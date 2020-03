Ertesi gün

SANIRIM benim kadar "2020 çok tuhaf bir yıl olacak. Çok ama çok sürprizler yaşanacak" diye yazan yoktur...

EGEMENLERİN hareket tarzı 2020'nin kırılma yılı olduğunu ortaya koyuyordu.

Kamplaşmalar, terör, savaş, ekonomik operasyonlar, suikastlar hepsi asıl FELAKETİN hazırlayıcısıydı...

Hep şuna inandım!

Dünyayı değiştiren teknolojileri bulup yönetenler kitleleri de çok rahat yönetirler... Son 20 yıldaki değişim belki de 1000 yılda olmadı.

Bunu yapan insan aklı tasarım da yapar! Yapacaktır da... Bizim bildiğimiz Steve Jobs ve Bill Gates gibi isimler. Bunlar DİJİTAL dünyayı getirenler...

Yolu açanlar. Peki bu kadar mı?

Telefona dünyayı sığdıran akıl VİRÜSLE dünyayı kontrol edilir ve yönetilir hale getiremez mi?

GETİRİR ELBETTE...

OLAN BUDUR...

Bakın ABD medyasında çıktı.

Bill Gates 2015'te konuşuyor...

Konferansta konuşan GATES haber oluyor...

"Bizi yok edecek veya dünya nüfusunu çok ama çok azaltacak bir savaş, silahla olmayacak. Bir virüsten veya bir mikroptan ortaya çıkacak bu sorun, dünyanın her noktasına yayılacak. Nükleer caydırıcılık konusunda milyarlarca dolar harcıyoruz. Ancak bir virüsün etkilerine karşı hiç adım atmıyoruz. Rakam veremem ama 10 milyonlarca kişinin ölebileceği bir virüs çok uzak değil. En az 3 milyar kişinin etkileneceği, mallarının büyük bir bölümünü de kaybedeceği ve bir anda köle gibi çalışmak zorunda kalacağı bir virüs olabilir." Zaten RESESYONUN içindeyiz... Ama adam 2015'te bunları söylüyor!

PARA, zenginlik ve ekonomik model baştan tarif edilecek.

VE SİYASİ GÜÇ TEK MERKEZDE TOPLANACAK GİBİ... Ekonomiyi BORSA sananlar yıkılıp gidecek.

Geleceği okumayan silinecek...

Şimdilik durum bu! Şimdi aynı konuyla ilgili başka bir frekansa geçelim... Türkiye'de bilinmeyen bir rotaya!

Olur mu olmaz mı bilemem ama TEK DÜNYA DEVLETİ popüler bir klişeydi. Aslında bu Rothschild ailesinin 100 yıllık hayaliydi. Böyle yazıldı, çizildi. SORU ŞU! Rothschild ailesi bu planı yaparken, yok olma, tarihten silinme ihtimalini gözardı etmiş olabilir mi?

ELBETTE! Ailenin böyle bir korkusu vardır. Hatta bir gün ABD'nin HAZİNESİNİ yönetmiş olan Paul Craig Roberts şunu söyledi: CIA denen canavar aile falan tanımaz, bir günde hepsini siler atar...

Türkiye'nin bilmediği konu şu! ROTHSCHILD ailesi büyürken arkadan onları iten, büyüten, gücüne güç katan, yenilmez kılan başka bir akıl vardı! Eğer ROTHSCHILD ailesi mesela CORONAVİRÜS gibi saldırıya maruz kalırsa o aile bir anda ortaya çıkacaktı.

ASIL PATRON OLARAK!

Onlar da YAHUDİYDİ!

Kimler mi?

Wallenberg Ailesi...

Bu ailenin dünyadaki etkisi bugün Rothschild kadar güçlüdür. Pek bilmeyiz.

Konuşulmaz, yazılmaz. TEK DÜNYA FİKRİ BU AİLEYE AİTTİ. Biz Rothschild üzerinden konuşuyorduk...

Ancak Coronavirüs hem Rothschildler'i, doğal olarak da Wallenberg ailesini hedefledi.

Eğer Amerika'nın derin yapısı bunu başarırsa Rothschild ailesinin tüm varlıkları da Amerika'nın olacak.

Wallenberg ailesinin servetinin sadece yüzde birini oluşturan şirketlerin listesi şöyle:

Saab, Ericsson, Skf, Astrazeneca, Sas Group, Abb Group, Wallenberg Family, Stockholms Enskilda Bank, Electrolux, Atlas Copco, Stora Enso, Investor Ab, Ibx Group, Husqvarna Ab, Skandinaviska Enskilda Banken, Saab-Scania, Grand Hotel, Foundation Asset Management AB, Investor Growth Capital, Biovitrum, Knut and Alice Wallenberg Foundation, Eqt Partners, Gambro... Daha pekçok banka, endüstri şirketleri ve ortaklıklar...

Say say bitmez yani...

Ancak FORBES'in açıkladığı zenginler listesine girin, AİLEDEN kimse yok.

Olmaz da zaten. Dünyanın en iyi gizlenen ailesidir Wallenbergler...

Peki şimdi olanlar ne?

Cevap basit!

Amerika'nın derin yapısı Wallenberg ve Rothschild'in tek dünya devleti planını Washington merkezli hayata geçirdi. Corinavirüs'le...

Rothschild ailesinin en güçlü adamı Jacob Rothschild, Wallenberg ailesinin en güçlü insanı da Jacob Wallenberg'dir.

İki büyük ve ortak ailenin patronlarının adının Jacob olması tesadüf olsa da birliktelikleri hiç tesadüf değil.

Rothschild ailesi artık gizli değil. Ancak perde arkasında bir ailenin olması gerekiyordu.

GÜVENCE ve GARANTİ OLARAK... Rothschild ailesini yedekleyen AİLE yani...

Bu da Wallenberg ailesidir...

Wallenberg ailesinin sloganı da ilginçtir: "Olmak ama görünmemek..." Tek dünya devleti elbette herkesin hayalidir. Gücü olan hayata geçirmek ister.

Anlaşılmayacak bir durum da değil bu! Wallenberg ailesi, tüm KRALİYET ailelerine bir üye vermiştir. İngiltere, İspanya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç Kraliyet ailelerinde mutlaka bir Wallenberg vardır. CORONAVİRÜS'ün VURDUĞU AVRUPA'da YANİ! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in en çekindiği isimlerin ilk sırasında Jacob Wallenberg vardır. Özellikle son 3 yıldır... 2017 Ocak'ta yaşanan bir olay medyaya sızdırılmıştı.

Daha önce çok yazılan, çizilen bir olay vardı.

Kraliçesi II. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda gece yürüyüşe çıktığında korumasının kendisine silah doğrulttuğu yazılmıştı.

Hatırlayın... O sabah Kraliçe II. Elizabeth, Jacob Wallenberg ile olan randevusunu iptal etmişti. Bu yaşanan olay ve medyaya sızdırılmasının tek nedeni Wallenberg ailesinin mesajıydı. En azından Kraliçe II. Elizabeth bu durumu böyle algıladı. Çünkü hemen Jacob Wallenberg'e ertesi gün randevu verdi. Coronavirüs'ün nerede duracağını kimse bilmiyor.

Ancak önemli ailelerin bu konuda öngörüleri var. Onlar yıl sonuna doğru Coronavirüs etkisinin biteceğine inanıyor.

SORU ŞU: Coronavirüs bittiği gün nasıl bir dünyaya uyanacağız?

DERİN AMERİKA, KRALLIKLARA ÜYE VERMİŞ AİLELERİ VE KENDİLERİNİ ÜSTÜN KAN OLARAK GÖRENLERİ HEDEF ALDI! Her malın değeri düşüyor ve düşecek.

KİM GELİP ALACAK BUNLARI? NASIL TOPLAYACAKLAR? VE HANGİLERİ ALINACAK? SİYASETEN NE BEKLİYOR BİZİ? Bu cevaplara kafa yormalıyız.

Çok şey değişecek. Öyle ya da böyle değişecek...

Dünyanın tepesi karıştı!

Kimse bunun dışında kalamaz...

Aklını kullanan rotasını bulacak...

SAVAŞ BU!

Taraflar da bunlar...

