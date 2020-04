Corona etkisi

TARİH bize gösterdi ki her dönemin güçleri olmuştur. Bazen altına, bazen denizyollarına, bazen paraya, bazen nüfusa, bazen de silaha sahip olan KONTROLÜ elinde tuttu... ABD'nin tarih sahnesine etkili çıkışıyla birlikte İNGİLİZLER'in AİLELER üzerinden kontrolüne karşı DOLAR üzerinden egemenliği seçtiler... Japonya'dan sonra ÇİN'i büyüttüler. Herkese gerekli gördükleri rolü verdiler.

DOĞU üretti, ABD tüketti. Bir de DOĞU'nun hak ettiğini vermedi...

Kendi borçlarını Japonya ve Çin gibi İHRACAT FAZLASI veren ülkelerin cebinden karşılıyordu. Refahını da tabii...

CORONAVİRÜS'le birlikte yeni frekansa geçildi. Şimdi herkes "STOP" etmiş durumda. Petrol 18 DOLAR'ı gördü, konuşan yok. "NEREYE GİDİYORUZ" diye soran yok.

Derin Amerika'yı en iyi bilen gazetecilerden David Rohde, çok önemli bir kitap yazdı. Kitabın adı "Derinlerde: FBI, CIA ve Amerika'nın 'Derin Devleti Hakkındaki Gerçek"... Yani In Deep: The FBI, the CIA, and the Truth about America's "Deep State" Kitapta Trump'ın gücünü büyütmek için Derin Devlet'e savaş açtığını anlatıldı.

Kitap net olarak Derin Devlet'in aslında Trump'ı istemediğini de yazıyordu.

Hatırlayın Trump, Eylül 2018'de bir açıklama yaptı. Açıklamanın nedeni New York Times'ta çıkan bir yazıydı. New York Times, Beyaz Saray'da ABD'nin demokratik kurumlarını korumak için bir ekibin Trump'la savaştığını açıklıyordu.

Trump da bu haberle ilgili, "Artık tehlike yanı başımızda. Anladım ki tanımlanamayan DERİN DEVLET ajanları yazdı, New York Times kullandı" dedi. Bu olaydan 2 yıl önce Trump, şöyle meydan okumuştu: Onun kim olduğunu kimse bilmiyor. Seçmenlere gizli gündemlerini dayatmaya çalışan tanımlanamayan derin devlet ajanları, demokrasinin kendisi için gerçekten bir tehdittir...

New York Times DEMOKRASİYİ KORUMAKLA görevli gücün BEYAZ SARAY'da olduğunu ilan ediyordu. Yazıyı yazan da TRUMP'ın en yakınındaki isimlerdi... Trump buna rağmen "Onun kim olduğunu kimse bilmiyor" dedi. Ve devam etti...

"Ulusal güvenlik gerekçesiyle gazetenin makaleyi yazan Beyaz Saray yetkilisinin ismini açıklaması gerekir" "Trump yönetiminin içindeki direnişin bir parçasıyım" isimli makaledeki gizli imza "Sorunun temeli başkanın ahlaksızlığıdır. Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak için birçok Beyaz Saray yetkilisi çalışıyor" vurgusu da yaptı! GİZLİ KALEM, BEYAZ SARAY'da İKİ BAŞKANLIK VAR. Trump ne derse desin biz bildiğimizi yapıyoruz" notu da düştü...

Hatırlayın CORONAVİRÜS gelmeden önce en karışık DEVLET ABD'ydi. Trump'ın RUSYA ile anlaşıp seçim sonuçlarına müdahale ettiği ve arkasından gelen AZİL SÜRECİ hep manşetlerdeydi... Derin DEVLET ile Trump çok sık karşı karşıya geliyordu...

Derin Amerika'da hala güçlü olan bir akım var ve Trump'ı çok da istemiyor. Türkiye, Rusya, Fransa konularında Trump Derin Devlet'in bu tarafıyla karşı karşıya geldi. Derin Amerika bu üç ülke ile sorunlarda Pence'i devreye soktu. Pence ANKARA'ya kadar geldi.

Hatırlayın. Trump'ın azil sürecinin arkasında KATOLİK Nancy Pelosi ve MORMON Mitt Romney bulunuyordu.

Yani TRUMP'ı yola getirmek için herkes yoğun çalışıyordu!

İşbirliği ortadaydı.

Trump yaşanan gerilimlerden sonra büyük ölçüde DERİN DEVLETİN yanına geçti.

Ancak onu dinlemeyen bir güç var! Rusya ve Türkiye konuları buna en güzel örnek. Petrol arzı konusunda defalarca anlaşma olmasına rağmen ham petrolün varili 20 DOLAR'ın altında. Rusya iflasa sürükleniyor.

Coronavirüs salgınından kurutulduktan sonra bizi harika bir dünya beklemiyor.

Yine gerilim dolu, yüksek tansiyonla bezenmiş günler kapımıza dayanacak gibi...

Trump da biliyor ki Kasım ayındaki başkanlık seçiminde işi çok zor. İşsizlik rakamlarının hızla artması, piyasaya sürülen dolarların etkisiz kalması Trump'ı düşündürüyor. Her 24 saatte yaşanan binlerce ölüm Trump'ın kabusu...

ABD'deki yansımalar 5 kıtada hissedilir. O nedenle tüm sinir uçlarını yakından takip etmek önemli. Önümüzdeki 45 gün dünyanın geleceğini belirleyecek. Çünkü Coronavirüs YENİ DÜNYA için hazırlandı.

CORONAVİRÜS gerçeğini emin olun birkaç kişi bilmekte...

Asıl amaç ABD ile Çin arasındaki ritmi değiştirmek!

Küreselleşme ve bilgi teknolojisi bir işbirliği çağı oluşturması gerekiyordu.

Bunu yerine rekabet geldi.

Yeni dünyada YOK ETMEK gücü kadar YÖNETME gücü de önemliydi... Teknolojik gelişmeler DEVLETLERİN doğasını da değiştirdi. İşte burada sorun başladı. Çin kendisine verilen rolü kabul etmiyordu. Çin devleti, başka devletlerin doğasını yani sistemdeki rolünü ve Washington olan rotasını değiştiriyordu. Çin'in ağları, askeri, ekonomik ve BİLGİ alanlarını da kontrol etme imkanı sağlıyordu. Bunun sonucu Çin kendini büyüten Washington'ı da bir örümcek gibi sarıyordu. Öyle ki Çin ekonomik-pandemi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırıyordu.

Bunu Amazon açısından düşünün. Amazon, en iyi ürün veya üretime sahip olduğu için değil, baskın bir platforma sahip olduğu için Amerikan ticaretinin sahibidir. Bir satıcının malları ne kadar dikkat çekici ve kaliteli olursa olsun, geleneksel gücü ne kadar büyük olursa olsun Amazon'dan geçmeli ve Amazon'un kurallarına göre oynamak zorunda. Yani bugün ABD'de satılan 100 kitabın 65'i Amazon'dan gönderiliyor. Çin de dünyanın ve doğal olarak ABD'nin Amazon'u olacaktı. HESAP BUYDU! SAVAŞ DA BUYDU!

Çin'in arkasındaki AİLELERİ düşününce CORONAVİRÜS'ün neden ortaya çıktığını anlamakta zorlanmıyoruz... Bill Clinton'un GENELKURMAY BAŞKANI dünyanın yıllarca ABD-SOVYET dengesiyle yürüdüğünü söylemişti. Ve "Mesela bunu Bill Clinton bilmez" demişti... Trump da neyi ne kadar biliyor, bilemem. Ama uzun süre damadı üzerinden Rothschildler ile DENGE kurmak istedi... POMPEO ile PENCE ise çok aktif! Çok ayrıntıya girmek istemem ama DERİN AMERİKA ile başı dertte olan her yerde CORONA etkili...

İran'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Fransa'ya kadar... Ve CORONA çekilirken çok sayıda siyasi ismi de beraberinde götürecek...

Trump kalır mı? Çok kişi "seçimi kaybetti" görüşünde. Haklılık payları var. Yine de DERİN DEVLETİN yaptıracaklarına razı olup büyük adımlar atarsa şansı var. ABD, Çin sarmalından ve borçlarından kurtulmak zorunda... Ana hedefleri bu!

Bakalım neler olacak...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın