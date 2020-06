Ahtapot

NE kadar oldu artık hatırlamıyorum bile. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki savaşı binbir pencereden aktarmaya çalıştım.

Daha önce benzeri yaşanmamış bir hikayenin içinden geçiyorduk. Olan biteni görmek kolay değildi.

Ama başroldeki isimleri belirleyip onların peşine düşüyor ve SENARYOYU anlamaya çalışıyorduk... İsimleri şimdi hatırlatma şansım yok. Yerimiz yetmez! Büyük bir bulmacanın parçaları gibiydi... Çok ismi ilk kez burada okudunuz.

Hepsi dünya üzerinde büyük güçleri temsil ediyorlardı.

Gördünüz!

Amerika Birleşik Devletleri karıştı.

Her yerde insanlar sokakta! SİYAH bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi üzerine tansiyon fırladı ülke savaş yerine döndü.

Oysa ABD polisi ilk kez masum birinin canına kıymıyordu. Sicili bozuktu. Ama bu kez tepki büyüktü.

Ve sanırım ilk kez SİYAHLARIN yanında sokaklara BEYAZLAR iniyordu. Bu alışıldık bir gelişme değildi. BEYAZ, SİYAHIN HAKKINI KORUYORDU...

Peki önümüze gelen fotoğrafı nasıl okuyacaktık?

Açalım...

Amerika Birleşik Devletleri, Coronavirüs'ün mimarı...

Merkezinde Washington'ın olduğu bu süper plan, dünyayı yerinden oynattı. Çin, ardından Avrupa ve Asya Coronavirüs'le savaşırken ABD rahattı. Ancak ABD'nin de Coronavirüs'le savaşması gerekiyordu.

Hollywood filmlerinde dünyayı sürekli kurtaran Washington, büyük bir kaosa girip ardından zaferle çıkacaktı.

Aşı da ülkeleri eski günlerine döndürecekti. Kabaca plan buydu!

Elbette Amerikan ekonomisi, diğer ülkelere göre daha az etkilenecek, batma noktasına gelen ülkeler IMF üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin esiri olacaktı. Plan büyük başarıyla giderken, Coronavirüs'ün etkileri iyice arttı. Özellikle işsizlik Amerikan ekonomisine tarihin en ağır darbesini vurdu. Bu beklenmeyen bir durumdu. Çünkü en fazla 20 milyon kişinin işsiz kalması ön görülürken, bu rakamın 60 milyonu bulacağı ortaya çıktı.

Her ne kadar Derin Devlet'e karşı olduğunu iddia etse de Trump bu yapının emrinde. Yoksullaşan Amerikalılar, işsiz kalan Amerikalılar bir anda Trump'ın karşısına geçti.

Çin'in arkasındaki akıl olan LONDRA elindeki en büyük gücü, "siyahi kozu" bir kez daha devreye soktu. 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd, bir polis tarafından öldürüldü.

Bu Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında olağan bir durumdu.

Ancak dönem dönem bu cinayetler büyütülürdü. ÖYLE DE oldu! Hedef açık şekilde Trump'tı.

Düşünebiliyor musunuz? Trump, birçok kez Beyaz Saray'da kırmızı alarm durumuyla karşı karşıya kaldı.

George Floyd, 20 Mart'ta öldürülseydi hiçbir Amerikalı'nın umurunda olmazdı. Çünkü Coronavirüs paniği başlamamıştı. O nedenle Coronavirüs'ün etkisinin artması, işsizlik oranlarının ciddi boyutlara gelmesi gerekiyordu. Yani 25 Mayıs uygun bir tarihti. Seçilen talihsiz kişi ise George Floyd'du.

George Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'di.

44 yaşındaki Chauvin, defalarca resmen şikayet gelmiş olmasına rağmen hakkında hiçbir zaman YASAL işlem yapılmadı. Öncesinde masum insanlara silah çekmişliği olmasına rağmen!

24 Mayıs gecesi katil polis DEREK CHAUVIN'in evine çok önemli bir ziyaretçi geldi. 12 saat içinde bir SİYAH VATANDAŞIN İNFAZI İSTENİYORDU! Elbette karşılığını alacaktı. Siz inanmayın Derek Chauvin'le ilgili olumsuz haberlere. Derek Chauvin, görevini yaptı. Bir gece önce Derek Chauvin'i evinde ziyaret eden ekip de cinayeti kamera ile çekti ve yayınladı.

Trump için zor günler başlarken devreye çok önemli bir aile girdi.

KOCH AİLESİ... ABD DERİN DEVLETİ'nin merkezinde yer alan ailelerden biriydi... En etkili olanlardan. KOCHTOPUS, yani AHTAPOT olarak tanımlanıyorlardı.

Her yerdeydiler! Etkileri çok ama çok fazlaydı... ABD-Çin savaşını organize eden kişi David Koch'tu! Aylardır hem de... ABD Başkanı Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bu süreçte defalarca görüşen David Koch, Çin'in trilyonlarca dolar tazminat ödemesini isteyen ilk kişiydi. Bunu bildiğim için de "ÇİN'DEN TAZMİNAT İSTEYECEKLER" önermesini ilk burada okudunuz!

Hatta David Koch'un Çin'de büyüttüğü ve ülkenin en önemli işadamı haline getirdiği Guo Wengui değişen kimliğiyle Miles Kwok, şubat ayında tarihi bir konuşma yaptı. Çin'i suçlayan ve çok önemli bilgiler veren Miles Kwok, aynı gece Pompeo'yu ziyaret etti. Hemen bir hatırlatma yapmamda fayda var! 3 Ocak 2019'un başına gidelim... Şunları yazmıştım...

"Yıllarca Rothschild ailesinin temsilcisi olarak Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlendi. Ancak kimilerine göre o Washington'ı tercih ettiği için tutuklanacaktı, kimilerine göre ise tutuklanacağını bildiği için Washington'a yanaştı. Bu iki iddia için de önemli kişilerin yorumları var. Şu da bir gerçek ki artık Guo Wengui, çekik gözlü bir Amerikalı. New York'ta CENTRAL PARK manzaralı muhteşem dairesinde yaşamakta. Ve inanılmaz bir koruma kalkanı altında...

Bu da Rothschild ailesi kadar Çin'de de büyük rahatsızlığa neden oluyor..." Guo Wengui değişen ismiyle Miles Kwok, Ocak 2020'de değil aylar öncesinde Çin'de Coronavirüs'ün olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü ile Pekin Yönetimi'nin bu durumu gizlediğini söyledi. Çok önemli belgeleri de açıklarken merkezde David Koch vardı. David Koch, şimdi Trump'ı kurtarmak için devrede...

ABD Başkanlık Seçimi'nde bazı eyaletlerde halkın kararı çok önemlidir.

Bazı eyaletlerde kararı Derin Amerika verse de Colorado, Michigan, Nevada, Virginia, Wisconsin, Teksas ve Minnesota çok ama çok önemlidir.

Minnesota, George Floyd'un öldürüldüğü eyalet olduğu için ayaklanmanın merkezi oldu...

Dürüst Seçimler Projesi olarak adlandırılan örgüt kendilerini tarafsız gibi gösterse de David Koch tarafından yönetiliyor. Dürüst Seçimler Projesi, milyarlarca doları işsiz kalan Amerikalılar'a vaat ediyor. Yeniden iş hayatına kazandıracaklarını garanti ettikleri seçmenden Trump'a oy istiyor.

HALKIN OY'UNU DOLAR'LA ALMAK PEŞİNDELER YANİ...

Savaş çok büyüdüğü için Amerikan tarihinin en önemli seçimine gidiliyor.

Trump kazanırsa Derin Amerika istediği sistemi kuracak. Ya Trump kaybederse? İşte o zaman Derin Amerika'nın sessizce pes etmeyeceğini bildiğimiz için büyük savaş dünyayı sarar. Asya'dan ya da Ortadoğu'dan başlamasının önemi yok. Savaşta her ülke taraf olmak zorunda kalacak.

Coronavirüs sonrası yeni düzenin kurulması kesin gibiydi. Ancak hala çarpık bölümleri düzeltilemedi ve savaş hızla yayılıyor. Siyahi ayaklanmalara katılımın yüzde 33'ünün beyaz olması, George Floyd'un ölümünün sadece ilk adım olduğunu kanıtlıyor.

Gerçekçi olmak gerekirse, ABD'de her 10 beyazdan 9'u siyahları sevmez.

O 1 kişi de sadece tepkisini içinde yaşar. Durum böyleyken sokaklardaki BEYAZLARI nasıl anlamak gerekiyor! ABD ile İNGİLTERE-ÇİN arasındaki savaşın geldiği yeri böyle okumak en doğrusu galiba...

Kochtopus, yani AHTAPOT AİLESİ, yani KOCH AİLESİ, Trump'ın da Pompeo'nun da Steve Bannon'un da ve pek çok önemli ismin de PATRONUDUR...

Bunların içinde aklıyla öne çıkan Steve Bannon önceki gün şunları söyledi: "Uzun süredir Washington'ın Çin'le yüzleşme cesaretini bekliyorduk.

Hala tam anlamıyla yüzleşme yok.

Çok sert sözlerin dışında bir adım ve kararlılık hala yok. Birkaç yıl önce söylediğim sözlerin arkasındayım.

Çin ile savaşacağız. Hem de bu çok uzun zaman sonra olmayacak..." İşte savaşın geldiği yer burası.

Bence Steve Bannon'un sözlerini tekrar tekrar okuyun... Savaş kapıda.

Cinping'in "Coronavirüs sonrası savaşa hazırız" sözünü de unutmayın...

Umarım sağduyulu adımlar devreye girer de ortak nokta bulunur! Yoksa gidişat iyi değil...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın