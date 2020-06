Savaş nedeni

SAFLAR keskin bir şekilde netleşmeye devam ederken dün de yazdığım gibi OYUNCULAR yer değiştirmekte...

Trump, BAŞKAN seçildikten kısa bir süre sonra "Derin Amerika içinde Trump'ın ABD'yi bölmek için adımlar atacağı, bunu yaparken de rakiplerle mücadele ediyor gibi bir hava yaratacağını" aktarmıştım.

Çok ihtimal vermesem de bunun masada olduğunu iletmiştim. Zaten DÜNYANIN tepesindeki kavgayı yazıyorum.

Washington ile Londra'nın kavgası bu!

Ama Çin üzerinden, Fransa, Rusya, İran, Türkiye üzerinden gidiyor...

Trump'ın İÇERİSİNİ karıştırma ihtimalini değerlendiren DERİN AMERİKA önce savcı Mueller'le RUSYA kartını açtı. Sonra Ukrayna dosyası geldi. AZİL SÜRECİ ile devam edildi. Haliyle Trump yer değiştirip Londra'nın merkezinden Washington'a yaklaştı. Zorunluluktu bu.

Bunu da çok sık buraya taşıdım. Birkaç gündür de DERİN AMERİKA'nın büyük patronlarından KOCH AİLESİ'ni yazıyorum.

Hatta birkaç gün önce "SİYAHLARIN yaşadığı yerlerde KOCH elini cebine atacak ve Trump'a ekonomik destek olacak" diye de not düştüm. O yazıdan bir gün sonra PENTAGON Trump'a rest çekti! "BEYAZ SARAY İSTEDİ DİYE SOKAKLARA İNMEYİZ" dedi...

İŞTE BU, işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyordu. Derken TRUMP'ın KİRLİ GEÇMİŞİ HATIRLATILDI... Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous sahne aldı. Trump ve Jeffrey Epstein'ın beraber 13 yaşındaki bir çocuğun istismarından yargılandığı davaya ilişkin resmi evrakı paylaştı. Epstein'a ait olan 'Küçük kara kitap' adında bir tür vizite defteri yayınladı.

Defterde birçok ünlünün yanı sıra Trump ailesine ait kayıtlar da mevcuttu. Reşit olmayan kızların para karşılığı ünlü isimlerle birlikte olmasına aracılık eden Epstein'ın müşterilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump'tı. Ve bazıları öldürülmüştü!

Bu çok önemli olsa da asıl çıkış dün geldi! Eski Savunma Bakanı Mattis'ten... Trump'ın DOSYALARLA DAVALARLA Koch Ailesi'ne YANİ Derin Amerika'ya YAKLAŞTIĞINI YAZIP ÇİZERKEN Mattis pimi çekti!

Koch Ailesi'nin en güvendiği isimlerden olan POMPEO-MUELLER-GINA HASPEL-STEVE BANNON gibi üst perdeden konuştu... Koch Ailesi'nin akıl hocası Robert LeFevre tarafından "EVLENMEMESİ" istenen ve hiç evlenmeyen Mattis, Trump'ı net olarak hedefe koydu! Yani KOCH AİLESİ TRUMP'a savaş açtı! Başkan Trump, Beyaz Saray'a geldikten kısa bir süre sonra sosyal medyadan "Koch Ailesi de kim! Ben Başkan'ım, benim dediğim olur. Herkes işine baksın. Kimseden korkmuyorum" gibi bir çıkış yapmıştı.

Sonra da gelen davalarla o tarafa dümen kırmıştı... Şimdi Jim Mattis'in sözleri iplerin koptuğunu göstermekte. Ki bu çok ama çok önemlidir...

Peki Mattis ne dedi!

"Trump gücünü kötüye kullanıyor.

Amerikan halkını bölmeye çalışıyor. Ülkeyi bölmeyi amaçlıyor. Kanunlara uymayan birkaç kişi dikkatimizi dağıtmasın.

Protestolar, toplum olarak değerlerimizi savunan onbinlerce vicdanlı insanın sesidir. Orduya, vatandaşlarımızın anayasal haklarını çiğneme emri verileceği aklımın ucundan geçmezdi..." Savunma Bakanlığı'ndan 2018 sonunda istifa eden Mattis'in bu sözleri sadece kendisine ait değildi...

CORONAVİRÜS ve sokak eylemleri ile DERİN AMERİKA'nın TRUMP'tan da kurtulmak istediği ortaya çıkmakta...

Koch'lar ve derinlerdeki diğer isimler Trump'ın Londra-Pekin ekseninde gerektiği gibi mücadele etmediğini, hatta zaman kazandığını ve ülkeyi içeriden çatlattığını düşünüyor...

Koch Kardeşler'in babası Fred Koch, oğullarına, "Siyahilerle yan yana olmayın. Onlarla yan yana olduğunuzda ben arkanızda olmayacağım" demişti.

Mirası buydu! Düşünün! Koch kardeşler hep balolara katılırdı. Memorial Sloan- Kettering Kanser Merkezi'nin galasına da katıldılar. O galada çok önemli bir isim olacaktı. Michelle Obama. Eğer First Lady galaya gelseydi Koch Kardeşler'le sahneyi paylaşacaktı. Michelle Obama, galaya gelemedi. Hiçbir güç Michelle Obama'yı o galaya getiremezdi. Çünkü Amerika'nın gerçek patronlarından olan Koch Kardeşler, siyahileri sevmezdi.

SİYAHLARA karşı olanlar şimdi TRUMP'ı SİYAHLARA BAKIŞINDAN DOLAYI ATEŞE İTİYORDU...

Trump'ın Londra'ya ve Londra-Moskova- Pekin arasındaki OLİGARKLARA yakın durması kendisini hedef yapıyordu... Derin Amerika hem kendi içinde hem kendi başkanıyla hem de Londra'nın sahibi olan ailelerle savaşıyordu... İç içe geçmiş onca problem dünyanın sırtında!

Trump'ın herkesin bildiği gibi Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile eskiye dayanan dostlukları vardı. Hatta çok önceleri Trump, Epstein'dan "Prenses Diana" ile kendisini tanıştırmasını istemişti.

Bu nedenle defalarca Jeffrey Epstein'i yazdım. Günü geldiğinde o dosyalar açılacaktı çünkü. Muazzam istihbarat savaşlarının yaşandığı bir iklimdeyiz.

Trump, Rothschild kanalıyla ikinci frekanstan istihbarata ulaşmakta.

Savaşın bir boyutu da bu.

Dün de altını çizdiğim gibi artık ne olacağını kimse kestiremez. Bugünü NOT edelim ve unutmayalım. Jim MATTİS resmen ABD BAŞKANINI TEHDİT ETTİ. Pentagon, öncesinde uyarıyı yollamıştı!

Şimdi de kavganın asıl nedenine gelelim.

ODAĞINA gidelim...

Trump'ın başının neden dertte olacağını aktaralım... Daha önce yazdım... Açalım.

Main Street yani üreten AMERİKA, Wall Street'in kendisinden 100 trilyon dolar çaldığını ilan etti. Bu parayı geri almak için de Main Street, Coronavirüs salgınını başlattı. JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Kohlberg Kravis Roberts ve Blackstone Group üzerinden Amerika'nın kılcal damarlarının tamamına sahip olan Wall Street, büyük saldırı bekliyor. Tehlikeyi gördüler. Rothschild ailesi, HSBC üzerinden büyük güç kazandı. HSBC, ailenin en operasyonel şirketi. HSBC, tarihinde Hong Kong'la ilgili hiçbir zaman taraf olmadı. Bu ailenin kararıydı.

2009'da Londra'da yapılan bir toplantıda, HSBC'nin raporu masaya geldi. Raporda, "Amerikalı aileler, Wall Street'ten rahatsız.

Bugün olmasa da 20 yıl içinde bir saldırı olacak. O gün Wall Street'in ayakta kalması için Hong Kong çok önemli.

Çünkü Wall Street'in beyni ve kalbi Hong Kong'da. Hong Kong finans sistemi de HSBC. O nedenle Amerikan derin yapısının merkezinde olan aileler, HSBC'yi hedef alacak" denildi.

2009'daki toplantıda MI6'nın eski direktörleri, işadamları, İngiliz, Rus ve Fransız BARONLAR vardı. Birleşik Krallık'ta "açıklanamayan servet" olarak bilinen ve HSBC'nin gizli kodu olan güvende tutulan trilyonlarca dolar, Main Street'ten çalınan paraydı. Şu an içinde bulunduğumuz savaşın nedeni 100 TRİLYON DOLAR! Derin Amerika'nın 20 trilyon dolarla start vermek istediği tahsilat yani Çin'den istenen tazminatın asıl nedeni Wall Street. NSA yani Ulusal Güvenlik Ajansı, 5 yıllık çalışma sonunda HSBC'ye sızdı. 100 trilyon dolarla ilgili görev alan devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve senatörlerin listesi NSA üzerinden Derin Amerika'ya teslim edildi.

Haliyle Wall Street'in hırsızlarını da büyük korku sardı.

Derin Amerika, 100 trilyon dolarla Büyük Amerika'yı inşa edecek. Walton Ailesi, Koch Ailesi, Mars Ailesi, MacMillan Ailesi, DuPont Ailesi ve Duncan Ailesi, Wall Street'ten 100 trilyon doları ödemesini istedi. HSBC, bu talebe restle karşılık verdi. Çin'in yanında olduğunu ilan etti. Hem de tarihinde ilk kez. HSBC, "Hong Kong'u istikrara kavuşturan yasaları destekliyoruz. Pekin'in kararlarına saygı duyuyoruz ve destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Walton Ailesi, Koch Ailesi, Mars Ailesi, MacMillan Ailesi, DuPont Ailesi ve Duncan Ailesi, Derin Amerika ile birlikte Rothschild ailesine savaş açtı. Ancak HSBC de Pekin'e destek açıklamasıyla savaşa aynı şekilde karşılık verdi.

Hong Kong'u kimse kaybetmek istemiyor. Rothschild ailesi Pekin'e destek vererek büyük anlaşmaya hala sadık olduğunu ve Washington'ın düşman olduğunu gösterdi. Pekin de ailenin kontrolünde olduğunu artık gizlemiyor. Düşünebiliyor musunuz, geçen yıllarda Çin'de grev talep edildi.

Rothschildler de Pekin yönetimine greve izin VERMEMESİNİ emretti. Sosyalist olduğunu iddia eden Çin, kapitalist bir ailenin talebini kabul etti ve grev hakkını kaldırdı! Rothschild ailesi, Çin, Fransa, İtalya ve İngiltere üzerinden ABD'deki aileleri hedef alacak. Bu da birçok ülkedeki aileleri savaşın içine çekecek.

Sadece aileler mi? Elbette hayır. Gerilimin dışında kalarak pozisyonunu güçlendirme dönemi de bitti. Tercihler işadamları ve ülkelerin kaderlerini belirleyecek. SAVAŞ ÇOK AMA ÇOK BÜYÜDÜ VE BÜYÜYECEK... Hem de çok! İçeriye de dışarıya da buradan bakın!

