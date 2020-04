Büyük aile

GELİN bugün de AİLELER ile DEVLETLER arasındaki ilişkilerden gidelim… Mesela Rockefeller ve Rothschild ailesini artı herkes biliyor. Yolu New York'a düşen herkes 5. CADDE'de bu iki ailenin gücünü, varlığını meydan okumasını görebilir. Koca koca binalarıyla imparatorluklarını sürdürdüklerini ilan ederler… Bunların dışında da önemli aileler vardır.

Pek bilmeyiz. Üzerinde durmayız. Bunlardan biri de BRONFMANLAR'dır… Aslında onlar 2000 yılına kadar, 10 milyar dolardan fazla servetleri, Absolut Vodka, Chivas Regal ve Martell Cognac gibi dünyaca ünlü içki markalarının sahipleri olarak dünya hanedanlar listesinde ön sıralarda yer alıyorlardı.

Ailenin kurucusu efsane iş adamı Samuel Bronfman 1916 yılında Rusya'dan Kanada'ya göç eder. 1928 yılında satın aldığı Seagram şirketini 1930'lu yıllarda Amerika'daki içki yasağından faydalanıp büyütür ve bölgenin önemli üreticilerinden biri haline getirir. Samuel Bronfman'ın 1971 yılındaki ölümünden sonra yönetime gelen oğulları Edgar Sr. ve Charles Bronfman babalarından aldıkları iş disiplini ve mütevazilikle Seagram'ı dünyanın en büyük içki şirketlerinden birisi haline getirirler. 1990'ların başında 60 yaşındaki Edgar Sr., Seagram'ın yönetimini ailenin üçüncü kuşak temsilcisi ortanca oğlu EDGAR BRONFMAN Jr.'a devretmeye karar verir… Hemen araya girelim… Aynı konuya döneceğiz… Amerika Birleşik Devletleri, yenilenirken başka bir dünya hayal ediyor. Bakın burada ABD Başkanı DONALD TRUMP bu süreçte çok önemli işlere imza attı.

Ancak onun da geleceğinin nasıl şekilleneceğini kimse bilmiyor.

Garip ama gerçek olan bu. ABD BAŞKANI müthiş işler yaparken de geleceğini bilemiyor… Devam… Her ülkede güçlü aileler vardır.

Bir de bu ülkelerdeki aileleri seçen ve büyüten aileler vardır.

AİLELER ZİNCİRİ YANİ…

Bilmediğimiz ailelerden biri de DuPont'lardır… DuPont, Derin Amerika'nın en önemli güçlerinden biridir. Onun da büyüttüğü bir aile vardı.

Kimdi bu? Evet BRONFMAN AİLESİ… DuPont, 1970'lerin başında Bronfman ailesine küçük bir hisse veriyor. Bu hisse şirketin inanılmaz değer kazanmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli ailelerinden biri de Bronfmanlar oluyor. Ancak genç adam Edgar Bronfman Jr. 1994 yılında ailenin en yetkili ismi olunca, düzen bozuluyor.

NEDEN Mİ? Çünkü Edgar Bronfman Jr., DuPont ailesini bırakıp en büyük rakibi Rothschild ailesiyle ortaklık yapıyor. Rothschild ailesi, her aileye bir ülkeyi teslim eder.

Edgar Bronfman Jr. da Avrupa ve Ortadoğu'nun önemli ülkelerinden Türkiye'den sorumlu ilan edilir. Evet! Türkiye'den sorumlu bir aile vardı. Kitaplarda, filmlerde, gazete, televizyonlarda olmayan da buydu… Bir PATRON vardı hiçbirimiz bilmiyorduk… 1995 yılından itibaren TÜRKİYE'deki her zengin, Edgar Bronfman Jr. ile tanıştı. Eksiksiz her zenginin yolu buradan geçti.

Edgar Bronfman Jr. kredi veriyor, parayla buluşan aileler siyaset üzerinde etkili oluyordu. Siyasette etkili olan aileler de Edgar Bronfman Jr.'nin istediklerini yapıyordu.

Finalde de Edgar Bronfman Jr. Jacob Rothschild'in taleplerini yerine getiriyordu. Zincir böyleydi. Sistem buydu… Bütün bunlar olurken Edgar Bronfman Jr. elbette DuPont ailesi ile karşı karşıya geliyordu.

Bronfman, Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü olmak istediği için Türkiye ile çok ilgilenmiyordu.

Türkiye'yi ikinci plana atıyordu. 1 yıl sonra 1998'de Türkiye ile ilişkisini kesip tamamen ABD'ye odaklanınca, olanlar oldu.

Medya, eğlence ve kimya sektöründe çok büyüyen Bronfman ailesinin bu değişikliği Rothschild ailesi için kabul edilemezdi. İşler burada da karışmıştı. Zenginler TÜRKİYE'de istediklerini yaptıramıyordu. Zincir adeta kopma noktasına gelmişti… Bu nedenle Edgar Bronfman Jr.'nin iflası hazırlandı. Şirketleriyle bağlantılı olan tüm işadamları, Edgar Bronfman Jr. İle ilişkisini kesti. Çok ama çok büyüyen ve gelecekte dünyayı yöneten birkaç aileden biri olması beklenen Kanadalı Yahudi Bronfmanlar, iflas etti. TÜRKİYE de onun iflasından sonra, rota değiştirdi ve Washington'a yaklaştı. Bronfman ailesinin yaşadıkları günümüzde de geçerli… Bu örneği bu nedenle verdim. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde olanlar da tam böyle… Derin Amerika, kendilerine karşı olan zengin Amerikalılar'a bir teklif yaptı: Washington için kazanın ve mutlu yaşamınıza devam edin… Bu teklif aslında önemli. Ancak her aile, Rothschild'in Bronfmanlar'ı nasıl birkaç günde çökerttiğini biliyor. Şimdi seçim yapmak zorundalar. Ancak bu seçim sıradan bir şey değil, onların geleceğini belirleyecek. Birkaç zenginden örnek vermek gerekirse Elon Musk, kalorifer dairesinde çalışıyordu. Jeff Bezos, McDonalds'ta hamburger yapıyordu, Warren Buffett 25 yaşında hala gazete dağıtımıyla ilgili yanında birkaç kişi çalıştırıyordu, NBA takımlarından Dallas'ın sahibi Mark Cuban poşet satarak geçimini sağlıyordu. Bir de garajlarda zengin olduklarını iddia eden yalancı işadamları var… Hepsi bir şekilde seçiliyor ve dolar milyarderi yapılıyor.

Bu Derin Amerika'nın seçtiği iş adamları için de Rothschild ailesinin tercih ettiği iş adamları için de geçerli. AKSİ MÜMKÜN DEĞİLDİ ZATEN… Ancak bu ailelerin dünya yönetiminde hiçbir zaman söz hakkı olmaz.

Perde arkasındaki büyük aileler Rothschild, Rockefeller, DuPont, Walton gibi aileler o konularla ilgilenir. Coronavirüs'le İŞLER DEĞİŞTİ. Şimdi büyük karar zamanı… Aileler yeni yaşam alanlarını mı tercih edecek yoksa eski güçlerinin yanında bir savaşa mı girecek. Cevabı merak edilen soru bu… Bu her aile için farklı olacak. O nedenle kimin nasıl karar vereceği bilinmiyor. Bu karar günlerinin olması için Coronavirüs gibi büyük bir etki gerekiyordu.

İşte o Coronavirüs de özel olarak hazırlandı. 2018 veya 2019 yılında insanoğlunu büyük bir sınava tabi tutacaktı. Ancak 2020'de dünya bunu öğrendi. Neden 2 yıl ertelendi? Bunun için birçok tahminde bulunabiliriz. Ailelerin savaşı, derin devletlerin savaşı, Çin'in aile tarafından büyütülmesi, Avrupa Birliği'nde Britanya'nın çıkmak için nazlanması… Olağandışı günlerdeyiz ve olağandışı olaylarla karşı karşıya kalacağız. Bunu bilmemiz yeter sanırım… GÜÇ PAYLAŞIMI VE SAVAŞI TÜM HIZIYLA SÜRMEKTE… Trump AİLELERE YÜKLENDİKÇE YÜKLENİYOR… Dünya Sağlık Örgütü'ne para vermemesi de bu pencereden okunacak bir adım.

AİLELER arkada diye parayı kesti! SAVAŞ BÜYÜYOR… Biz de bu kavganın kesişim noktasında kalıyoruz. Bir süre böyle gidecek gibi… Piyasalardaki olumsuz gölgelerin nedeni bu büyük savaş… Her yerde kendini göstermekte… Haliyle burada da… Türkiye'nin tekrar dışarıdan belirlenen rotası olsun diye…

