirler.

Ancak Rothschild ailesinin Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisini test etmek istiyor. Hangi eyaletlerde etkin, hangi eyaletlerde etkisiz bunu görmek istiyor. Aslında ailenin gücünün hangi eyaletlerde ve nasıl olduğu anlaşıldı. Sokakta iki güç de birbirine el ense attı...

En azından Derin Amerika artık AİLENİN yani DERİN LONDRA'nın attığı, atacağı adımları gördü. Yapılanları, yapılacakları biliyor. Şimdi Derin Amerika'nın karşı atağı bekleniyor. Kimileri III. Dünya Savaşı ile Yeni Dünya Düzeni kurgulanacak fikrinde. Kimileri de III. Dünya Savaşı'nın çok büyük bir yıkıma neden olacağı ve Derin Amerika içinde hala buna itirazların olduğunu düşünüyor. İKİSİ DE DOĞRU!

Çünkü III. Dünya Savaşı, öngörülemez sonuçlara neden olabilir. Savaş sonunda ABD, büyük güç kaybedebilir. Aynı şekilde Rothschild ailesi de...

Sonra hiç umulmadık ülkeler bir anda kendi dünya düzenini hayata geçirmek isteyebilir.

Örneğin Çin. Hala kapalı kutu. O ülkede neler yaşandığını kimse tam olarak bilmiyor. Askeri gücü ne?

Silahları etkili mi? Hangi ülkede ne kadar istihbarat ajanlarına sahip? Pekin yönetiminin aktif finans büyüklüğü ne kadar? Şimdi bu soruların cevabını bilmeden Çin'i III. Dünya Savaşı'na çekmek Washington için çok akıllıca olmaz. Yüzde yüz emin olmadan adım da atılmaz, atmazlar...

Bir örnek de Almanya'dan.

Alman BND, III. Dünya Savaşı hazırlıklarına ilk başlayan istihbarat örgütü. CIA'in giremediği özel operasyonlar birimi olası III. Dünya Savaşı ve sonrası Almanya üzerine çalışıyor. Ya Almanya savaş sonrası tek süper güç olursa.

İhtimaller Washington için artık riskli. Almanya çok önemli bir akıl ve tecrübedir.

İki savaş kaybetse de BAŞLATMADIĞI savaşın kazananı olabilir ve rövanşı alabilir. Alman aklını hiç ama hiç hafife almamak gerekmekte.

Büyük oyunculardır...

Kaldı ki ABD içinde de çok büyük etki alanları vardır!

Geçmişte Irak operasyonu kararı alındığında etkisi ve riski biliniyordu.

Irak'ta en olumsuz senaryo gerçekleşti ama Washington hala güçlü. Ancak III. Dünya Savaşı'nda Washington için en olumsuz senaryo gerçekleşirse, New York'ta tek bir gökdelen kalmaz. Bu ihtimali elbette Pentagon da biliyor. Coronavirüs sonrası toparlanma beklenenden hızlı olacak gibi. Raporlar bunu gösteriyor.

Derin Amerika bunu istemiyordu. Büyük ekonomik kaosun birkaç yıl kalması öngörülüyordu.

Bazı ülkelerde özellikle ağır sanayi konusunda toparlanma başladı. Coronavirüs'ün yıkıcı etkilerinin aynı hızda toparlanmaya işaret ettiği bazı konular var. Bu nedenle III.

Dünya Savaşı çanları çalmaya başladı.

III. Dünya Savaşı sadece Derin Amerika'nın kararı olamaz. Derin Amerika'ya destek olan işadamları da buna 'evet' demeli. Ancak baktığımızda savaş isteyen Amerikalı işadamlarının sayısı 10'u geçmiyor. Bu işadamları da silah şirketlerinin büyük hissedarları. Yani çok bencil bir plan. Derin Amerika da bunu gördüğü için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

III. Dünya Savaşı ihtimalini kenarda bırakacak ama Coronavirüs'ün açtığı deliği daha da genişletecek bir plan üzerinde duruluyor. Bu da birçok ülkede siyasi boşluk.

Siyaset boşluğu olan ülkeler Derin Amerika'nın kapısını çalmak zorunda. Çünkü hala birçok ülkenin ordusu Amerikan askeri okullarında eğitim almış isimlerle dolu.

Bu olduğu sürece NATO güçlü kalır. NATO da güçlü kaldığı sürece Derin Amerika her ordu üzerinde söz sahibidir. Bugün İngiliz, Fransız, Alman veya İtalyan ordusunda çok önemli generaller Washington'a bağlıdır. Bu 50 yılı aşkın süredir böyle. II. Dünya savaşının nedenlerinden biri de NATO'nun kurulmasıydı.

Şimdi Washington bu gücü kenarda bırakır mı? Elbette bırakmaz. SAVAŞ öncesi son çıkış için NATO ve uzantıları devreye girecek gibi... Hasar tespit çalışmaları yapılarak simülasyonlar eşliğinde kontrollü adımlar atılıyor ve bu sıklaşacak...

Savaşa kadar giden yola taşlar döşenecek... Yol tamamlandığında kimin ne kazanıp kaybedeceği anlaşılmış olacak... Ondan sonrası tufan... George Floyd için başlayan eylemlerin geleceği yer burası... Oysa IRKÇILIĞA karşı sokaklara çıkılmıştı! Görünen amaç ile DERİN amaç arasında hiç bir ortak nokta yok!

Kitlelerin görmediği bu... Hep böyle olur... Bakalım neler göreceğiz... El ense bittiğinde künde göreceğiz... NET!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın