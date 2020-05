İşte o cevap

CORONAVİRÜS'Ü anlamak, dünyanın nereye gittiğini çözmek için bazı köşe taşlarını bilmek durumundayız. Dünya kendi haline bırakılmaz. Hiçbir güç tarih boyunca bunu yapmadı. Günümüzde ise imkansız! Dengeler üzerinden 100 yıldır gidiyoruz. En son denge ABD-Sovyet dengesiydi. Bütün tarih kitaplarında yanlış yazıldığı için biz bunları DÜŞMAN zannettik...

Oysa masanın altında eller kenetlenmişti.

Ancak GORBAÇOV ile birlikte bu dönem bitti. Yerine bir şey konulmadı. Şimdiki sancı da bu. Savaş da bu! Yaşayacaklarımız da bu!

Açalım...

İSİMLERDEN gidelim. Gidelim ki AİLELER arasındaki ilişkileri ve mücadeleyi de görelim... Ve arka plandaki DERİN AKLI!

Şimdi yaşadıklarımıız anlamak adına geçmişe dönelim. 1991'e... Bu tarih önemli çünkü...

Almanya Baden Baden'da gerçekleştirilen Bilderberg toplantısında David Rockefeller çok önemli bir konuşma yaptı. Katharine Graham (ABD), William B. Quandt (ABD), Andrew Knight (İngiltere), Patrick Wright (İngiltere) Wilfried Martens (Belçika), Mario Monti (İtalya), Gianni De Michelis (İtalya), Selahattin Beyazıt (Türkiye), Tugay Özçeri (Türkiye), Veronique Morali (Fransa) David Rockefeller'a Sovyetler Birliği'nin geleceğini sordu.

Bilderberg önemliydi ama o toplantı bir farklıydı. Toplantının tepesindeki isimler de oldukça ilginç isimlerdi... Mesela Lord Carrington BAŞKANLIĞI yürütüyordu...

Onur konuğu Victor Halberstadt ve Theodore L. Eliot Jr. da... PARANIN EKSPERİ Conrad J. Oort da hazır bulunuyordu... Bizden ayrıca eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da o toplantının ana unsurlarındandı...

Neyse...

Sorulan soru çok önemliydi...

Sorulan kişi de...

David Rockefeller da birkaç ay içinde SOVYETLER BİRLİĞİ'nin dağılacağını ilan etti. 6-9 Haziran 1991'de bu açıklamayı yapan Rockefeller haklı çıktı. Çünkü resmi olarak 26 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. Rockefeller o gün bir önemli iddiada daha bulundu. 2025 yılında "Dünya Hükümeti" kurulacağını da söyledi. Bu hükümeti Rothschild ailesiyle birlikte yöneteceklerini de gizlemedi. Rockefeller'ın yanındaki kişi de o günlerde Rothschild ailesinin temsilcisi olan Henry Kissinger'dı... KÜRESELLEŞME ve ailelerin istikameti buydu. Bizler işinde gücünde zaman harcarken tepede TEK DÜNYA DEVLETİ konuşuluyordu. Romanlarda, filmlerde görsek gülüp geçeceğimiz konular ZİRVEDEKİLERİN ana hedefiydi!

Amerika Birleşik Devletleri üzerinde çok etkisi olan Henry Kissinger da Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinin tamamlandığını, resmi açıklamanın birkaç ay sonra yapılacağını söylüyordu. "Dünya Hükümeti" için de dünyanın tek kurtuluşu olacağını anlatırken, 2020 yılına işaret ediyordu. "2019, 2020 ya da 2021 çok önemli olacak. Belki 3. Dünya Savaşı, belki çok büyük bir ekonomik kriz yaşanacak. Çünkü yeni bir düzen için bu gerekli" diyen de Kissinger'dı. Kissinger elbette o gün Coronavirüs'ü tahmin etmiyordu.

Ancak çok büyük bir kaosun yaşanacağı dönemi gayet iyi biliyordu. Tabii ortada bir sorun vardı. O gün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Derin Devlet, Rockefeller'le de Rothschild'le de aynı düşünceyi paylaşıyordu.

Bugün ise Rothschild ile karşı karşıya. Rockefeller ailesi ise büyük bir krizde. Çünkü aile içindeki sıkıntılar çok ciddi boyutta. O nedenle tek bir karar merkezi yok. O tarihten bu yana akan zaman içindeki en büyük değişim buydu. PROJENİN TAŞIYICILARI artık farklı kutuplardaydı... Standard Oil'in kurucusu John.D. Rockefeller'in torunu, David Rockeffeler'in oğlu Richard Rockefeller kendi kullandığı tek motorlu uçağıyla New York'ta yere çakılıyordu. Bu operasyonun arkasında İNGİLİZLER'i gören aile Londra ile arasına mesafe koyuyordu... Kırılmalardan biri buydu...

Şu an baktığınızda Rockefeller ailesinde taşların yerinden oynadığını görürsünüz... Derin Amerika ile yakın çalışan aile üyeleri de var, Rothschild ile 100 yıllık ortaklıklarını devam ettiren üyeler de... Bu da Derin Amerika'nın aile hakkındaki güvenini tekrar gözden geçirmesine neden oluyor.

Çünkü Rothschild ailesinde öyle bir düzen kuruldu ki, 4. Baron Jacob Rothschild, 5. Baron Nat Rothschild. 6. Baron bile belli. Bugün için açıklamıyorlar. Aile dışı evliliklerle Rothschild bugün 5 bin kişilik bir aileye ulaştı.

Ancak Jacob Rothschild tek patron.

Rockefeller ise DERİN ABD'nin güvenini sarsmış durumda... Oysa büyüten DEVLETTİ!

İşte tepede bu ayrışma ve plandan sapma yaşanırken Çinli Büyükelçi Du Wei'nin İSRAİL'de CIA tarafından infazı şok etkisi meydana getirdi... Herkes Du Wei suikastına odaklanmışken bir hamle daha yaşandı. Bu kez Suriye sarsıldı...

Bizler her ne kadar Suriye'de patron olarak, son sözü söyleyen olarak DEVLET BAŞKANI ESED'i bilsek de durum öyle değil...

Suriye'nin tek sahibi Boustani ailesidir. Ve Boustani ailesinin her şeyi olan Ghaith Boustani öldürüldü.

Tıpkı BÜYÜKELÇİ Du Wei gibi...

Ghaith Boustani. Rothschild ailesinin projesiydi. Suriye dışında Ortadoğu'da birçok ticari operasyonu yöneten kişiydi. CIA, Cuma günü yani 15 Mayıs'ta Ghaith Boustani'yi infaz etti.

Ghaith Boustani, Du Wei'nin de çok yakın dostuydu. Ürdün ve Bahreyn'de Çin'in önemli anlaşmalarına aracı olan da Ghaith Boustani ve ekibiydi.

Ghaith Boustani suikastı derinlerde CIA'nın çok güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Petrol fiyatları büyük düşüş yaşasa da toparlansa da veya önemi hiç kalmasa da Ortadoğu her zaman yeni dünya için önemli bir merkez olacak.

DERİN AMERİKA, Rothschild ailesinin gücünü Ortadoğu'dan aldığını biliyor. İsimsiz olan en az 10 isim daha Mayıs ayında infaz edildi. Daha doğrusu çok önemli isimler olsa da MEDYATİK değillerdi. Bu nedenle haber de olmadılar! Ölenlerin hepsinin ortak bir özelliği vardı. Suikasta kurban gidenler hem DU WEİ ile hem de BOUSTANİ ile temas halindeydi... SUİKAST ÇEMBERİ sanıldığından daha da genişti. Bunlar ÖNCÜ gibi durmakta... DÜNYA HÜKÜMETİ projesi bitmiş, rafa kalkmış değil. Sadece iki güç, iki taraf bastırıyor. Her iki güç de "BEN KURACAĞIM" diyor... Parayı yöneten AİLELER silahı elinde uttan DERİN AMERİKA'ya karşı yani.

Ancak Washington'ı yöneten derin güç, Büyük Amerika ve küçük ulus devletler istiyor. Yıllar önce yapılan ve 1991'de ilan edilen "Dünya Hükümeti"nin yenilenmiş hali Derin Amerika'nın planı. Bazı ülkelerin adı bile değişecek. Para birimleri yenilenecek. Dijital para sistemi "Dünya Hükümeti" için olmazsa olmaz. Elbette yine DOLAR'ın tek rezerv para olduğu ancak nakit olarak kimsede olmayacak bir sistem.

Bunun için her şey hazır. Sadece Dijital Dolar olmayacak. Her ülkenin dijital parası olacak. Ancak değeri ve gücü aynı bugünkü sistemde olduğu gibi DOLAR'a endeksli olacak.

Ancak yönetim Londra'dan alınıp, Washington'a verilecek. Coronavirüs, ekonomik kriz, suikastların tek nedeni Washington-Londra hattının savaşı... Zaten bunu yazmaktan yoruldum! Kavga iki merkez arasında.

SUİKASTLARIN OLACAĞINI ARTACAĞINI KAÇ ZAMANDIR BURAYA TAŞIDIM. Görünen o ki daha da tırmanacak... Coronavirüs'ün yaşattığı korku ve gerilim şimdi SİLAHLA bezenecek. Bu hiç iyi bir gelişme değil. Gerilimi çok ama çok büyütecek. Yaşanacak her şeye hazır olmak durumundayız. Yaşanan her şeyin izini siyasette göreceğiz.

Artık bu saatten sonra SÜRPRİZ yok... Her devletin, her milletin, her iş adamının etkileneceği bir dönemin tam ortasındayız... Tansiyon fırlayacak... Dikkatli olmakta büyük fayda var... Türkiye her iki güç için de çok değerli...

Bunu unutmadan yürümeliyiz.

