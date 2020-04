Merkez sorun

BİRKAÇ gündür ısrarla Mike Pompeo'yu yazıyorum.

Gittiği yerleri konuştuğu isimleri ve perde gerisini… Pompeo West Point'li... CIA Başkanlığı ve sonrasında DIŞİŞLERİ Bakanlığı görevinde. "Amerika'nın sesi" diye niteleyebiliriz… Başkan Trump'ın baştan bu yana iyi geçindiği tek isim! Pompeo'nun BAGRAM ÜSSÜ'ndeki ÜÇ ÖNEMLİ ÇİNLİ ile görüşmesini yazdım. "İPİNİZİ ÇEKTİK" dediğini de paylaştım. Aynı Pompeo yine ÇİN üzerinden devam etmekte… Alman medyasına konuşan Pompeo şunları söyledi:

Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek...

Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi.

Bu çok esef verici… Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı.

Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak.

Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız… West Point'ten birincilikle mezun olan ardından orduda görev yapan sonra da HARVARD HUKUK'u bitiren Pompeo'nun tek derdi ÇİN! Artık bu SIR da değil… Günler öncesinden Amerika'nın Çin'e TAZMİNAT DAVASI açacağını yazdım. Dertleri hem borçlarını ödememek hem de alacaklı çıkmak… Üzerine bir de yeni ekonomik sistem getirmek… Mücadelenin ana teması bu!

Devam… Coronavirüs salgını sonrası dünyayı neler bekliyor?

En parlak soru bu! Herkesin cevabını merak ettiği de bu… Siyaset dünyasında, iş hayatında neler yaşanacak? Şirketlerin geleceği ne olacak? Dünyadaki fakir nüfus daha da mı artacak? Yüzde 1 yine parayla yatarken, yüzde 99 için hayat nasıl şekillenecek? Bu soruların cevabı elbette önemli. İşte Coronavirüs nedeniyle karşı karşıya gelen iki güç, rezerv para için de ciddi bir çatışmada. Zaten takip edenler bilir! EN başından bu yana PARA ile ilgilendim. Pek çok cephe açılsa da konu günün sonunda gelip PARAYA dayanacaktı. Öyle de oldu… Biz bilmiyoruz görmüyoruz ama savaşın en can alıcı kısmı PARA üzerinden gidiyor. 198 ülkenin merkez bankasında rezerv para savaşı başladı. Açıklanan son rakamlara göre merkez bankalarındaki rezerv paranın yüzde 61.82'si dolar… Zaten DOLAR'a karşı çıkan lider sayısı bir elin parmaklarını geçmedi geçemedi... Derin Amerika, Coronavirüs sonrası Avrupa Birliği'nin dağılma sürecine gireceğini biliyor. Ancak Euro'nun hemen piyasadan kalkmayacağını da biliyor. DERİN AMERİKA 2020 sonuna kadar yani Coronavirüs etkilerinin bitmeye başladığı dönemden itibaren 2021 Haziran ayına kadar merkez bankalarındaki rezerv paranın yüzde 89'unun dolar olması için adımlarını atıyor. DOLAR'da güç Trump'a geçmesine rağmen maç ortada… Hala Londra'da büyük güç olan Rothschild ailesi ve onun destekçilerinin tamamı FED üzerinden doların yönünü belirlemek niyetinde. Rothschild ailesi, merkez bankalarında yaklaşık yüzde 20.24 olan Euro rezervini, aynı Derin Amerika gibi 2021 Haziran ayı itibariyle yüzde 55'e çıkarmayı planlıyor.

Biri DOLAR'ı diğeri EURO'yu taçlandırmak istiyor… Avrupa Merkez Bankası'nda kurulan özel bir ekip, Avrupa Birliği dağılmaması için ilk etapta 540 milyar EURO para sürdü. Dünyanın birçok para birimini basan Rothschild ailesinin İngiliz banknot üreticisi De La Rue, yaklaşık 3 trilyon Euro basmak için çalışmalara başladı. Yani Euro'nun merkez bankalarındaki gücünü arttırmak için adımlar hızla gelecek gibi… Rothschild Ailesinin FED'deki varlığı nasıl hissediliyorsa 198 ülkenin yer aldığı küresel sistem içindeki 190 ülkenin merkez bankasında AİLENİN yani Rothschildler'in gölgesi var.

Ağırlığı var. Şimdi yaşadığımız zorluklar yani Coronavirüs sonrası ekonominin dibe vurması, Derin Amerika'nın planıydı. Çöken ekonomilerde, merkez bankaları çok önemlidir. Çıkış ararlar.

İşte burada Derin Amerika'nın Bank of America üzerinden adım atacağı sanılıyor. Çünkü Bank of America üzerindeki Rothschild ailesinin etkisi geçen yıl kırıldı. Bank of America, yatırım bankacılığındaki markası Merrill Lynch ismini çıkarma kararı aldı. Bu hamle de büyük dönüşüm için önemli işaret kabul edilmekte… Banka VARLIK YÖNETİMİNDE artık sadece "Merrill" adını kullanmaya devam edecekti. Yatırım bankacılığı biriminin adını ise BofA Securities olarak değişecekti. Bu karar geçtiğimiz yıl alındı… Yani Derin Amerika'nın merkez üssü Bank of America olacak.

Bank of America FED üzerinde de etkilidir. Yani Derin Amerika, FED'de de güç almak için bu bankanın etkisini kullanmaya kararlı. Şimdi, belki de 50 yılı aşkın Rothschild ailesinin talepleri doğrultusunda kararlar alan merkez bankalarının tutumu ne olacak?

Dünyada hiçbir merkez bankası bağımsız değildir. Ya Rothschild ailesinin etkisinde kararlar alır, ya da güçlü siyasetin isteklerini yerine getirirler. Mısır ve birçok Afrika ülkesinde siyasetin ağır bastığını gördük. Sonrasında da Mısır'da darbe oldu.

SORU ŞU!

Bu merkez bankaları Rothschild ailesinin isteği ile rezerv parayı Euro'ya çevirecek mi? Çevirmeleri AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'ne SAVAŞ İLANIDIR! Geçen yıl Rusya ve Çin, merkez bankalarındaki Euro rezervini arttırmaya başladı.

Rusya DOLAR'ı azaltacağını, Çin de Euro'yu arttıracağını açıkladı.

Bugün Coronavirüs'le yaşanan sorunlarda en çok etkilenen ülkelerden biri doğal olarak Çin, diğeri de 20 dolara düşen 1 varil petrol nedeniyle Rusya... İran da DOLAR'a karşı bir savaş başlatmıştı. Ancak CORONADAN dolayı tam 11 kez IMF'ten 5 milyar dolar istediler. 25 ülkeye yardım gitti İRAN'a cevap dahi verilmedi… Yani dikkatlice incelediğimiz zaman Coronavirüs'ün ekonomiye etkilerini ve hangi ülkeleri zor durumda bıraktığını görüyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Coronavirüs etkisinin artması zaten bekleniyordu. Bu Derin Amerika'nın en büyük kararıydı. Neredeyse 48 eyalette ROTHSCHILD AİLESİ ve PARAYA HÜKMEDEN O GRUBUN ETKİSİ BÜYÜKTÜ…

Amerikan siyasetinde Rothschild ailesine yakın olan birçok kişi emekliye ayrıldı. Aynı şekilde ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki adaylık savaşlarında da Rothschild ile Derin Amerika karşı karşıya geliyordu.

Coronavirüs sonrası dünya elbette toparlanacak. Yeni bir dünyaya geçişimiz biraz sıkıntılı olsa da çalışanların yüzde 70'inin eski sistemde devam etmek isteyeceği kesin. Ancak sistem buna izin vermeyecek gibi. Tabii ki yeni gelişmeler, her iki tarafın da planlarında bazı değişikliğe neden olabilir. Bu da birçok ülkenin aslında rotasından sapmasına yol açacak.

DERİN AMERİKA büyük bir operasyona kalkıştı… Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyor.

Savaştıkları güçleri ÇİN'in altında toplayıp hepsini ÇİN üzerinden ifade ediyorlar… Parayı elinde tutanlar ÇİN'in arkasındaki en büyük sihir! ABD şimdi ÇİN ile hem içeride hem dışarıda savaşmakta. Bu bilek güreşi bir noktada durmazsa ne olur?

Galiba bu sorunun cevabını kimse bilmiyor! Ancak savaş bütün hızıyla sürüyor… İşin garibi savaşanların bir tarafı DERİN AMERİKA ve yüzü TRUMP-POMPEO… Diğer taraf Çin ama gerçekte onlar değil… Çin hedef tahtası… Tansiyon artacak. İyi izleyin…

